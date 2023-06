Le piattaforme vengono addestrate utilizzando opere esistenti e producono quindi nuove opere in risposta a un prompt; raccolgono quindi tutte le informazioni in circolazione, compresi testi, immagini e video: il problema è che alcuni di questi sono protetti dal diritto d’autore [...]

In tutto il mondo, avvocati e giuristi stanno prestando molta attenzione alle proposte di regolamentazione dell’intelligenza artificiale generativa in Europa, Stati Uniti e Cina, mentre i loro clienti si confrontano con i rischi poco chiari di violazione dei diritti di proprietà intellettuale (copyright).

Il problema del copyright delle opere utilizzate per addestrare le AI

Queste piattaforme di AI vengono addestrate utilizzando opere esistenti e possono quindi produrre nuove opere in risposta a un prompt. Ceyhun N Pehlivan, co-leader della practice di telecomunicazioni, media e tecnologia e IP di Linklaters a Madrid, in un articolo del Financial Times sottolinea che le piattaforme di AI generativa presenti sul mercato – ChatGPT AlphaCode, GitHub Copilot e Bard – “stanno raccogliendo tutte le informazioni in circolazione, compresi testi, immagini e video, e il problema è che alcuni di questi sono protetti da copyright“.

Allo stesso tempo, non è chiaro quali siano le misure che gli sviluppatori e gli utenti di AI generativa potrebbero adottare per far valere i propri diritti di proprietà intellettuale su qualsiasi cosa venga creata da questi nuovi strumenti. Di conseguenza, molti avvocati specializzati in proprietà intellettuale che cercano di individuare le migliori pratiche in questo contesto di incertezza, stanno prestando molta attenzione alle proposte di schemi normativi sull’AI generativa che sono allo studio in tutto il mondo.

Si aspettano che le regole più severe adottate dall’Unione Europea, dagli Stati Uniti o dalla Cina definiscano uno standard accettato a livello globale.

“Se devo rispettare sia la legge degli Stati Uniti che quella dell’Unione Europea, e una mi permette di farlo e l’altra no, non posso comunque farlo“, afferma Mark Lemley, professore della Stanford Law School e consulente di Lex Lumina, che sta difendendo Stability AI e altre aziende di AI generativa contro le denunce di violazione del copyright presentate dall’agenzia fotografica Getty Images.

AI generativa e copyright: le normative in Europa e nel Regno Unito

L’Unione europea potrebbe essere la prima a emanare una normativa sull’AI generativa: la legge sull’AI (AI Act) è stata infatti approvata dal Parlamento europeo il 14 giugno e dovrebbe essere finalizzata l’anno prossimo, dopo le consultazioni con il Consiglio e gli Stati membri. Il copyright non era stato trattato nelle bozze iniziali, ma il mese scorso il Parlamento europeo ha aggiunto una clausola che richiede agli sviluppatori di AI generativa di “rendere disponibili le sintesi del materiale protetto da copyright utilizzato per addestrare i loro sistemi”. Anche se non è specificato cosa debbano includere i “riassunti”.

In base alla direttiva sul copyright dell’UE, entrata in vigore nel 2019, spetta ai titolari dei diritti d’autore impedire l’uso dei loro dati se gli strumenti di AI generativa o altri tipi di software di ricerca sul web possono trovarli. È consentito addestrare un motore di intelligenza artificiale generativa utilizzando opere a cui si accede legalmente, a condizione che il titolare dei diritti non abbia espresso il proprio dissenso.

Nel Regno Unito, invece, l’estrazione di dati da fonti web è vietata, tranne che per scopi non commerciali. Quando l’Ufficio britannico per la proprietà intellettuale, nel tentativo di modificare le regole per adattarle alla nuova tecnologia, ha proposto un’eccezione a questa regola per l’AI generativa, il piano ha scatenato una tale reazione da parte delle industrie creative che è stato interrotto. Qualunque sia la normativa che entrerà in vigore, non includerà questa scappatoia.

AI generativa e copyright: le normative negli USA

Secondo il professor Lemley, negli Stati Uniti la “dottrina dell’uso corretto” contenuta nella legge sul diritto d’autore ha fatto sperare che il rischio di violazione dei diritti d’autore da parte di sviluppatori e utenti di AI generativa sia minimo.

Per gli utenti dell’AI generativa si profila un “pericolo maggiore” se l’output appare “troppo simile a qualcosa…”… sul lato dell’input”, afferma Lemley. Ma questo accade con i sistemi AI generativa esistenti solo se l’utente chiede che l’output sia simile a un input specifico, osserva.

“Se chiedete a ChatGPT di scrivermi una storia per bambini su ragazzi che vanno in una scuola per maghi, non scriverà nulla di simile a Harry Potter”, dice. “Ma se dite: ‘Scrivimi una storia per bambini su bambini che vanno in una scuola per maghi che inizia’ e gli date il primo paragrafo di Harry Potter, in realtà sputerà fuori diverse pagine di Harry Potter”…

Un altro vecchio caso che potrebbe avere un’influenza sull’uso di questa nuova tecnologia riguardava i dipinti di Andy Warhol. La Corte Suprema degli Stati Uniti si è pronunciata il mese scorso su una causa tra l’eredità del defunto artista e un fotografo che aveva scattato un ritratto del cantante Prince. I giudici hanno stabilito che Warhol ha violato il diritto d’autore del fotografo quando ha realizzato e venduto un’opera d’arte basata sulla foto, in una sentenza che si basa sul fatto che l’opera di Warhol non è sufficientemente “trasformativa”.

La Copyright Alliance, che difende i detentori dei diritti, ha osservato che “non è difficile capire come il trattamento della Corte sull’uso trasformativo potrebbe avere un impatto sull’approccio degli sviluppatori di intelligenza artificiale alla copia e all’acquisizione non autorizzata di opere protette da copyright a scopo di addestramento”.

Usa, meglio consultare il contratto con il fornitore del software

Nell’incertezza su quali norme entreranno in vigore e su come i tribunali le interpreteranno, la vigilanza sugli obblighi contrattuali contribuirà a proteggere gli utenti e gli sviluppatori di AI generativa, afferma Jennifer Maisel, avvocata specializzata in proprietà intellettuale e membro dello studio Rothwell, Figg, Ernst & Manbeck di Washington.

Come primo passo per gli utenti, Maisel consiglia: “Consultare il contratto con il fornitore del software”, per determinare quali garanzie esistono sui contenuti su cui è stata addestrata l’AI generativa e se questo rassicura sul fatto che sono già stati posti dei paletti per evitare rivendicazioni di violazione del copyright da parte di terzi.

Data la feroce competizione per le quote di mercato tra gli sviluppatori di strumenti di AI generativa, tali clausole inizieranno a comparire nei contratti degli utenti. “Lo abbiamo già visto in altri contesti software”, dice Maisel, “la responsabilità tende a ricadere sul proprietario del software“.

Ma se, o mentre, tali garanzie sono assenti, gli utenti devono adottare “misure di mitigazione del rischio”, tra cui la creazione di audit o indici, per quanto possibile, per le fonti su cui il loro strumento di AI generativa si è formato prima di sputare la sua creazione.