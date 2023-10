Automazione e robotica: le nuove frontiere tecnologiche

Con i rapidi progressi tecnologici degli ultimi anni, l‘automazione sta rivoluzionando il mondo del lavoro in modi mai visti prima. Dalle chatbot ai robot per la consegna del cibo, l’automazione ha portato notevoli vantaggi in termini di risparmio di tempo e denaro per le aziende e i clienti. Il futuro del lavoro sarà sempre più caratterizzato dalla necessità di automatizzare le attività, specialmente con l’adozione di lavori ibridi che richiedono complessità e strumenti specifici per servire i clienti.

Cos’è l’automazione

Ma cos’è esattamente l’automazione? In termini semplici, si tratta dell’utilizzo di macchine e sistemi per eseguire compiti che in passato sarebbero stati svolti dagli esseri umani. Questo accelera il lavoro, eliminando azioni manuali e incrementando produttività ed efficienza. Oggi, l’automazione in ufficio si basa principalmente su software, ma è diventata sempre più comune anche in altri settori, come l’industria manifatturiera, l’agricoltura, i trasporti e i servizi.

I vantaggi dell’automazione: efficienza e produttività

L’automazione ha il potenziale per trasformare il modo in cui lavoriamo e porta con sé diversi vantaggi in termini di produttività, efficienza, sicurezza e qualità del lavoro svolto. Innanzitutto, aumenta la produttività e le prestazioni dei dipendenti permettendo loro di concentrarsi su lavori di maggior valore e favorisce l’innovazione, conferendo alle aziende un vantaggio competitivo. Le macchine possono lavorare 24 ore su 24, senza bisogno di riposo o pausa, e in alcuni casi possono svolgere attività con una precisione e una velocità impossibile per gli esseri umani.

La sicurezza sul lavoro viene incrementata grazie all’eliminazione di rischi e procedure pericolose, ad esempio utilizzando robot per le pulizie. Infine, riduce gli errori umani, specialmente nelle attività manuali come l’immissione di dati, migliorando la soddisfazione dei dipendenti e riducendo gli errori compiuti. Tutto questo si traduce in tempi di produzione più rapidi, costi ridotti e un miglioramento complessivo delle prestazioni aziendali.

Automazione e intelligenza artificiale: il futuro delle macchine

L’automazione ha raggiunto un nuovo livello grazie all’integrazione con l’intelligenza artificiale. L’AI consente alle macchine di apprendere, adattarsi e migliorare continuamente le proprie prestazioni. Ciò significa che le macchine possono prendere decisioni autonome in base alle informazioni disponibili, anticipare i bisogni degli utenti e adattarsi a diverse situazioni.

L’integrazione di AI e automazione sta portando a un nuovo modo di concepire le macchine. Non si tratta più solo di macchine programmabili, ma di entità intelligenti in grado di apprendere e prendere decisioni in autonomia. Questo apre le porte a un’ampia gamma di nuove possibilità, dall’automazione avanzata negli ambienti industriali fino all’assistenza virtuale nella vita quotidiana.

Impatti sociali dell’automazione: sfide e opportunità

L’automazione ha un impatto notevole sulla società, presentando sia sfide che opportunità. Da un lato, l’automazione può portare alla perdita di posti di lavoro tradizionali, soprattutto in settori ad alta intensità di lavoro manuale. Questo può causare preoccupazione e incertezza per i lavoratori.

Dall’altro lato, l’automazione crea nuove opportunità di lavoro nel campo della progettazione, manutenzione e programmazione delle macchine. Inoltre, l’automazione può liberare gli individui da compiti ripetitivi e poco gratificanti, offrendo spazio per lo sviluppo di abilità più creative e ad alto valore aggiunto.

Per capitalizzare appieno le opportunità dell’automazione, è fondamentale investire nello sviluppo delle competenze necessarie per il nuovo mondo del lavoro. L’impatto dell’automazione e dell’intelligenza artificiale richiede l’adozione di politiche mirate in diversi settori. Prima di tutto, l’istruzione e la formazione devono essere migliorate, con una maggiore enfasi sullo sviluppo delle competenze del 21° secolo come la comunicazione e la creatività.

Fonte: IFR

Automazione e occupazione: rischi e prospettive

Uno degli argomenti più dibattuti sull’automazione è il suo impatto sull’occupazione. Molti temono che l’automazione porti alla sostituzione dei lavoratori umani da parte delle macchine, con conseguente disoccupazione di massa. Tuttavia, gli esperti suggeriscono un quadro più complesso.

L’automazione può certamente portare a una trasformazione dei posti di lavoro, ma è improbabile che porti a una sostituzione totale dei lavoratori umani. Al contrario, è più probabile che l’automazione riduca la domanda di lavoratori per compiti manuali e ripetitivi, ma crei al contempo domanda di lavoratori con competenze tecnologiche e capacità di adattamento.

Secondo una ricerca di McKinsey & Company, condotta su oltre 2000 attività lavorative, l’automazione potrebbe sostituire circa il 15% della forza lavoro globale entro il 2030. In ogni caso, la maggior parte dei lavoratori sarà spostata piuttosto che sostituita. Si prevede una crescita della domanda di nuove tipologie di posti di lavoro, che potrebbe compensare le perdite causate dall’automazione.

Automazione nel settore industriale: casi di successo

Il settore industriale è uno dei principali beneficiari dell’automazione. Diverse aziende hanno adottato con successo soluzioni di automazione per ottimizzare i loro processi produttivi. Ad esempio, nel settore dell’automotive, l’automazione è diventata standard per assemblare veicoli con elevati standard di qualità e precisione.

Allo stesso modo, il settore manifatturiero sta sfruttando l’automazione per migliorare l’efficienza e la flessibilità delle sue operazioni. La robotica collaborativa, per esempio, consente a robot e lavoratori umani di lavorare insieme in modo sicuro e sinergico. Questo aumenta l’efficienza del processo produttivo e migliora le condizioni di sicurezza per i lavoratori.

CMC Packaging Automation

Tra le aziende che hanno adottato con successo l’automazione c’è CMC Packaging Automation che ha sviluppato la CartonWrap, una macchina per il packaging on demand che ha rivoluzionato il modo in cui vengono confezionati gli ordini di e-commerce all’interno dei magazzini. La macchina crea una scatola della misura esatta per il prodotto, eliminando la necessità di materiali di riempimento e ottimizzando il consumo di cartone. La CartonWrap è diventata una delle macchine per il packaging on demand più installate al mondo.

Comau

Comau, invece, ha sviluppato un sistema completamente automatizzato per lo smontaggio delle batterie esauste, chiamato Flexible Battery Dismantling (Flex-BD). Il sistema robotico flessibile di Comau utilizza sistemi di visione per riconoscere le batterie da smontare e ridurre il numero di componenti necessari nel processo. L’automazione del processo di smontaggio ha permesso di migliorare la sicurezza degli operatori, aumentare la produttività e l’efficienza e permettere di ridurre gli sprechi e ottimizzare il riutilizzo delle materie prime contenute nelle batterie.

Flexible Battery Dismantling (Flex-BD)

Niteko

Un altro esempio di automazione è quello dell’azienda Niteko, nota per aver sviluppato un robot a energia solare per la pulizia delle spiagge, e che ha deciso di applicare lo stesso sistema ad altre macchine semoventi per rispondere alle esigenze di settori diversi. Si sono concentrati sul settore agricolo, studiando un adattamento della soluzione per migliorare la sicurezza sul lavoro e ridurre gli incidenti. Hanno sviluppato un computer di bordo chiamato Rotebox, che trasforma i veicoli agricoli radiocomandati in robot a guida autonoma. Il sistema registra e riproduce programmi di lavoro in modo rapido e intuitivo, riducendo la necessità di formazione specializzata.

Il dispositivo può essere installato anche sulle macchine già in uso. Rotebox permette di controllare le macchine agricole da remoto e apprende il percorso e le operazioni da svolgere attraverso la registrazione delle attività effettuate dal conducente. Dopo aver salvato il programma di lavoro, la macchina può ripeterlo autonomamente. Il prossimo obiettivo è implementare l’intelligenza artificiale per rendere la macchina in grado di gestire eccezioni e imprevisti. Grazie a questo sistema, l’agricoltore può evitare di rimanere vicino alle macchine durante operazioni rischiose, riducendo gli incidenti e ottimizzando i tempi di lavoro.

Automazione nella vita quotidiana: dalla domotica all’Internet of Things

L’automazione non riguarda solo il settore industriale, ma ha anche un impatto significativo sulla vita quotidiana delle persone. Con l’avvento della domotica e dell’Internet of Things (IoT), i dispositivi nelle nostre case sono sempre più connessi e in grado di automatizzare varie funzioni.

L’IoT offre una comodità senza precedenti, consentendo la pianificazione intelligente e i comandi vocali per automatizzare le attività di routine. Inoltre, l’IoT nella domotica porta a vantaggi come l’efficienza energetica, grazie alla gestione intelligente dell’energia per ridurre gli sprechi e abbassare le bollette. I sistemi di sicurezza basati sull’IoT offrono una protezione avanzata e la possibilità di monitorare da remoto la casa attraverso telecamere di sicurezza. I sistemi domotici possono imparare e adattarsi alle preferenze individuali, offrendo esperienze personalizzate e creando ambienti su misura.

L’automazione nella vita quotidiana offre una maggiore comodità, sicurezza ed efficienza, ma solleva anche questioni riguardanti la privacy e la sicurezza dei dati, visto che sempre più informazioni personali vengono raccolte e condivise dai dispositivi connessi.

L’automazione nel settore dei servizi: nuove soluzioni

Il settore dei servizi è un’altra area in cui l’automazione sta rivoluzionando le modalità operative. Dall’invio di e-mail alla pianificazione degli appuntamenti, fino alla raccolta dei dati, questi sistemi intelligenti consentono di completare rapidamente attività amministrative essenziali. L’automazione porta a una pianificazione più accurata e a un processo decisionale più informato. L’adozione di queste tecnologie è in continuo aumento, fornendo servizi migliori senza dover lavorare più ore. Molte aziende utilizzano l’automazione per risparmiare tempo ed essere più efficienti.

Nel settore della sanità, ad esempio, l’automazione sta consentendo la diagnostica automatizzata, migliorando la precisione e l’efficienza delle diagnosi mediche. Nel settore finanziario, l’automazione è ampiamente utilizzata per la gestione dei pagamenti, la valutazione del rischio e la gestione degli investimenti. Le chatbot e gli assistenti virtuali stanno diventando sempre più comuni nel settore dell’assistenza clienti, offrendo un’esperienza rapida e personalizzata.

Non mancano, però, preoccupazioni riguardanti la perdita di contatto umano e la qualità dei servizi erogati. È fondamentale trovare il giusto equilibrio tra automazione e umanizzazione dei servizi, al fine di garantire una customer experience di qualità.

Conclusioni

Il crescente utilizzo dell’automazione e dell’intelligenza artificiale avrà un profondo impatto sul futuro del nostro modo di vivere e lavorare. Sebbene queste tecnologie abbiano il potenziale per aumentare notevolmente la produttività e l’efficienza, presentano anche sfide e opportunità per la società, con impatti significativi sull’occupazione e sulla società nel suo complesso.

Per capitalizzare al meglio le opportunità dell’automazione, oltre a investire nello sviluppo delle competenze necessarie per il nuovo mondo del lavoro, si devono adottare misure per garantire che i vantaggi dell’automazione e dell’intelligenza artificiale siano ampiamente condivisi.