Microsoft: le novità annunciate alla conferenza Build 2023

Pierluigi Sandonnini giornalista

Microsoft ha annunciato un’ampia serie di aggiornamenti e nuove iniziative per aiutare gli sviluppatori a costruire l’AI, alla conferenza Build 2023, tenutasi il 23 maggio.

Tra questi ci sono le nuove funzionalità di plugin per i suoi servizi di copilota che consentono una maggiore estensibilità dell’AI per connettersi con diversi servizi. Il nuovo servizio Azure AI Studio aiuterà gli sviluppatori a costruire e distribuire copiloti e si avvarrà anche del nuovo modello di catalogo Azure AI che includerà sia modelli chiusi che open-source.

L’elenco esaustivo di aggiornamenti è sostenuto dallo sforzo di Microsoft per consentire a qualsiasi organizzazione di costruire i propri copiloti per l’AI. Microsoft ha iniziato a costruire i suoi copiloti per l’AI con GitHub Copilot nel 2021 e ora vuole espandere drasticamente il panorama dei copiloti.

Copilot sarà potenziato con Azure machine learning

Le funzionalità di Copilot saranno inoltre potenziate con la tecnologia Azure machine learning (ML) prompt flow, per aiutare a costruire catene complesse di prompt per i flussi di lavoro AI. Inoltre, Microsoft punta sull’AI responsabile con l’introduzione del servizio di sicurezza dei contenuti Azure AI.

Kevin Scott: “Abbiamo la possibilità di fare cose incredibili”

Durante una sessione di keynote a Build, il CTO di Microsoft Kevin Scott non è riuscito a contenere l’eccitazione per le nuove funzionalità di intelligenza artificiale che aiuteranno gli sviluppatori. Scott ha affermato che ciò che rende grandi le piattaforme non è l’infrastruttura di base, ma le cose che gli sviluppatori e gli individui fanno con le piattaforme.

“Con questi nuovi strumenti, nei primi giorni di questa nuova piattaforma, abbiamo la possibilità di fare cose incredibili”, ha dichiarato Scott. “Letteralmente, la sfida per tutti voi è di andare a fare qualche cosa di leggendario in modo che qualcuno un giorno si senta in soggezione verso di voi”.

Cos’è un copilota

Durante il suo intervento, Scott ha tenuto una lezione magistrale su cosa sia un copilota e su come costruirne uno. “Un copilota, in parole povere, è un’applicazione che utilizza la moderna AI con un’interfaccia conversazionale che assiste l’utente nelle attività cognitive”, ha dichiarato Scott.

Un copilot non è una singola chiamata API o un pezzo di tecnologia, ma piuttosto uno stack di tecnologie che lavorano insieme per consentire un’esperienza completa. Scott ha spiegato che una parte fondamentale dello stack di copilot sul frontend è l’estensibilità dei plugin. I plugin fanno parte di OpenAI ChatGPT e ora saranno una parte fondamentale dello stack copilot di Microsoft.

“I plugin saranno uno di quei potenti meccanismi che si usano per potenziare un copilota o un’applicazione AI in modo che possa fare più di quanto la piattaforma di base consenta di fare”, ha detto Scott. “Il modo in cui pensiamo a questi plugin è che sono quasi come attuatori del mondo digitale, quindi tutto ciò che si può immaginare di fare digitalmente, si può collegare un copilota a queste cose tramite i plugin”.

La nuova offerta Azure AI Studio

Nel corso del suo intervento, Scott Guthrie, EVP del gruppo cloud e AI di Microsoft, ha illustrato la nuova offerta Azure AI Studio, che consente alle organizzazioni di basare i modelli AI sui propri dati.

“Questo vi permette di costruire le vostre esperienze copilota specifiche per le vostre applicazioni e organizzazioni”, ha detto Guthrie.

Basandosi sui dati, una parte fondamentale dello stack copilot di Microsoft è la nuova tecnologia Azure machine learning prompt flow. Guthrie ha spiegato che una parte importante dell’orchestrazione dell’AI è il processo di ingegneria dei prompt. Si tratta di costruire il prompt e il meta prompt che guida il modello AI per produrre una risposta più forte e specifica per l’utente.

“Prompt flow fornisce strumenti per lo sviluppo end-to-end dell’AI che supportano la costruzione, l’orchestrazione, la valutazione dei test e la distribuzione dei prompt, e rende incredibilmente facile sfruttare strumenti e framework open-source come semantic kernel e LangChain (in Python) per costruire la vostra soluzione di AI”, ha dichiarato Guthrie.

Mentre gli sviluppatori e le organizzazioni cercano di costruire copiloti AI, c’è anche bisogno di sicurezza e protezione. Guthrie ha sottolineato che la sicurezza dell’AI non è una caratteristica opzionale, ma un requisito.

“È necessario progettare tenendo conto della sicurezza fin dall’inizio”, ha dichiarato Guthrie. “Ora il servizio di sicurezza dei contenuti di Azure AI fornisce le stesse tecnologie che utilizziamo per costruire le nostre esperienze di copilota Microsoft, in modo che possiate beneficiare di tutti gli insegnamenti che abbiamo acquisito in termini di sicurezza dei nostri prodotti”.

Integrazione fra Bing e ChatGPT

Microsoft ha inoltre annunciato che Bing diventerà il motore di ricerca predefinito per ChatGPT. “Questo è solo l’inizio di ciò che intendiamo fare con i nostri partner in OpenAI per portare il meglio di Bing nell’esperienza ChatGPT”, ha dichiarato il Ceo di Microsoft, Satya Nadella.