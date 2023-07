Con xAI, Elon Musk sfida ChatGPT

Lanciata ufficialmente xAI, società di intelligenza artificiale di Elon Musk che intende sfidare il dominio di OpenAI di Sam Altman e “comprendere la vera natura dell’universo”.

L’azienda sarà composta da un team assunto da altri importanti laboratori di ricerca sull’intelligenza artificiale, tra cui Igor Babuschkin di DeepMind e ricercatori di Microsoft e OpenAI: Tony Wu e Christian Szegedy e l’ex Microsoft Greg Yang. Gli altri membri del team annunciati sul sito ufficiale di xAI sono Manuel Kroiss, Jimmy Ba, Toby Pohlen, Ross Nordeen, Kyle Kosic, Guodong Zhang e Zihang Dai. Professionisti con esperienze varie, anche in OpenAI, Tesla e nell’Università di Toronto.

Musk si è anche assicurato migliaia di processori GPU da Nvidia, necessari per costruire modelli linguistici di grandi dimensioni che consumano grandi quantità di contenuti.

Il Financial Times aveva riportato per la prima volta i piani di Musk per la creazione di una società di AI in aprile, nel tentativo di recuperare il ritardo rispetto a OpenAI che ha co-fondato nel 2015, andandosene nel 2018 dopo contrasti con la dirigenza in merito all’approccio alla sicurezza dell’AI, secondo quanto riferito da persone che all’epoca lavoravano nell’azienda.

Nell’ultimo anno, con Musk concentrato a generare un ritorno dall’acquisto di Twitter per 44 miliardi di dollari, OpenAI, Google e aziende di AI generativa come Anthropic, Adept e StabilityAI hanno lanciato una serie di modelli sempre più sofisticati.

Questi progressi hanno contribuito a far salire la valutazione della star del settore OpenAI a decine di miliardi e a mettere nelle mani dei consumatori modelli di AI che per anni sono stati appannaggio solo dei ricercatori.

xAI, creata per “comprendere la realtà”

Non è chiaro come o se Musk cercherà di commercializzare i suoi sforzi di ricerca sull’intelligenza artificiale. Il sito web dell’azienda riporta pochi dettagli, oltre al fatto che ha un team di fondatori composto da una dozzina di uomini. Su Twitter, Musk ha scritto che xAI è stata costituita per “comprendere la realtà”, senza fornire ulteriori dettagli.

WHITEPAPER Gartner: l’iperautomazione tra i principali trend tecnologici ERP SaaS

All’inizio di quest’anno Musk è stato il principale firmatario di una lettera aperta in cui si chiedeva a OpenAI e ad altre aziende che conducono ricerche sull’AI di “sospendere immediatamente per almeno sei mesi”.

xAI si avvarrà della consulenza di Dan Hendrycks, direttore del Center for AI Safety, che mira a “ridurre i rischi su scala sociale associati all’AI”.

Molti nella comunità dell’AI hanno espresso scetticismo sulla tempistica dell’intervento di Musk. Due settimane prima della pubblicazione della lettera aperta, Musk e Jared Birchall, l’ex banchiere di Morgan Stanley che gestisce il suo patrimonio, hanno costituito una società denominata X.AI in Nevada, secondo i documenti aziendali.

Secondo il suo sito web, xAI sarà separata dal resto dell’impero di Musk, ma lavorerà a stretto contatto con Twitter e Tesla.