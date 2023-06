Pierluigi Sandonnini giornalista

WordPress ha annunciato l’introduzione di un assistente di scrittura con intelligenza artificiale per aiutare gli utenti a creare e modificare i post del blog. Il nuovo strumento, chiamato Jetpack AI Assistant, è ora disponibile su WordPress.com e si integra perfettamente nell’interfaccia dell’editor.

Gli utenti con blog WordPress ospitati su altre piattaforme possono accedere a questo strumento utilizzando il plugin Jetpack, che offre funzioni per migliorare le attività di marketing, sicurezza e antispam.

Gli utenti possono usufruire di una prova gratuita del blocco di Jetpack AI Assistant, che consente un massimo di 20 richieste. Tuttavia, per continuare a utilizzare la funzione, è previsto un canone mensile di 10 dollari.

La tecnologia di Jetpack AI Assistant

L’assistente impiega una tecnologia AI generativa simile al chatbot ChatGPT (Large Language Model, LLM) di OpenAI. Tuttavia, il post sul blog dell’azienda non fornisce informazioni specifiche sull’architettura dell’AI.

Con un funzionamento simile a quello delle sue controparti, Jetpack utilizza i suggerimenti dell’utente per generare contenuti. Inoltre, l’assistente AI è in grado di adattare e perfezionare il testo per adattarlo a toni e stili specifici, consentendo agli autori di adattare la loro scrittura per risuonare con il pubblico di riferimento.

Jetpack AI Assistant supporta attualmente 12 lingue, tra cui inglese, hindi, spagnolo, francese, cinese e coreano. Lo strumento sostiene di correggere automaticamente gli errori ortografici e grammaticali, facilitando al contempo la traduzione senza soluzione di continuità tra le lingue supportate.

Automattic, l’azienda dietro WordPress e Jetpack AI Assistant, ritiene che questa funzionalità permetta agli scrittori di creare contenuti nella loro lingua madre, consentendo loro di commercializzare i propri contenuti in lingue diverse.

Jetpack AI Assistant sfrutta l’AI generativa per offrire contenuti personalizzati

L’azienda definisce lo strumento come un “partner di scrittura creativa” che consente agli utenti di generare senza sforzo contenuti diversi, semplificando in modo sostanziale il processo di creazione dei contenuti.

Con Jetpack AI Assistant, gli utenti possono riassumere un post del blog in un titolo e regolare il tono del testo selezionando opzioni come “formale”, “provocatorio” o “umoristico”.

Se gli utenti preferiscono scrivere il loro post, possono comunque utilizzare Jetpack AI Assistant per generare un titolo basato sulla loro scrittura.

Inoltre, l’azienda afferma che l’assistente supera gli strumenti standard integrati in WordPress offrendo funzioni avanzate di correzione ortografica e grammaticale.

L’introduzione di questa funzione di AI generativa da parte di WordPress sembra ben allineata con la tendenza prevalente delle aziende ad adottare assistenti basati sull’AI per l’automazione aziendale e la creazione di contenuti. In particolare, i modelli di intelligenza artificiale di OpenAI sono stati rapidamente adottati da diverse aziende, tra cui GrammarlyGo di Grammarly Inc. e i prodotti Office365 di Microsoft Corp. come Word.