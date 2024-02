World AI Cannes Festival: la comunità internazionale si schiera per l’open source

World AI Cannes Festival: dall’8 al 10 febbraio la città francese ha ospitato circa 16mila esperti di intelligenza artificiale provenienti da tutto il mondo. A più di un anno dall’euforia generata da ChatGPT, la conferenza del 2024 si è proposta come uno sguardo più maturo e concreto sull’intelligenza artificiale. Al contrario, gli interventi e i panel sono stati caratterizzati da una maggiore sfumatura. Le discussioni sono state spesso di alto livello, con un focus su regolamentazione, etica e strategie di implementazione rivolte a applicazioni reali e tangibili.

Yann LeCun in primo piano

Yann LeCun

Yann LeCun, capo scienziato dell’AI di Meta, ha continuato la sua sfida alle norme dello stato attuale dell’industria dell’AI. Quest’anno ha attaccato lo stato attuale del machine learning, i modelli auto-regressivi e l’AI Act dell’UE, tra le altre cose.

Un momento particolarmente interessante è stata la vivace discussione con Mark Brakel del Future of Life Institute – il gruppo che ha chiesto una pausa di sei mesi nello sviluppo avanzato dell’AI – che ha dato luogo a memorabili incontri e dibattiti su clonazione umana e armi nucleari…

“Il futuro dell’AI deve essere open source”

Uno dei temi principali emersi a Cannes è stato quello di fare l’AI in modo diverso dall’attuale. Gli oratori hanno parlato della necessità di evolvere l’AI per renderla a basso costo e migliorarne le capacità. Un concetto emerso è stato la necessità di andare oltre il solo linguaggio. Yann LeCun, Dileep George di Google DeepMind e il professor Giacomo Indiveri hanno tenuto discorsi sul potenziale dell’abilitazione dell’AI a imitare come il nostro cervello apprende per migliorare la sua formazione.

George, direttore della ricerca di DeepMind, ha detto che anche se gli esseri umani non avessero il linguaggio, imparerebbero dalle loro esperienze e applicherebbero quella conoscenza alle loro azioni. I vari discorsi sull’apprendimento dal cervello – o NeuroAI – erano tutti d’accordo sul fatto che le attuali limitazioni hardware impediscono all’AI di alimentare casi d’uso visti nella fantascienza.

Yann LeCun al WAICF 2024

Tristan Stöber della Ruhr-Universität Bochum ha parlato di come l’hardware neuromorfico potrebbe permettere a una rete neurale di essere direttamente inserita nell’hardware, un concetto che potrebbe migliorare l’efficienza molto più di qualsiasi sistema utilizzato oggi. C’è ancora molta strada da fare per raggiungere qualcosa di simile ai concetti di cervello AI proposti durante la conferenza di Cannes, ma avere esperti desiderosi di andare oltre la semplice scalabilità dei sistemi è stato uno sguardo benvenuto nel potenziale futuro dell’AI. Gli oratori si sono trovati d’accordo che l’AI deve essere open source.

Dragoș Tudorache, europarlamentare, uno dei correlatori dell’AI Act

Al World AI Cannes Festival, Dragoș Tudorache, europarlamentare e uno dei correlatori della legge, ha affermato che la sfida consiste nel garantire che i Paesi membri comprendano “l’impostazione, la mentalità e lo spirito” di ciò che si vuole ottenere con il regolamento.

Tudorache ha dichiarato di essere “abbastanza soddisfatto” del raggiungimento dell’unanimità (nella votazione del 13 febbraio) e ha confermato che la legge si sta ora dirigendo verso le ultime fasi di esame da parte delle commissioni prima del voto finale a marzo o aprile, “a seconda di quando saranno disponibili le traduzioni”.

Sistemi più sicuri ed efficienti dal punto di vista energetico

Le conversazioni si sono concentrate sulla ricerca di modi e idee per migliorare l’AI, con nessuno realmente soddisfatto dello stato attuale della tecnologia. Gli oratori hanno chiesto un maggiore impegno nello sviluppo di sistemi più sicuri ed efficienti dal punto di vista energetico – un livello di maturità e consapevolezza che spesso viene messo da parte in favore della dimostrazione delle prestazioni.

Luc Julia, il co-creatore di Siri e capo scientifico della Renault, ha detto che l’open source non è la risposta a tutto, rende l’AI più trasparente. “Ci sono più possibilità che di verificare quali sono i dati utilizzati, quali sono gli algoritmi in uso e questo è un modo migliore per avere più controllo”, ha detto.

Julien Simon, evangelist, capo di Hugging Face, ha detto che l’open source tiene in allerta gli sviluppatori di modelli chiusi.

Ramine Roane di AMD ha affermato che l’unico modo per fare progressi nell’AI è attraverso il “lavoro di squadra aperto”.

Il fatto che l’open source sia stato un punto di discussione importante nei panel ha mostrato che i partecipanti e gli oratori non vogliono che la manciata di aziende tecnologiche che attualmente dominano il panorama dell’AI continuino a farlo. Nelle parole di LeCun, il futuro dell’AI “deve essere open source”.

Altro al WAICF

L’assortimento eclettico di quest’anno al WAICF includeva startup di AI generativa, una serie di aziende hardware e i grandi nomi che ci si aspetterebbe in una conferenza sull’AI: AMD, Dell e HPE erano tutti presenti.

Anche Tesla aveva un posto, con un’automobile e un Optimus Bot.

Robot in mostra ce n’erano molti: Buddy, il robot emotivo di Blue Frog e Plato, il robot server dello United Robotics Group.

In mostra c’era anche il nuovissimo headset Vision Pro di Apple.

La startup milanese dilium ha mostrato un dispositivo di realtà mista, dimostrando come gli utenti possono interagire con oggetti e attività quotidiane – come leggere il giornale – indossandolo.