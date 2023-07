Microsoft Inspire: fra gli annunci, Bing Chat Enterprise e la partnership con Meta

Microsoft affiancherà Meta per il rilascio della nuova versione di LlaMA2 ai clienti commerciali

Questa collaborazione prevede il supporto della famiglia di modelli linguistici di grandi dimensioni Llama su Azure e Windows. In particolare, Microsoft sarà il partner privilegiato di Meta nel rilasciare la nuova versione di LlaMA2 ai clienti commerciali. Questa partnership consentirà ai clienti Azure di sfruttare al meglio i modelli LlaMA 2, offrendo loro la possibilità di mettere a punto e distribuire modelli di intelligenza artificiale di alta qualità in modo semplice e sicuro. Inoltre, LlaMA 2 sarà ottimizzato per funzionare localmente su Windows, consentendo agli sviluppatori Windows di sfruttare al massimo le potenzialità dell’AI attraverso il runtime ONNX.

Meta e Microsoft sono partner di lunga data nel campo dell’AI, a partire dalla collaborazione per l’integrazione di ONNX Runtime con PyTorch, per creare una grande esperienza di sviluppo per PyTorch su Azure, e la scelta di Meta di Azure come fornitore strategico di cloud. L’annuncio di oggi si basa sulla nostra partnership per accelerare l’innovazione nell’era dell’IA ed estende ulteriormente l’ecosistema di modelli aperti di Microsoft e la sua posizione di piattaforma di supercomputing per l’IA a livello mondiale.

“L’open source spinge l’innovazione perché permette a molti più sviluppatori di costruire con nuove tecnologie”, ha dichiarato martedì Mark Zuckerberg, amministratore delegato di Meta, in un post su Facebook. “Migliora anche la sicurezza perché quando il software è aperto, più persone possono esaminarlo per identificare e risolvere potenziali problemi”.

La piattaforma di supercomputing AI di Azure è stata progettata, con strutture, hardware e software, per supportare le principali organizzazioni di AI del mondo nella creazione, nell’addestramento e nell’implementazione di alcuni dei carichi di lavoro AI più impegnativi. La disponibilità dei modelli Llama 2 con Azure AI consente agli sviluppatori di sfruttare i potenti strumenti di Azure AI per l’addestramento dei modelli, la messa a punto, l’inferenza e, in particolare, le funzionalità che supportano la sicurezza dell’AI.

L’inclusione dei modelli Llama 2 in Windows contribuisce a rendere Windows il luogo migliore per gli sviluppatori per costruire esperienze di intelligenza artificiale su misura per le esigenze dei loro clienti e a sbloccare la loro capacità di costruire utilizzando strumenti di livello mondiale come Windows Subsystem for Linux (WSL), Windows terminal, Microsoft Visual Studio e VS Code.

Ampliamento del catalogo di modelli AI di Azure e disponibilità di Windows

Llama 2 è l’ultima aggiunta al catalogo di modelli Azure AI. Il catalogo di modelli, attualmente in anteprima pubblica, funge da hub di modelli di base e consente agli sviluppatori e ai professionisti dell’apprendimento automatico (ML) di scoprire, valutare, personalizzare e distribuire facilmente modelli AI precostituiti di grandi dimensioni su scala.

Il catalogo elimina la necessità per gli utenti di gestire tutte le dipendenze dell’infrastruttura durante l’utilizzo di Llama 2. Fornisce un supporto chiavi in mano per la messa a punto e la valutazione del modello, comprese potenti tecniche di ottimizzazione come DeepSpeed e ONNX Runtime, che possono migliorare significativamente la velocità di messa a punto del modello.

Gli sviluppatori Windows potranno facilmente creare nuove esperienze utilizzando Llama 2, accessibile tramite GitHub Repo. Grazie a Windows Subsystem for Linux e alle GPU altamente performanti, gli sviluppatori possono mettere a punto gli LLM per soddisfare le loro esigenze specifiche direttamente sui loro PC Windows.

Costruire in modo responsabile con Azure

L’AI responsabile è al centro dell’approccio di Microsoft all’AI. Per anni l’azienda ha investito molto per rendere Azure il luogo dell’innovazione responsabile e all’avanguardia nel campo dell’AI, sia che i clienti costruiscano i propri modelli sia che utilizzino modelli precostituiti e personalizzabili di Microsoft, Meta, OpenAI e dell’ecosistema open-source.

Microsoft attenua i rischi potenziali presentati dall’uso di modelli linguistici di grandi dimensioni attraverso un approccio iterativo e stratificato che include la sperimentazione e la misurazione. I clienti di Azure AI possono testare Llama 2 con i propri dati campione per vedere come si comporta per il loro caso d’uso specifico. Quindi, i clienti possono utilizzare le tecniche di prompt engineering e retrieval augmented generation (RAG) per sviluppare, valutare e ottimizzare i meta-prompt per le loro app e offrire esperienze più sicure e affidabili agli utenti finali.

Servizi come Azure AI Content Safety aggiungono un ulteriore livello di protezione, contribuendo a garantire un’esperienza online più sicura con le app AI. Una parte della collaborazione con Meta ha portato a combinare le tecniche di sicurezza di Meta con Azure AI Content Safety, in modo che, per impostazione predefinita, le implementazioni dei modelli Llama 2 in Azure AI siano dotate di un approccio di sicurezza a più livelli.

Si amplia la collaborazione strategica con Epic

Epic ha integrato Azure OpenAI all’interno del software di cartella clinica elettronica per fornire diverse soluzioni: dalla possibilità per i medici di esplorare i dati clinici in modo più intuitivo a un aiuto concreto per rispondere in modo più efficiente ai messaggi dei pazienti.

Tra le altre principali novità presentate:

• Aggiornamenti su ISV Success

È ora disponibile ISV Success, il percorso per i partner ISV all’interno dell’AI Cloud Partner Program. ISV Success offre vantaggi sui prodotti e sul cloud, ambienti demo e sandbox, consulenze tecniche per la creazione e la pubblicazione di applicazioni e, una volta pubblicate, vantaggi di vendita e marketing per accelerare le transazioni attraverso il mercato commerciale di Microsoft.

• Offerte private multiparty

Nell’ambito dei continui investimenti dell’azienda nel marketplace di Microsoft, sono state annunciate anche le offerte private multiparty, che consentono ai partner di lavorare insieme per vendere offerte personalizzate attraverso il marketplace Microsoft.

• Nuove certificazioni per un maggior numero di partner

Microsoft sta introducendo nuove certificazioni nell’ambito dell’AI Cloud Partner Program per offrire a un maggior numero di partner l’opportunità di differenziare le proprie capacità tecniche e dimostrare il proprio successo ai clienti.