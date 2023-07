Due recenti indagini mostrano che la spesa per l’intelligenza artificiale sta accelerando nelle aziende di un’ampia gamma di settori. Un sondaggio di CNBC condotto tra i principali dirigenti del settore tecnologico mostra che il 63% sta accelerando la spesa per l’intelligenza artificiale nei prossimi 12 mesi. Un’indagine separata di Omdia dimostra che il 55% delle aziende dispone già di un budget dedicato all’intelligenza artificiale. Quasi la metà delle aziende (47%) intervistate da CNBC ha dichiarato che l’AI è la principale area di spesa tecnologica per i prossimi 12 mesi. L’indagine è stata condotta tra il 15 maggio e il 20 giugno 2023.

CNBC: su cento dirigenti, nessuno dichiara di non investire in AI

Quello che colpisce di più, però, è il fatto che nessuno ha dichiarato di non investire nell’AI, tra i circa 100 dirigenti del CNBC Technology Executive Council. Il consiglio è composto da CIO, CTO, CDO e altri leader tecnologici di aziende come Accenture, Adobe, Eli Lilly, Ernst & Young, IBM, Johnson & Johnson, Mattel, PwC, SAP, Tyson, Walmart e Zoom.

Quando è stato chiesto loro quale fosse la strategia tecnologica critica per le loro aziende, l’intelligenza artificiale è risultata seconda solo al cloud (58% contro 63%), mentre l’apprendimento automatico si è piazzato al terzo posto con il 53%.

Inoltre, poco meno della metà ha dichiarato di credere che l’AI creerà più posti di lavoro, mentre il 26% ha affermato che ci sarà una perdita netta di posti di lavoro. Un altro 26% ha dichiarato che è troppo presto per dirlo.

Tuttavia, il 53% dei dirigenti ha osservato che la spesa tecnologica è rallentata a causa dell’aumento dei tassi di interesse che potrebbe innescare una recessione.

Omdia: oltre il 50% delle aziende ha un budget dedicato all’AI

In un’indagine separata, la società di ricerca Omdia ha scoperto che il 55% delle aziende ha un budget dedicato all’AI, mentre il 38% ha dichiarato che la spesa per l’AI è sostenuta da altri budget. Solo il 5% non dispone di un budget, mentre il 2% non lo sa, secondo il rapporto “AI Budgets: Best Practices 2023”.

Secondo il rapporto Omdia, “i budget dedicati all’AI sono chiaramente una tendenza”. “Questo impegno riflette la continua maturità del mercato dell’AI e indica che molte aziende hanno superato i PoC (proof of concept) e i progetti pilota per passare a iniziative di AI operative”.

Inoltre, il 44% degli intervistati dichiara che il 70% del proprio budget per l’AI è destinato a software, servizi e SaaS. Il 20% dichiara che il 70% del budget per l’AI è destinato al personale e alle risorse. Circa il 36% che il proprio budget è diviso in modo approssimativo tra i due.

In particolare, le aziende asiatiche spendono di più per l’AI rispetto a quelle occidentali: il 52% degli intervistati in Oceania, Asia orientale e sud-est asiatico spende attualmente 1 milione di dollari o più all’anno, contro il 47% dell’Europa occidentale e il 38% del Nord America.

Per quanto riguarda i settori verticali, i servizi finanziari (62%), l’industria manifatturiera (51%) e le telecomunicazioni (49%) sono i più spendaccioni nell’AI. Seguono l’assistenza sanitaria e farmaceutica (35%), la vendita al dettaglio e i prodotti di largo consumo (33%), l’energia, le utility, il petrolio e il gas (27%) e i media e l’intrattenimento (24%).

Inoltre, nessun caso d’uso domina. L’esperienza del cliente ha raggiunto il 22,27%, seguita dagli strumenti di sviluppo al 20,95% e dai chatbot e dagli assistenti virtuali al 20,89%.

Metodologia dell’indagine Omdia

L’indagine è stata condotta a febbraio 2023 su 368 aziende a livello globale che stanno adottando l’AI. Il 47% degli intervistati dichiara che le proprie aziende hanno un fatturato annuo compreso tra 250 e 999 milioni di dollari, mentre il 31% ha meno di 250 milioni di dollari e il resto raggiunge o supera il miliardo di dollari.

Gli intervistati sono equamente suddivisi tra i vari settori:

Servizi finanziari e assicurativi 18%

industria manifatturiera 18%,

vendita al dettaglio e CPG 18%,

sanità e farmaceutica 14%,

telecomunicazioni 13%,

media e intrattenimento 10%,

energia, servizi pubblici, petrolio e gas 9%.

Circa un terzo si trova in Nord America, il 26% in Asia e Oceania, il 25% in Europa occidentale, il 6% in America Latina e Caraibi, il 4% in Africa, il 4% in Europa orientale e il 2% in Medio Oriente.