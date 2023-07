L'accordo prevede che OpenAI ottenga in licenza parte dell'archivio di testi di AP, che a sua volta potrà sfruttare la tecnologia e l'esperienza del prodotto. Accesso alle notizie fino al 1985. I termini finanziari dell'accordo non sono stati resi noti [...]

OpenAI e Associated Press hanno dichiarato di aver concluso un accordo per la concessione in licenza all’azienda di intelligenza artificiale dell’archivio di notizie dell’AP.

“L’accordo prevede che OpenAI ottenga in licenza parte dell’archivio di testi di AP, che a sua volta sfrutterà la tecnologia e l’esperienza di prodotto di OpenAI”, hanno dichiarato le due organizzazioni in un comunicato congiunto.

I termini finanziari dell’accordo non sono stati resi noti.

Il problema del copyright delle opere utilizzate per addestrare l’AI

OpenAI e altre aziende tecnologiche devono ingerire grandi quantità di opere scritte, come libri, articoli di giornale e gossip sui social media, per migliorare i loro sistemi di AI, i modelli linguistici di grandi dimensioni. Il rilascio di ChatGPT, avvenuto lo scorso anno, ha dato il via a un boom di prodotti di “AI generativa” in grado di creare nuovi passaggi di testo, immagini e altri media.

Gli strumenti hanno sollevato preoccupazioni per la loro propensione a dire falsità che sono difficili da notare a causa della forte padronanza della grammatica delle lingue umane da parte del sistema. Hanno anche sollevato dubbi sulla misura in cui le organizzazioni giornalistiche e altri soggetti i cui scritti, opere d’arte, musica o altri lavori sono stati utilizzati per “addestrare” i modelli di intelligenza artificiale dovrebbero essere compensati.

La Federal Trade Commission degli Stati Uniti ha comunicato a OpenAI di aver aperto un’indagine per verificare se l’azienda abbia adottato pratiche sleali o ingannevoli in materia di privacy o sicurezza dei dati nello scraping di dati pubblici, o se abbia causato danni pubblicando informazioni false attraverso i suoi prodotti chatbot.

La richiesta di risarcimento da parte degli autori e degli editori

Insieme alle organizzazioni giornalistiche, gli autori di libri hanno chiesto un risarcimento per le loro opere utilizzate per addestrare i sistemi di intelligenza artificiale. Più di 4.000 scrittori – tra cui Nora Roberts, Margaret Atwood, Louise Erdrich e Jodi Picoult – hanno firmato alla fine del mese scorso una lettera agli amministratori delegati di OpenAI, Google, Microsoft, Meta e altri sviluppatori di AI, accusandoli di pratiche di sfruttamento nella costruzione di chatbot che “imitano e rigurgitano” il loro linguaggio, stile e idee. Anche alcuni romanzieri e l’attrice Sarah Silverman hanno citato in giudizio OpenAI per violazione del copyright.

OpenAI avrà accesso a notizie dell’AP che risalgono fino al 1985

“Siamo lieti che OpenAI riconosca che i contenuti giornalistici basati sui fatti e non di parte siano essenziali per questa tecnologia in evoluzione e che rispetti il valore della nostra proprietà intellettuale”, ha dichiarato in una nota Kristin Heitmann, vicepresidente senior e chief revenue officer di AP.

“AP sostiene fermamente un quadro che garantisca la protezione della proprietà intellettuale e che i creatori di contenuti siano equamente compensati per il loro lavoro”.

Le due aziende hanno dichiarato che stanno anche esaminando “potenziali casi d’uso per l’AI generativa in prodotti e servizi giornalistici”, senza però fornire dettagli. OpenAI e AP “credono entrambe nella creazione e nell’uso responsabile di questi sistemi di AI”, si legge nel comunicato.

OpenAI potrà accedere alle notizie dell’AP che risalgono fino al 1985. L’accordo è prezioso per un’azienda come OpenAI, perché fornisce una quantità di materiale che può utilizzare a fini formativi, ed è anche una copertura contro la perdita dell’accesso al materiale a causa di cause legali che hanno minacciato l’accesso al materiale.

Attualmente l’AP non utilizza l’AI generativa nelle sue notizie, ma da quasi un decennio utilizza altre forme di AI, tra cui l’automatizzazione dei rapporti sugli utili aziendali e il riepilogo di alcuni eventi sportivi. Gestisce inoltre un programma che aiuta le organizzazioni giornalistiche locali a incorporare l’AI nelle loro operazioni e ha recentemente lanciato una ricerca di immagini d’archivio alimentata dall’AI.

Gli effetti dell’accordo potrebbero estendersi ben oltre l’AP, a causa delle dimensioni dell’organizzazione e dei suoi profondi legami con altre testate giornalistiche.