Il modello linguistico di OpenAI potrebbe essere utilizzato per semplificare i comandi robotici e far funzionare tutto, dai droni ai robot assistenti domestici [...]

Pierluigi Sandonnini giornalista

Microsoft ha testato l’uso del modello linguistico di OpenAI, ChatGPT, per consentire il controllo remoto dei robot collaborativi domestici e industriali.

Le prove mirano a creare un nuovo e più snello mezzo per ottenere interazioni uomo-robot senza la necessità per gli utenti di imparare linguaggi di programmazione.

“Il nostro obiettivo con questa ricerca è vedere se ChatGPT può pensare oltre il testo e ragionare sul mondo fisico per aiutare con i compiti di robotica“, ha scritto la società in un post sul blog. Utilizzando il chatbot, il team ha affermato di essere in grado di controllare “più piattaforme come bracci robotici, droni e robot assistenti domestici in modo intuitivo con il linguaggio“.

ChatGPT + Manipulation

Guarda questo video su YouTube

Video Microsoft

Microsoft introdurrà PromptCraft, piattaforma open source

Il team di Microsoft vede una sfida nell’insegnare a ChatGPT a comprendere e prendere in considerazione la presenza fisica di un robot e come le sue azioni cambiano il mondo che lo circonda. Microsoft ha sviluppato una serie di principi di progettazione in risposta a questa sfida, tra cui strutture di suggerimenti speciali, API di alto livello e feedback umano tramite testo. Utilizzando questi principi di progettazione, i ricercatori hanno potuto guidare la comprensione di ChatGPT dell’ambiente circostante e del compito che lo attende.

WHITEPAPER Le 4 fasi in cui l’AI migliora la gestione degli ordini. Scoprile nella guida inedita! Acquisti/Procurement Amministrazione/Finanza/Controllo

Microsoft ha anche annunciato l’introduzione di PromptCraft, una “piattaforma collaborativa open source” in cui l’azienda ha invitato le persone a condividere esempi e suggerimenti per suggerire strategie per diverse categorie di robotica. Oltre alla progettazione rapida, speriamo di includere anche più simulatori e interfacce robotiche per consentire agli utenti di testare i loro algoritmi generati da ChatGPT “, ha scritto il team. “Per cominciare, rilasciamo anche un ambiente AirSim con integrazione ChatGPT che chiunque può utilizzare per iniziare con queste idee.”