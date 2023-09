Sono passati circa 80 anni da quando hanno fatto la loro comparsa nelle fabbriche la tecnologia elettronica e le macchine a controllo numerico, eventi che hanno sancito l’inizio ufficiale dell’era dell’automazione industriale. Negli anni ’70 e ’80, poi, si assiste all’introduzione dei computer per il controllo dei processi di produzione e per coordinare le attività dei sistemi automatizzati.

Da allora l’automazione ha fatto passi da gigante grazie a nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale, l’apprendimento automatico e l’Internet delle Cose (IoT). Oggi, l’automazione industriale rappresenta una realtà diffusa in tantissimi settori, e continua a evolversi e a offrire nuove opportunità per migliorare l’efficienza, la produttività e la sicurezza nei processi di produzione.

Automazione industriale: ottimizzare i processi produttivi

L’automazione industriale svolge un ruolo chiave nell’ottimizzazione dei processi produttivi. La maggior parte delle aziende oggi utilizzano robot per l’assemblaggio dei componenti e la movimentazione di materiali, cosa che comporta una riduzione dei tempi di produzione e una migliore qualità dei prodotti. I sistemi di controllo numerico (CNC) consentono di migliorare la precisione mentre i sistemi di logistica automatizzata aiutano a migliorare l’efficienza della catena di fornitura.

Tecnologie chiave: robotica, IoT e intelligenza artificiale

La robotica, l’IoT e l’intelligenza artificiale sono tecnologie cruciali nell’ambito dell’automazione industriale. I robot industriali hanno permesso la riduzione dell’impiego umano in compiti ripetitivi e pesanti. Possono ad esempio essere impiegati per assemblare prodotti complessi, per lavorare componenti difficili e per spostare materiali da un luogo all’altro. Ma quelli di ultima generazione sono dotati di sensori avanzati e di capacità di apprendimento automatico, che gli consentono di adattarsi e di interagire in modo intelligente con l’ambiente di lavoro.

L’Internet of Things (IoT) è una tecnologia altrettanto importante perché consente di raccogliere dati in tempo reale, che possono essere analizzati per migliorare la qualità, la sicurezza e la flessibilità dei processi produttivi. Consente inoltre una maggiore visibilità e tracciabilità nella catena di fornitura e nella gestione dei beni, migliorando l’efficienza e riducendo gli sprechi.

L’ultimo step nei progressi ottenuti nell’automazione industriale è rappresentato dall’introduzione dell’intelligenza artificiale che viene utilizzata per implementare sistemi intelligenti che possono analizzare i dati raccolti e prendere decisioni autonome. L’AI può essere utilizzata per ottimizzare i processi produttivi attraverso la previsione di quando un macchinario o un impianto avrà bisogno di manutenzione, ottimizzare i tempi di produzione, ottimizzare le rotte e la gestione intelligente delle risorse. Inoltre, l’AI può migliorare la qualità dei prodotti attraverso l’analisi delle immagini e dei dati di produzione per rilevare difetti o anomalie.

Automazione industriale e Industria 4.0

L’automazione industriale rappresenta un componente fondamentale dell’Industria 4.0, la quarta rivoluzione industriale, caratterizzata dall’interconnessione di macchinari, sistemi e persone tramite l’Internet delle cose (IoT), l’intelligenza artificiale, il cloud computing e altre tecnologie avanzate. L’Industria 4.0 sta portando a un nuovo livello di automazione dove l’AI può essere utilizzata per consentire ai sistemi di automazione di prendere decisioni autonome e di adattarsi a nuove situazioni.

Automazione industriale e ottimizzazione energetica

Anche nell’ottica di ridurre i costi energetici e l’impatto ambientale, senza compromettere la produzione o la qualità del prodotto finale, le aziende oggi adottano sistemi automatizzati intelligenti. Queste soluzioni consentono di monitorare e controllare i consumi energetici in tempo reale, permettendo interventi rapidi per correggere inefficienze o incidenti, e analizzare i dati di consumo energetico per identificare le opportunità di risparmio.

L’importanza della formazione nel settore dell’automazione industriale

Essendo un settore in continua evoluzione, per sfruttarne a pieno tutte le opportunità che offre è fondamentale che le persone coinvolte siano formate e aggiornate sulle ultime tendenze e tecnologie. La formazione consente di acquisire le conoscenze e le competenze chiave per adattarsi ai cambiamenti e rimanere competitivi sul mercato del lavoro. L’automazione industriale richiede competenze tecniche specializzate che comprendono la comprensione dei principi di elettronica, controllo, strumentazione e programmazione.

Automazione industriale e sicurezza sul lavoro

L’adozione di sistemi di produzione automatizzati può portare vantaggi anche dal punto di vista della sicurezza sul lavoro. Da un lato queste tecnologie consentono di ridurre l’impiego di risorse umane nell’esecuzione di compiti pericolosi e ripetitivi, come il sollevamento di carichi pesanti, saldature e altro. Dall’altro, l’utilizzo di sensori, telecamere e altri sistemi intelligenti, consentono di raccogliere dati in tempo reale e rilevare tempestivamente situazioni di rischio o anomalie e di prendere misure correttive immediate.

L’automazione industriale non può sostituire completamente l’impiego delle persone, ma può ridurre l’errore umano e contribuire a garantire un ambiente di lavoro più sicuro ed efficiente.

Automazione industriale e flessibilità produttiva

La flessibilità è uno dei vantaggi offerti dall’automazione industriale. Il suo impiego consente di modificare facilmente le linee di produzione per adattarsi a nuovi prodotti o a una diversa configurazione di produzione senza dover apportare modifiche complesse o sostanziali. Consente poi di cambiare facilmente le specifiche di produzione, come dimensioni, forme o materiali dei prodotti, riprogrammando i processi, e consente di modificare la capacità di produzione per soddisfare eventuali cambi nella domanda.

Manutenzione predittiva

La manutenzione predittiva consente di pianificare interventi di manutenzione in modo preventivo, prima che si verifichino guasti o malfunzionamenti, evitando così i costi associati. In questo svolge un ruolo fondamentale l’automazione industriale perché facilita la raccolta e l’archiviazione dei dati necessari, come informazioni sui livelli di vibrazione, temperatura, pressione, consumo energetico e altre variabili critiche. Tutti questi dati possono essere analizzati da algoritmi di machine learning in modo da identificare modelli, correlazioni e tendenze che potrebbero indicare un imminente guasto o malfunzionamento. Inoltre, gli interventi di manutenzione possono essere automatizzati in modo da intervenire tempestivamente evitando interruzioni del processo produttivo e aumentando la vita utile dei macchinari.

L’automazione industriale nel contesto dell’economia globale: opportunità e sfide

Da tutto quello che è stato analizzato, si comprende come l’automazione industriale abbia un impatto significativo sull’economia globale, offrendo numerose opportunità sia per le aziende che per i lavoratori. L’impiego di tecnologie intelligenti automatizzate consente di migliorare l’efficienza e la produttività, ridurre i costi operativi, migliorare la qualità del prodotto, ma anche migliorare la sicurezza sul lavoro, offrire nuove opportunità di impiego e migliorare la sostenibilità ambientale.

Ci sono, però, anche diverse sfide da affrontare a cominciare dall’impatto che può avere sul mercato del lavoro. Alcune categorie di lavoratori possono essere penalizzate perché le attività che svolgono possono essere automatizzate o svolte da robot o sistemi intelligenti. Per mitigare questo fenomeno occorre adottare politiche adeguate e investire nella formazione per attuare una riconversione professionale o una riqualificazione per adattarsi alle nuove esigenze del mercato del lavoro.

Un’altra sfida che le aziende si trovano ad affrontare è relativa agli investimenti iniziali e ai costi di implementazione: l’adozione di sistemi di automazione industriale richiede investimenti significativi in attrezzature, software e formazione.

Infine, c’è il problema relativo alla sicurezza informatica. I sistemi automatizzati intelligenti comportano una maggior connettività e un maggior uso di dati sensibili. La cybersecurity rappresenta una delle maggiori sfide per le aziende moderne.