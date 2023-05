Václav Košař ML Engineer di Glami.group

Negli ultimi anni il mondo della moda si è notevolmente evoluto, e oggi la sua componente digitale rappresenta uno dei settori tecnologicamente più avanzati del mondo dell’eCommerce. Per questo motivo, gli eCommerce della moda che sono nati per soddisfare le esigenze dei consumatori oggi vogliono essere sempre al passo con i tempi, ma anche beneficiare dei vantaggi che il mondo degli store fisici offre da anni. Tuttavia, avendo a disposizione una moltitudine di prodotti offerti e migliaia di online store, può essere difficile per i clienti trovare ciò che cercano in modo facile e semplice.

AI per l’eCommerce: organizzare la ricerca dei prodotti fashion

Per organizzare la ricerca dei prodotti fashion provenienti da diversi e-shop è fondamentale comprendere le informazioni visive e testuali dei prodotti. Questo può essere fatto solo attraverso un processo di automatizzazione, come quello realizzato da Glami.group, azienda leader in Europa nel settore del fashion technology, di cui fa parte Stileo.it, motore di ricerca di moda in Italia con oltre 7 milioni di visite mensili. Per ottenere una catalogazione automatica accurata in un settore come quello del fashion, è necessario disporre di un sistema avanzato di machine learning da integrare nell’attività dell’operatore.

Dal 2015 utilizziamo la tecnologia di machine learning per fornire ai clienti un’esperienza di ricerca dei prodotti fashion di qualità, dando l’opportunità ai clienti italiani, ma anche agli e-shop di moda, di trarre vantaggio dalle tecnologie di intelligenza artificiale. Con un team dedicato all’AI che lavora su applicazioni quali le raccomandazioni dei prodotti, la somiglianza, la categorizzazione e molto altro ancora, ogni visitatore di Stileo.it può intraprendere un viaggio alla scoperta della moda senza paragoni.

Language Agnostic Merlin: una soluzione AI multilingue

Un miglioramento importante apportato di recente al back end della piattaforma è l’implementazione di un motore di analisi dei prodotti più ampio e performante. Il nuovo sistema è in grado di operare in più lingue contemporaneamente, da qui il nome Language Agnostic Merlin (LAM). LAM è un sistema di intelligenza artificiale in grado di operare in più lingue contemporaneamente, e si ispira alle tecnologie utilizzate nei modelli di intelligenza artificiale più diffusi, come ChatGPT e GPT-4. Questa soluzione sfrutta la capacità di elaborare il linguaggio “naturale” (l’abilità dei computer di comprendere il linguaggio umano) e la computer vision per rilevare le caratteristiche dei prodotti.

Le capacità multilingue di LAM consentono, tra l’altro, di ridurre gli errori nei siti più piccoli, di diminuire il numero di modelli operativi necessari e di abbreviare i tempi di diffusione in nuovi Paesi, un obiettivo importante per tutte le aziende digitali che hanno l’obiettivo di espandersi. Ciò avviene perché LAM può apprendere dall’intera piattaforma, indipendentemente dalla lingua.

Come Stileo trae vantaggio da LAM

Poiché LAM comprende anche l’italiano, il team AI dedicato si è occupato di ri-categorizzare completamente l’ampio catalogo di Stileo, che conta 2 milioni di prodotti. Il motore LAM ha ridotto la percentuale di articoli non classificati ad appena l’1%, riducendo al contempo la quantità di interventi manuali professionali per ogni caratteristica rilevata. Inoltre, LAM ha permesso di ottimizzare i flussi per gli e-shop che hanno prodotti outlier.

Il contributo nella comunità dell’intelligenza artificiale

Oltre a migliorare le proprie piattaforme, Glami.group supporta la crescita dell’ampia comunità dell’AI. In occasione della British Machine Learning Conference del 2022, il team ha pubblicato una parte del suo catalogo come benchmark open-source multilingue e multimodale. L’anno successivo è stato organizzato un workshop pratico su questo campione di dati, che ha dimostrato l’ampia gamma di casi d’uso del modello, tra cui la generazione di immagini di prodotti.

Verso il futuro dell’AI nella moda e oltre

Con la continua evoluzione delle tecnologie AI, possiamo aspettarci l’emergere di funzionalità ancora più avanzate, che renderanno il settore della moda più accessibile e stimolante per i clienti. Il riuscito utilizzo da parte di Stileo di un’intelligenza artificiale simile a quella di ChatGPT potrebbe essere la giusta ispirazione per altre imprese che vogliono espandere il proprio raggio d’azione. Le aziende che adottano queste tecnologie emergenti si confermeranno leader del settore, trasformando il modo in cui facciamo acquisti e interagiamo con le piattaforme di eCommerce.