Le aziende statunitensi a caccia di prompt engineer

La rivoluzione ChatGPT e AI generativa ha raggiunto il reclutamento aziendale. Secondo un recente sondaggio di Resume Builder, oltre il 90% delle aziende statunitensi ha dichiarato di cercare lavoratori con esperienza in ChatGPT, o prompt engineer.

Resume Builder ha commissionato un sondaggio a mille partecipanti negli Stati Uniti, dirigenti di livello C, proprietari o partner di aziende con più di 10 dipendenti. Il sondaggio online è stato condotto il 5 aprile 2023.

I motivi

Ecco le motivazioni addotte dai dirigenti intervistati:

Possono apportare un maggiore supporto creativo e tecnico all’azienda e (permettere) all’azienda di crescere più velocemente.

Può far risparmiare molto (in termini di risorse umane e materiali)

Possono insegnare al resto del personale come imparare ChatGPT

Migliorare la produzione e l’efficienza lavorativa dell’azienda

Migliorare la reputazione e la quota di mercato dell’azienda

Inoltre, il 66% dei dirigenti d’azienda che hanno dichiarato di voler assumere dipendenti con esperienza di ChatGPT ritiene che questa forza lavoro qualificata darà “molto probabilmente” o “un po'” un vantaggio competitivo alle loro aziende.

Le aree in cui i lavoratori esperti di ChatGPT sono urgentemente necessari sono l’ingegneria del software (58%), il servizio clienti (33%), le risorse umane (32%) e il marketing (31%).

Fino a 200mila dollari l’anno per un prompt engineer

Le aziende sanno che per ora queste competenze sono scarse e quindi sono disposte a pagare stipendi elevati per avere queste figure. L’indagine ha rivelato che quasi un terzo delle aziende sta assumendo prompt engineer, ovvero dipendenti che sviluppano, perfezionano e ottimizzano i prompt testuali per i servizi di AI generativa. Tra le aziende che assumono, una su quattro ritiene che gli stipendi supereranno i 200mila dollari l’anno.

Tre quarti delle aziende hanno inoltre dichiarato che l’assunzione di ingegneri tempestivi comporterà “molto probabilmente” o “un po’ probabilmente” una riduzione dei posti di lavoro.

Il prompt engineering è uno dei nuovi lavori tecnologici più in voga grazie all’esplosione dell’AI generativa. Esistono diversi corsi gratuiti e a pagamento per prompt engineer, come quello di OpenAI e DeepLearning.AI, oltre che di Udemy, del programma Executive Education dell’Università del Texas a Austin e di altri.