Altman (OpenAI) di fronte al Senato Usa concorda con la richiesta di una regolamentazione

Nella sua testimonianza di martedì 16 maggio, davanti a una commissione bipartisan del Senato degli Stati Uniti, l’amministratore delegato di OpenAI, Sam Altman si è detto d’accordo con le richieste di un’agenzia di regolamentazione per l’AI. Altman non è stato messo alla prova, né interrogato, come accadde a Mark Zuckerberg alla fine degli anni 2010.

Altman è stato, invece, bene accolto dal Congresso: salutato dal presidente della commissione, senatore Richard Blumenthal, come un dirigente che “si preoccupa profondamente e intensamente”; salutato dal senatore Josh Hawley come un “collega del Missouri” (Altman è cresciuto a St. Louis); definito un “unicorno” dal senatore Cory Booker, in riferimento allo status di OpenAI, un tempo compagnia non profit. Il senatore John Kennedy gli ha chiesto quali regolamenti lui e gli altri testimoni convocati implementerebbero “se foste regina o re per un giorno” – con una domanda successiva che chiedeva se Altman fosse “qualificato per amministrare tali regole”.

In effetti, anche uno degli altri testimoni presenti alla sessione della sottocommissione della Commissione giudiziaria del Senato sulla privacy, la tecnologia e la legge, Gary Marcus, critico di lunga data dell’AI, ha dovuto invitare Altman a non eludere una domanda sulla sua più grande paura della tecnologia dell’AI. Altman ha risposto che la sua “peggiore paura è che noi – il campo, la tecnologia, l’industria – causiamo danni significativi al mondo”.

OpenAI e IBM hanno mostrato buona volontà

Forse Altman ha ottenuto un “trattamento morbido” – così come la terza testimone, Christina Montgomery, chief privacy and trust officer di IBM – perché entrambi hanno ripetutamente concordato con i senatori sulla necessità di una regolamentazione dell’AI. Altman, ad esempio, ha chiesto una nuova agenzia, una serie di standard di sicurezza e l’obbligo di verifiche indipendenti.

“OpenAI e IBM hanno mostrato una volontà di collaborare con le autorità di regolamentazione che di solito non vediamo da parte delle aziende tecnologiche”, ha dichiarato Lindsay Gorman, ex consigliere della Casa Bianca e senior fellow per le tecnologie emergenti presso l’Alliance for Securing Democracy del think tank apartitico German Marshall Fund of the United States.

Evitare passi falsi con i social media e la Sezione 230

I legislatori hanno alluso spesso ai loro tentativi infruttuosi di regolamentare i social media, nonché al loro rammarico per la Sezione 230, parte del Telecommunications Act del 1996, che fornisce ai servizi online l’immunità per i contenuti generati da utenti terzi.

“C’è un profondo desiderio tra i legislatori di non avere una ripetizione della Sezione 230 in questa nuova fase 2 di Internet”, ha detto Gorman. “L’innovazione senza barriere porta a danni incontrollati e ad aziende non responsabili”. Ma, ha aggiunto, pur essendoci un’unità bipartisan tra il gruppo del Senato sulle preoccupazioni che l’AI pone, ha sottolineato che la regolamentazione dell’AI generativa è in una fase di “pre-politicizzazione”.

“Le aziende non hanno ancora lanciato grandi sforzi di lobbying, le linee di divisione partitica sull’AI non sono ancora state tracciate”, ha spiegato.

Quali sono le vere priorità di OpenAI

Quando il senatore Booker ha lamentato la “massiccia concentrazione aziendale” del potere dell’AI nelle mani di poche aziende come Google/Anthropic e Microsoft/OpenAI, la risposta di Altman è stata degna di nota per il suo sforzo di mettere in buona luce il potere di OpenAI.

Egli ha detto che ci saranno molte persone che svilupperanno modelli e che “ciò che sta accadendo nella comunità open-source è incredibile”, ma che ci sarà un numero relativamente piccolo di fornitori in grado di creare modelli alla scala di un LLM all’avanguardia. Questo può essere vantaggioso, ha spiegato, perché “il minor numero di noi che deve essere tenuto d’occhio con attenzione, sull’assoluta frontiera delle capacità, comporta dei vantaggi”.

Altman ha infine sottolineato la missione primaria di OpenAI: “assicurare che l’intelligenza artificiale generale sia di beneficio a tutta l’umanità”. Lo sforzo di sviluppare un’agenzia per l’intelligenza artificiale che implementi un sistema di licenze, ha detto, non è per le preoccupazioni a breve termine dell’intelligenza artificiale.

“Ritengo che il sistema di licenze non riguardi ciò che questi modelli sono in grado di fare oggi, perché, come lei ha sottolineato, non c’è bisogno di una nuova agenzia di licenze per farlo”, ha affermato. “Ma quando ci dirigiamo… verso l’intelligenza artificiale generale, e l’impatto che avrà e la potenza di questa tecnologia, penso che dobbiamo trattarla con la stessa serietà con cui trattiamo altre tecnologie molto potenti. Ed è qui che personalmente penso che abbiamo bisogno di uno schema di questo tipo”.

Un’udienza “storica”?

L’udienza di oggi, ha detto il senatore Blumenthal, è stata “la prima di una serie di udienze destinate a scrivere le regole dell’AI”. Resta quindi da vedere se le future udienze rimarranno così amichevoli quando si tratterà di regolamentare la tecnologia dell’AI.

Nel frattempo, il senatore Dick Durbin (D-IL) ha dichiarato di ritenere “storico” quanto accaduto.

“Non ricordo di aver mai avuto persone che rappresentavano grandi aziende o entità del settore privato venire davanti a noi e implorarci di regolamentarle”, ha detto. “In realtà, molte persone in Senato hanno basato la loro carriera sul contrario, ovvero che l’economia prospererà se il governo si toglierà di mezzo. E quello che sento oggi è invece un messaggio del tipo ‘Fermatemi prima che innovi di nuovo'”.

Questo è discutibile – e Gorman ha sottolineato che, in ultima analisi, la regolamentazione dell’AI richiede il contributo del pubblico.

“Questa prima audizione, che non sarà l’ultima, ha gettato le basi per una conversazione a livello nazionale”, ha dichiarato. “Ma la volontà di regolamentare non è la stessa cosa della capacità di farlo. Negli Stati Uniti abbiamo sentito per anni forti richieste di regolamentazione dei social media e un interesse bipartisan per una legislazione federale sulla privacy dei dati che è completamente naufragata sull’altare della divisione nazionale. Stiamo esplorando l’arte del possibile, ma nulla è scontato”.