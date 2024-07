La NATO annuncia i primi investimenti in AI e robotica del suo Fondo per l’Innovazione

Il Fondo per l’Innovazione della NATO da 1 miliardo di dollari effettua i primi investimenti in AI e Robotica, in aziende che pioniere nella tecnologia dual-use per la difesa e la sicurezza.

I robot di ARX Robotics

ARX Robotics, un’azienda tedesca che costruisce robot mobili autonomi per applicazioni di difesa e commerciali, è tra le prime a ricevere finanziamenti dal Fondo per l’Innovazione della NATO. I robot modulari di ARX, come il Gereon UGV, possono essere utilizzati per varie applicazioni di difesa, tra cui il riconoscimento del campo di battaglia e l’evacuazione del personale ferito. I suoi robot commerciali Gereon, invece, possono essere impiegati nella logistica, nel trasporto di merci e carichi o come unità di sicurezza automatizzate, pattugliando autonomamente siti commerciali.

I chip di Fractile

Anche Fractile, sviluppatore di chip con sede a Londra, ha ricevuto finanziamenti. La startup sta progettando chip ottimizzati per eseguire reti neurali su larga scala e grandi modelli linguistici.

“Siamo orgogliosi di condividere che abbiamo investito in soluzioni innovative che possono aiutare ad affrontare alcune delle nostre sfide più grandi e stimolare la crescita, rafforzando la difesa, la sicurezza e la resilienza delle nostre nazioni per le generazioni a venire”, ha dichiarato Andrea Traversone, managing partner del Fondo per l’Innovazione della NATO.

La NATO ha anche fornito supporto alle aziende britanniche iCOMAT, che crea materiali di produzione leggeri per l’aerospazio e i veicoli automobilistici e Space Forge, che produce materiali per semiconduttori adatti all’uso in missioni spaziali. “Questo primo portafoglio di investimenti esemplifica la missione del Fondo per l’Innovazione della NATO di promuovere la difesa, la sicurezza e la resilienza e favorire lo sviluppo di ecosistemi dual-use in tutta l’Alleanza NATO”, ha affermato Klaus Hommels, presidente del Fondo per l’Innovazione della NATO.

Un fondo istituito nel 2022

La NATO ha istituito il fondo nel 2022 con contributi da 24 dei suoi 32 stati membri, insieme a società di venture capital partner tra cui Alpine Space Ventures, OTB Ventures e Vsquared Ventures.

“Il settore deeptech europeo, alimentato da un ricco bacino di talenti, è pronto ad affrontare sfide globali attraverso tecnologie avanzate. Investire nel deeptech richiede tempo e competenze ma offre enormi opportunità”, ha detto Adam Niewinski, co-fondatore e managing partner di OTB Ventures. “La fondazione del Fondo per l’Innovazione della NATO sottolinea il ruolo vitale di questi investimenti e porta il know-how per portarli a nuovi mercati e casi d’uso.”