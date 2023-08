Amazon ha creato un “team centrale” per lavorare sui suoi modelli linguistici più ambiziosi. L’azienda ha messo in piedi un super-gruppo per lavorare sui suoi LLM. Il team sarà guidato da Rohit Prasad, responsabile scientifico dell’assistente digitale Alexa di Amazon, che riferirà direttamente all’amministratore delegato Andy Jassy. La notizia è stata riportata da Insider.

Amazon si unisce così alla schiera di giganti tecnologici che si stanno dedicando all’AI generativa: Google, Microsoft e Meta.

In una email, Jassy ha dichiarato che Prasad guiderà i suoi sforzi per i modelli linguistici di grandi dimensioni “più ampi” e il suo gruppo agirà come “team centrale”.

“Mentre abbiamo costruito diversi LLM all’interno dell’azienda e ne abbiamo altri in fase di realizzazione, stiamo per riunire alcune risorse a livello centrale per costruire i nostri LLM più ambiziosi”, ha scritto Jassy.

Amazon sta realizzando un LLM più grande e capace per Alexa

Ad aprile, AWS ha presentato Bedrock, che rende disponibili i modelli fondamentali di AI generativa attraverso un’API. Include modelli di Stability AI, AI121 Labs e Anthropic. Bedrock offrirà anche i modelli Titan di Amazon. Un mese dopo, Jassy ha rivelato che Amazon sta costruendo un modello linguistico “molto più grande e molto più generalizzato e capace” per Alexa, nel tentativo di migliorare l’esperienza dei clienti in tutte le sue attività.

WHITEPAPER Industria 4.0: sono solo promesse? Scopri i benefici concreti per il tuo impianto IoT API

Nel 2022, Amazon ha presentato un modello linguistico da 20 miliardi di parametri chiamato Alexa Teacher Model 20B che supporta diverse lingue. I ricercatori dell’azienda hanno dichiarato che questo modello supera in linguistica GPT-3 di OpenAI, che ha 175 miliardi di parametri (GPT-4 dovrebbe avere 1,7 trilioni di parametri).