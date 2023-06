“Close up”, al via un ciclo di eventi sull’AI per le imprese

Promosso dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi in collaborazione con Punto Impresa Digitale. Da giugno a dicembre previsto un ricco programma di appuntamenti per presentare l'offerta di servizi pubblici innovativi e di valore. Fra le testimonianze, anche quella di Digital360 [...]

“Close up” è il titolo di un ciclo di eventi sull’intelligenza artificiale e le sue applicazioni per il sistema delle imprese del territorio realizzato in partnership con AIXA, Artificial Intelligence Expo of Applications, Business International Events, e Fiera Milano Spa, che ha preso il via il 12 giugno, organizzato dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, in collaborazione con Punto Impresa Digitale. Da giugno a dicembre previsto un ricco programma di appuntamenti per presentare l’offerta di servizi pubblici innovativi e di valore

Attraverso questa iniziativa la Camera di Commercio si pone verso le imprese come soggetto catalizzatore in grado di promuovere sviluppo sostenibile offrendo servizi, strumenti e opportunità concrete per affrontare le sfide dei nostri tempi. Tra queste c’è quella che riguarda l’intelligenza artificiale, tema delicato affrontato con approccio pragmatico nel corso di vari interventi.

“Close up”, punto di riferimento per le imprese

Sergio Rossi, dirigente e Vicesegretario generale della Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi, ha aperto i lavori: “Vogliamo essere il punto di riferimento per le imprese che desiderano comprendere appieno le sfide e le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale. Per questo, in questo primo appuntamento del ciclo Close Up, abbiamo deciso di concentrarci su un argomento attuale e fondamentale, al fine di offrire chiarezza e illuminare le nuove opportunità per la business community.”

Marianna Ganapini dell’Union College di New York ha introdotto le sfide etiche e sociali connesse allo sviluppo dell’AI, ponendo l’accento sulla necessità di un approccio consapevole e responsabile nell’implementazione di queste tecnologie avanzate.

Carlo Antonelli, direttore Business international di Fiera Milano, ha illustrato l’attuale panorama dell’intelligenza artificiale in Italia, concentrandosi soprattutto sulla realtà di Milano. Ha sottolineato come le paure riguardanti l’AI siano presenti da tempo, ma è giunto il momento di superarle, poiché l’AI è già una realtà concreta nella maggior parte dei settori industriali ed economici.

Una tavola rotonda sull’AI

Un momento di grande interesse è stato la conversazione tra Gian Luca Comandini – direttore di The Block Chain Management School e Chairman AIXa 2023, Guido Di Fraia – prorettore all’innovazione e all’intelligenza artificiale e presidente del laboratorio di intelligenza artificiale dell’Università Iulm di Milano e Alexio Cassani – CTO di Cortilia, che hanno discusso del valore aggiunto dell’AI per le imprese. Alexio Cassani ha fornito una panoramica delle diverse tipologie di AI, mettendo in luce le differenze tra l’AI classica e quella generativa. Ha evidenziato come l’adozione di strumenti basati su AI generativa possa migliorare l’efficienza interna delle imprese e accelerare lo sviluppo di soluzioni innovative per i clienti.

Guido Di Fraia ha illustrato come l’intelligenza artificiale possa ottimizzare le strategie di marketing aziendale, consentendo alle imprese di raggiungere risultati più efficaci ed efficienti. Gian Luca Comandini ha portato l’attenzione sull’esperienza dei clienti, evidenziando come l’AI possa arricchire e migliorare sia l’esperienza di acquisto che l’interazione con i prodotti e i servizi offerti dalle aziende.

Le testimonianze delle dieci realtà aziendali presenti hanno dato ulteriore concretezza all’evento, dimostrando come l’intelligenza artificiale stia già generando valore per le imprese. Casavo, Luxottica, Contents.com, P4I-Partners4Innovation, Digital360, MIPU Predictive Hub Società Benefit, Intellico.ai, Wenda srl, Alpitour, Covisian e Unguess hanno condiviso le proprie best practice e esperienze di successo. In particolare, hanno mostrato come l’AI stia rivoluzionando il settore delle vendite e del marketing, l’ottimizzazione della gestione della supply chain e la trasformazione dei servizi di customer care attraverso l’implementazione di chatbot e soluzioni automatizzate.