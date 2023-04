Il nome della nuova organizzazione, costituita in Nevada, suggerisce un legame con l'interesse del miliardario per tutto ciò che riguarda le app [...]

Dopo aver invocato una “pausa” nello sviluppo dell’intelligenza artificiale generativa, Elon Musk ha creato una propria società di intelligenza artificiale, chiamata X.AI Corp..

Musk è l’unico amministratore quotato della società, costituita in Nevada ai primi di marzo, e Jared Birchall, direttore del family office di Musk, ne è il segretario. X.AI ha autorizzato la vendita di 100 milioni di azioni della società privata.

L’azienda richiama il nome di quello che Musk ha descritto come il suo tentativo di creare un’applicazione per tutto chiamata X. Twitter, anch’essa di proprietà di Musk, ha recentemente cambiato nome in X Corp. Anche la società di social media è stata costituita in Nevada, invece della precedente sede in Delaware, secondo quanto riportato in un documento legale. X Corp. ha una società madre chiamata X Holdings Corp.

Rispetto al Delaware, le leggi del Nevada concedono maggiore discrezione e protezione ai dirigenti e ai funzionari di una società, secondo gli esperti legali.

Musk ha un particolare legame con il nome X. La sua ex startup di online banking, poi diventata PayPal dopo una fusione con un’altra azienda, si chiamava X.com. Pare inoltre che si riferisca a uno dei suoi figli chiamandolo X…

Secondo indiscrezioni, la nuova società di intelligenza artificiale sarebbe separata dalle altre società di Musk, anche se potrebbe utilizzare i contenuti di Twitter come dati per addestrare il suo modello linguistico e sfruttare Tesla per le risorse di calcolo.

Musk non ha risposto a una richiesta di commento su X.AI.

Il miliardario messo in guardia più di una volta sui rischi della tecnologia AI e ha chiesto ai governi di regolamentarla.

Nell’ambito delle sue ambizioni in materia di intelligenza artificiale, Musk ha passato gli ultimi mesi a reclutare ricercatori con l’obiettivo di creare un’azienda rivale di OpenAI, la società di intelligenza artificiale che a novembre ha lanciato il chatbot virale ChatGPT. OpenAI ha scatenato l’interesse degli investitori per il settore.

Per il nuovo progetto, Musk si è assicurato migliaia di processori GPU ad alta potenza da Nvidia.

Musk è stato anche il fondatore di OpenAI

Musk ha co-fondato OpenAI otto anni fa, ma ha lasciato l’azienda all’inizio del 2018 dopo aver perso una lotta per il potere contro l’attuale amministratore delegato, Sam Altman, come ha riportato il Wall Street Journal. Musk si è lamentato del fatto che ChatGPT sia “politicamente di parte” e ha detto ai suoi collaboratori di voler creare modelli di intelligenza artificiale “più attenti alla verità”, anche se non ha spiegato pubblicamente cosa significherebbe.

L’amministratore delegato di Tesla ha recentemente assunto Igor Babuschkin, uno scienziato del laboratorio di intelligenza artificiale DeepMind, di proprietà di Alphabet Inc. Ha anche cercato di reclutare dipendenti di OpenAI per cooptarli nel nuovo laboratorio, ma avrebbe avuto un successo limitato.

Il nuovo laboratorio di Musk, se avrà successo, aggiungerà un altro partecipante all’accesa gara tra le aziende tecnologiche per lo sviluppo di modelli di intelligenza artificiale più potenti.

Alla fine di marzo, Musk si era unito ad alcuni dirigenti tecnologici e ricercatori di AI nel chiedere una moratoria di sei mesi sugli sviluppi della tecnologia avanzata di AI che, secondo i sostenitori, darebbe all’industria il tempo di stabilire standard di sicurezza per la loro progettazione e di prevenire potenziali danni.