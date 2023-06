Il colosso del CRM Salesforce ha presentato il 7 giugno due nuovi prodotti di intelligenza artificiale generativa. Annunciati in occasione della conferenza Connections, Marketing GPT e Commerce GPT alimenteranno Marketing Cloud e Commerce Cloud di Salesforce, consentendo alle aziende di eliminare dai loro flussi di lavoro attività ripetitive e dispendiose in termini di tempo e di offrire campagne ed esperienze di acquisto personalizzate, su scala.

La notizia segue il lancio di Slack GPT e Tableau GPT avvenuto il mese scorso e sottolinea la crescente attenzione di Salesforce per l’AI, che si sta muovendo per garantire che l’AI generativa sia al centro dei suoi prodotti e servizi principali. Tuttavia, va notato che le funzionalità di questi prodotti non sono disponibili da subito e verranno introdotte in fasi successive, a partire dall’estate del 2023.

In che modo Marketing GPT e Commerce GPT possono essere utili

Grazie al Data Cloud di Salesforce, che ospita i profili dei clienti composti da dati provenienti da tutti i sistemi, e all’assistente generativo AI Einstein GPT, Marketing GPT consente agli utenti aziendali di interfacciarsi con il proprio sistema Marketing Cloud utilizzando il linguaggio naturale.

Per cominciare, l’azienda ha dichiarato che gli utenti di Marketing Cloud potranno inserire richieste in linguaggio naturale per interrogare i profili di Data Cloud e identificare nuovi segmenti di pubblico a cui rivolgersi. Potranno anche chiedere a Einstein GPT di scrivere o modificare e-mail personalizzate – complete di oggetto e contenuto del corpo – per le campagne, o utilizzare Typeface all’interno della piattaforma per creare risorse visive contestuali.

Oltre alle funzioni generative, il marketing cloud otterrà un’intelligenza dei segmenti guidata dall’intelligenza artificiale e capacità di risoluzione rapida delle identità.

Il primo collegherà automaticamente i dati di prima parte, i dati sulle entrate e i dati sui media a pagamento di Meta e Google per ottenere una visione completa delle prestazioni di una campagna, in relazione al segmento di pubblico a cui è rivolta.

Quest’ultimo risolverà automaticamente le identità dei clienti su diversi dispositivi/esperienze utilizzando l’intelligenza artificiale e riunirà le informazioni per esperienze più personalizzate.

In un incontro con la stampa, Stephen Hammond, EVP e GM di Salesforce Marketing Cloud, ha sottolineato che la funzionalità di risoluzione dell’identità richiederà l’adesione degli utenti finali.

Mentre Marketing GPT si concentra sulla semplificazione del modo in cui i team creano, distribuiscono e analizzano le campagne personalizzate, Commerce GPT si occupa della creazione di esperienze di acquisto personalizzate.

L’offerta utilizza Data Cloud e Einstein GPT per consentire agli utenti non solo di creare rapidamente descrizioni dinamiche dei prodotti per le vetrine digitali, ma anche di tradurre tali descrizioni in diverse lingue per diversi target di pubblico.

Questa sarebbe la prima di molte funzioni di generazione di contenuti che dovrebbero approdare in Commerce GPT.

Oltre a questo, l’esperienza includerà anche Commerce Concierge, una soluzione basata su bot che le aziende possono integrare nei loro canali di comunicazione per guidare la scoperta dei prodotti attraverso interazioni one-to-one in linguaggio naturale, nonché uno strumento di commercio basato sugli obiettivi per fornire approfondimenti e raccomandazioni proattive per gli obiettivi desiderati.

“Gli utenti devono semplicemente digitare ciò che desiderano… e noi capiamo il loro intento, consigliando cose come il design della vetrina, i set di prodotti e persino le promozioni”, ha dichiarato Michael Affronti, SVP e direttore generale di Commerce Cloud, durante l’incontro con la stampa.

Altre innovazioni GPT in arrivo

Nel corso dell’incontro con la stampa, Hammond e Affronti hanno affermato che Salesforce è ora una “società di AI” e hanno sottolineato che nel corso del mese saranno disponibili altre novità GPT per altri prodotti Customer 360, probabilmente Sales e Service Cloud.