Supportare gli istituti finanziari nel rispondere al meglio alle necessità delle aziende grazie a servizi più efficienti e che sfruttano tutte le potenzialità delle tecnologie di frontiera. È con questa promessa che Dedagroup Business Solutions, azienda di Dedagroup, e Fondazione Bruno Kessler (FBK) metteranno a fattor comune le rispettive competenze per lo sviluppo di AIAAA – Applicazioni di Intelligenza Artificiale e Analisi Avanzata – progetto realizzato anche grazie al sostegno di un finanziamento della Provincia Autonoma di Trento. AIAAA capitalizza l’esperienza e gli asset sviluppati nel Co-Innovation Lab, laboratorio congiunto tra Dedagroup e FBK, dedicato allo sviluppo di buone pratiche, metodologie e tecnologie in una logica di Open Innovation, nato nel 2016 per portare innovazione concreta ad aziende e istituzioni nel campo dei Public Services e nel mondo Finance. La collaborazione ha portato alla creazione del Digital Hub, piattaforma di interoperabilità di dati e servizi, studiata per rendere disponibili fonti dati in maniera semplice e veloce, agevolando così la loro fruizione e abilitando un approccio data driven.

Un Digital Hub per la digitalizzazione delle aziende

“Per accelerare la digitalizzazione e l’innovazione del nostro Paese” – afferma Marco Pistore, Direttore del Centro per la Società Digitale della Fondazione Bruno Kessler – “è di fondamentale importanza accorciare la distanza fra ricerca, impresa e pubblica amministrazione. È infatti molto importante che questa digitalizzazione sfrutti pienamente anche i risultati più recenti della ricerca e dell’innovazione tecnologica, soprattutto in ambiti, come quello dell’intelligenza artificiale, in cui i progressi avvengono ad un ritmo molto veloce. Piattaforme come il Digital Hub, costruite su conoscenze e tecnologie condivise da ricerca e impresa e sviluppate in laboratori di co-innovazione come quello che abbiamo con Dedagroup, diventano quindi un elemento abilitante fondamentale per la digitalizzazione”.

Per AIAAA – la cui conclusione è prevista per giugno 2023 – Dedagroup Business Solutions e FBK svilupperanno e integreranno nel Digital Hub una nuova Intelligent Migration Machine destinata a istituti finanziari e imprese pensata per migliorare il processo di Merger & Acquisition in tutti i settori economici e produttivi. Grazie all’ottimizzazione delle fasi di analisi del dato si stima che potranno essere dimezzati i tempi e i costi di un processo di M&A.

Un “ambiente di simulazione” di scenari di andamento sui dati di imprese e istituti finanziari

Parallelamente l’Azienda e l’Ente di ricerca si dedicheranno alla definizione di un Ambiente di Simulazione, anch’esso integrato nel Digital Hub, capace di applicare diversi scenari di andamento sui dati di imprese e istituti finanziari generando situazioni previsionali realistiche, costruite tenendo conto del contesto macroeconomico, della ricaduta settoriale e delle peculiarità delle singole aziende. Concretamente l’Ambiente di Simulazione consentirà alle banche di stimare il rischio finanziario dei propri clienti, alle assicurazioni di esaminare la profittabilità del proprio portafoglio clienti e alle imprese di valutare il proprio business plan.

Una piattaforma per la creazione di intelligent app

Sarà realizzata, infine, una piattaforma basata sulla creazione di intelligent app e destinata a istituzioni finanziarie, imprese e i cittadini. Nello specifico, saranno realizzate tre applicazioni: