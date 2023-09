OpenAI dà l’accesso a Internet a ChatGPT

OpenAI ha annunciato su X (ex Twitter) che ChatGPT “è ora in grado di navigare in Internet per fornire informazioni aggiornate e autorevoli, complete di link diretti alle fonti”, grazie all’integrazione con il motore di ricerca Bing di Microsoft.

Non è più limitato ai dati prima di settembre 2021.

L’azienda ha dichiarato che la funzionalità è disponibile per gli abbonati a ChatGPT Plus e per gli utenti di ChatGPT Enterprise e può essere scelta con il menu a discesa sotto il selettore GPT-4 nella parte superiore dell’applicazione.

ChatGPT can now browse the internet to provide you with current and authoritative information, complete with direct links to sources. It is no longer limited to data before September 2021. pic.twitter.com/pyj8a9HWkB — OpenAI (@OpenAI) September 27, 2023

Ritorno alla navigazione internet per ChatGPT

In realtà segna un ritorno alla navigazione web per ChatGPT. A marzo, quando OpenAI ha presentato i plugin di terze parti di ChatGPT, ha annunciato anche due dei suoi plugin: Code Interpreter (che da allora è stato rinominato Advanced Data Analysis e consente a ChatGPT di accettare file caricati) e Browsing, che utilizzava l’API di Microsoft Bing e un browser testuale per cercare sul web e riassumere le informazioni per gli utenti, con tanto di citazioni in apice su cui l’utente poteva passare il mouse e cliccare per visitare il sito web di origine.

Tuttavia, nel giro di pochi giorni, OpenAI ha disabilitato la funzione di navigazione, in quanto gli utenti erano in grado di utilizzarla per aggirare i paywall dei principali editori di notizie. Sembra che la funzione sia tornata con l’esclusione di quei siti, perché, secondo OpenAI, la funzione di navigazione ChatGPT ora riconosce il codice “robots.txt” che i proprietari dei siti web possono aggiungere per escludere Google e altri web crawler dalla ricerca e dall’indicizzazione dei loro contenuti.

Il ritorno della navigazione su siti pubblici e non protetti da paywall è stato annunciato dai dirigenti dell’azienda sui loro account X personali, con il CEO Sam Altman che ha scritto “siamo tornati” e il CTO Mira Murati che ha fatto eco a questo sentimento.

Le differenze fra Bing Chat OpenAI e ChatGPT con Bing Chat

Va inoltre notato che Bing Chat di Microsoft, introdotto a febbraio, è alimentato da “un nuovo modello linguistico OpenAI di nuova generazione più potente di ChatGPT” e da allora ha incluso la possibilità di navigare sul web con funzionalità e citazioni in stile ChatGPT.

Quali sono quindi le differenze, se ce ne sono, tra l’utilizzo di Bing Chat powered by OpenAI e l’utilizzo della navigazione ChatGPT con Bing Chat? Secondo indiscrezioni, l’interfaccia ChatGPT consentirà agli utenti di sfruttare la navigazione senza abbandonare l’interfaccia ChatGPT e le sue numerose altre funzioni.