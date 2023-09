Meta lancia chatbot AI per Instagram, Facebook e WhatsApp

Meta sta lanciando chatbot personali basati sull’intelligenza artificiale su Instagram, Facebook e WhatsApp e sta dando agli sviluppatori la possibilità di creare le proprie versioni di assistenti AI.

In occasione della conferenza per sviluppatori Connect, tenutasi il 27 settembre, Meta ha presentato un assistente AI in grado di cercare risposte alle domande degli utenti grazie a una partnership con Bing di Microsoft, nonché di generare immagini AI.

Gli utenti delle piattaforme Meta potranno inoltre interagire con 28 chatbot che assumono i panni di personaggi famosi che hanno accettato di utilizzare la loro voce e le loro sembianze per questa funzione.

Meta ha dichiarato che l’assistente AI e le personas sono state lanciate negli Stati Uniti in modalità beta, ma che sono previste “molte altre in arrivo nelle prossime settimane” per una serie di interessi, tra cui il gioco, la filosofia e la moda.

Mark Zuckerberg

“Non si tratta solo di rispondere alle domande”, ha dichiarato Mark Zuckerberg, amministratore delegato di Meta, durante la conferenza. “Si tratta di intrattenimento e di aiutarvi a fare cose per connettervi con le persone intorno a voi, aiutandovi a realizzare le cose che volete”.

Meta offre opportunità agli sviluppatori

La casa madre di Facebook ha anche annunciato che gli sviluppatori potranno costruire le proprie AI da utilizzare sulle piattaforme di messaggistica di Meta. Una funzione separata, che sarà lanciata nel corso del prossimo anno, consentirà a coloro che non sanno usare il codice di creare i propri bot, mentre l’azienda cerca di capitalizzare il boom dell’AI generativa da quando OpenAI, sostenuta da Microsoft, ha lanciato ChatGPT a novembre.

Meta presenta i nuovi prodotti mentre si sta riprendendo da quello che Zuckerberg ha definito un “anno di efficienza”, in cui ha tagliato decine di migliaia di dipendenti, ridotto l’impronta immobiliare e eliminato i progetti a bassa priorità. Grazie al taglio dei costi e a una maggiore attenzione all’intelligenza artificiale, il prezzo delle azioni di Meta è più che triplicato rispetto al minimo del 2022.

L’azienda ha anche svelato ulteriori dettagli del suo ultimo headset, un aggiornamento del vendutissimo Quest 2. Il Quest 3 “mixed-reality” combina realtà virtuale e aumentata, che sovrappone immagini digitali al mondo reale, e sarà in vendita da ottobre al prezzo di 499,99 dollari.

Il costo delle cuffie, che Meta intende spedire a partire dal 10 ottobre, si confronta con i 3.499 dollari delle cuffie Vision Pro di Apple, in uscita all’inizio del prossimo anno.

Meta…verso

Zuckerberg ha tenuto a sottolineare che non ha abbandonato le sue ambizioni di metaverso, in cui le persone interagiscono in ambienti e mondi virtuali. “Penso che tra non molto entrerete in una stanza e ci saranno tanti ologrammi di cose digitali con cui interagire quanti sono gli oggetti fisici”, ha detto durante il suo commento di apertura. Meta mira anche a far apparire nel metaverso i personaggi dell’AI sotto forma di avatar.

Ha aggiunto che l’azienda sta distribuendo queste nuove funzioni “un po’ più lentamente di quanto faremmo normalmente”, per risolvere eventuali problemi, tra le preoccupazioni per la privacy e la sicurezza.

Al Connect è stata esposta anche la prossima generazione di occhiali intelligenti Ray-Ban Meta, con una nuova funzione di live streaming direttamente su Instagram e Facebook. Gli occhiali saranno aggiornati l’anno prossimo, ha dichiarato Meta, e saranno in grado di identificare gli edifici e di tradurre i cartelli in diverse lingue.