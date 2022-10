Pierluigi Sandonnini giornalista

Microsoft è l’ultima fra le big tech ad abbracciare l’intelligenza artificiale generativa, lanciando Designer, uno strumento che consente agli utenti di generare immagini dal testo.

Microsoft Designer è una piattaforma di progettazione grafica text-to-image AI progettata per consentire agli utenti di creare contenuti personalizzati. Dai post social alle cartoline, gli utenti possono utilizzare lo strumento per generare immagini personalizzate create dall’intelligenza artificiale per le loro esigenze di progettazione.

Il generatore di AI è un’integrazione di DALL-E di OpenAI, il popolare strumento di intelligenza artificiale generativa. Quella fra Microsoft e OpenAI è una storia lunga, avendo investito 1 miliardo di dollari nella società nel 2019 e detenendo una licenza esclusiva per GPT-3.

Come funziona Designer

In Designer, gli utenti possono digitare ciò che vogliono che contenga la loro immagine. Si potrebbero anche caricare immagini in modo che il sistema abbia riferimenti di ciò che dovrebbe generare.

La piattaforma può quindi utilizzare le immagini per creare progetti utilizzando una suite di strumenti, inclusa la possibilità di aggiungere testo e immagini o cambiare i colori.

I disegni generati possono quindi essere esportati come vari tipi di file o condivisi tramite i social media.

Designer non è ancora completamente disponibile: Microsoft ne limita l’accesso a un’app Web gratuita. La società prevede di utilizzare questo lancio iniziale come un modo per raccogliere feedback prima di offrirlo come parte della sua linea di prodotti 365. C’è una lista d’attesa per accedere a Designer.