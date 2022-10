“Sistemi Robotici Integrati” entra a far parte dei Campionati dei Mestieri WorldSkills

Dal 30 novembre al 1° dicembre, al Lingotto Fiere di Torino, si svolgerà la prima tappa dell’edizione dei Campionati dei Mestieri WorldSkills. Main sponsor della manifestazione sono il costruttore di robot Fanuc e Agenzia Piemonte Lavoro. Per la prima volta è stata istituita la skill ‘Sistemi Robotici Integrati’, per la quale Fanuc fornirà le infrastrutture tecniche necessarie allo svolgimento delle competizioni, tra cui celle robotiche, hardware e software.

Per rendere le scuole consapevoli di questa grande opportunità, ma anche aiutarle a prepararsi al meglio, Fanuc ha organizzato una giornata nella propria sede di Lainate per parlare direttamente con una ventina di docenti e dirigenti scolastici provenienti da più di una decina di scuole del territorio, che potranno candidare i loro studenti fino al 14 ottobre.

“Questo open day è solo l’inizio del percorso che intendiamo portare avanti con le scuole e i ragazzi che si candideranno a WorldSkills”, spiega Marco Delaini, Managing director Fanuc Italia. “Per la nuova skill ‘Integrazione di sistemi robotici’ offriremo gratuitamente un corso di formazione che durerà da adesso fino alla giornata della competizione Nazionale e di quelle Internazionali. Selezioneremo i ragazzi che rappresenteranno l’Italia nelle competizioni e faremo crescere in loro quella passione per la robotica che li accompagnerà nella loro carriera professionale”.

Far crescere la “cultura robotica” in Italia

Domenico Appendino, presidente SIRI, Associazione italiana di robotica e automazione che, da più di 50 anni, promuove in Italia la conoscenza dell’automazione robotizzata per spingere la nostra industria verso nuove frontiere, dichiara: “Cresce il numero di robot in Italia ma non è ancora accompagnata da altrettanta ‘cultura robotica’. La robotica è già oggi uno dei nuovi strumenti di lavoro dell’industria, e lo sarà sempre di più, perché il numero dei robot installati in Italia cresce di anno in anno. I robot stanno quindi creando nuovi posti di lavoro, e un’occasione come WorldSkills può mostrarne le potenzialità”.

Oltre 83 nazioni e regioni fanno parte di WorldSkills International, organizzazione internazionale fondata nel 1950 e riconosciuta dalle Nazioni Unite, che vede tra i principali obiettivi la promozione dell’istruzione e della formazione professionale in tutto il mondo. Nel valorizzare le eccellenze giovanili e sottolineare il ruolo fondamentale delle competenze nel favorire il progresso economico delle società, WorldSkills International organizza la più grande Competizione dei Mestieri al mondo.

Riferimento principale dell’organizzazione nel nostro Paese è WorldSkills Italy, nata nel 1998 su iniziativa di Confartigianato Bolzano e che ogni due anni organizza i Campionati Nazionali dei Mestieri WorldSkills Italy.

Appuntamento quindi il 30 novembre con WorldSkills Piemonte, che fornirà l’accesso ai primi classificati alle selezioni nazionali di WorldSkills Italy Bolzano, per poi accedere a EuroSkills 2023 Gdańsk in Polonia e, infine, a Worldskills Lyon 2024.