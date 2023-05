OpenAI lancia ChatGPT sull’app store di Apple

Pierluigi Sandonnini giornalista

OpenAI sta lanciando ChatGPT sull’app store di Apple e sta portando avanti il progetto di espandere il suo popolare chatbot di intelligenza artificiale a un pubblico più ampio.

La nuova applicazione rispecchierà il sito web di ChatGPT, consentendo agli utenti di porre domande e ricevere risposte scritte dall’intelligenza artificiale sui loro dispositivi mobili. L’applicazione incorpora anche la tecnologia di riconoscimento vocale di OpenAI chiamata Whisper, che consente agli utenti di interrogare a voce il motore dell’AI.

È l’ultimo di una serie di lanci di prodotti avvenuti negli ultimi sei mesi, mentre Big Tech e start-up fanno a gara per portare sul mercato strumenti di AI generativa, dopo il lancio di ChatGPT lo scorso novembre.

L’applicazione ChatGPT aiuterà OpenAI a sviluppare ulteriormente i suoi modelli linguistici di grandi dimensioni, la potente tecnologia alla base dei chatbot, e a rendere le sue ricerche più accessibili ai consumatori.

La nuova app ChatGPT per Apple disponibile solo negli Usa

L’applicazione sarà inizialmente disponibile negli Stati Uniti e nelle prossime settimane verrà estesa ad altri Paesi e ai dispositivi Android.

“Con l’applicazione ChatGPT per iOS, stiamo facendo un altro passo avanti verso la nostra missione, trasformando lo stato dell’arte della ricerca in strumenti utili, che danno potere alle persone, rendendoli sempre più accessibili”, ha dichiarato l’azienda in un post sul blog.

Attraverso la sua applicazione mobile, il chatbot ChatGPT raggiungerà un pubblico più ampio rispetto a quello che si trova solo su desktop, il che può contribuire ad accelerare il miglioramento della sua tecnologia.

Le informazioni che gli utenti inseriscono nei software di AI generativa contribuiscono ad addestrare i modelli a essere più potenti e sicuri, fungendo da forma di rinforzo e feedback.

L’obiettivo finale dell’azienda, secondo l’amministratore delegato Sam Altman, è creare un’intelligenza artificiale generale, una macchina che sia intelligente quanto un essere umano.

Se da un lato l’obiettivo dell’applicazione ChatGPT per iPhone è quello di estendere la disponibilità della tecnologia a un maggior numero di utenti, dall’altro i gruppi tecnologici si stanno affrettando a trovare il modo di far funzionare l’AI generativa sui telefoni cellulari piuttosto che attraverso i server cloud, in modo da ridurre gli elevati costi di elaborazione.

La scorsa settimana Google ha dichiarato di essere riuscita a far funzionare una versione di PaLM2, il suo ultimo modello di linguaggio di grandi dimensioni, su un telefono Samsung Galaxy. Questo cambiamento potrebbe rendere servizi come i chatbot molto più economici da gestire per le aziende e aprire la strada ad applicazioni più trasformative che utilizzano l’AI generativa.