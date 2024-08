Ecco come l’AI marketing sta trasformando il business

Secondo Statista il fatturato del mercato globale previsto nel 2028 dell’AI nel marketing raggiungerà i 107 miliardi di dollari. Questo dato dà una risposta chiara sull’impatto dell’AI nel marketing. L’intelligenza artificiale generativa sta cambiando e potenziando il modo in cui si fa marketing, portando a nuove metodologie e strategie che includono e considerano l’AI in ogni fase del processo.

Più dell’80% dei marketers nel mondo ha ormai già integrato nelle proprie attività di marketing digitale l’intelligenza artificiale (Statista).

I vantaggi sono evidenti, i risultati tangibili e le aziende non possono più farne a meno.

Cos’è l’AI marketing

Con AI Marketing si intende l’approccio innovativo dell’utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale per automatizzare, ottimizzare e personalizzare le attività di marketing.

Tra le tecnologie AI maggiormente utilizzate nel marketing troviamo il machine learning, il Natural language processing e l’analisi predittiva, ma non solo.

Come funziona l’AI marketing

Una recente ricerca di HubSpot ha dimostrato che sempre più marketers usano tool di AI a supporto delle proprie attività, permettendo loro di risparmiare oltre 12 ore a settimana di lavoro. L’AI marketing, quindi, ottimizza le attività di ricerca, attraverso l’utilizzo di tool di GenAI che attingono informazioni dal web e le aggregano in pochi secondi, migliorando la comprensione dei clienti attraverso algoritmi avanzati che analizzando le ricerche, la cronologia degli acquisti, le interazioni sui social media e molto altro.

L’AI marketing si basa quindi sull’utilizzo strategico dei dati strutturati e non strutturati che, attraverso le tecnologie di AI non solo sono facilmente accessibili ma anche più precisi e mirati rispetto agli obiettivi di business.

Vantaggi dell’AI marketing

I vantaggi dell’AI marketing riguardando tutte le fasi del processo di realizzazione ed esecuzione di una strategia di marketing. Possiamo però riassumere le attività in cui l’AI ha maggiore impatto in: aumento dell’efficienza e della produttività, miglioramento del targeting e della personalizzazione, ottimizzazione delle campagne e del ROI, generazione di contenuti personalizzati e miglioramento dell’esperienza del cliente.

Vediamo nei dettagli.

Aumento dell’efficienza e della produttività

Secondo Hubspot attraverso il supporto dell’AI è possibile risparmiare fino a 3 ore per contenuto. L’AI automatizza compiti ripetitivi e time-consuming, permettendo di dedicare più tempo alle attività creative e strategiche. L’AI, ad esempio, velocizza la creazione delle immagini che possono essere riprodotte esattamente come desideriamo attraverso un prompt su tool come Midjourney, automatizza la pianificazione e pubblicazione dei contenuti sui social, l’invio di e-mail o messaggi WhatsApp e ottimizza le campagne in tempo reale.

Miglioramento del targeting e della personalizzazione

Il 43% dei marketer B2B in U.S. afferma che l’AI fornisce supporto nel convertire i lead in prospect (Statista).

Questo perché l’AI analizza diverse tipologie di dati per supportare l’identificazione specifica del target, dei loro bisogni e delle loro aspettative così da creare strategie iper-personalizzate aumentando di conseguenza l’efficacia delle campagne.

Ottimizzazione delle campagne e del ROI

Il 53% dei marketers usa l’AI per l’analisi dei dati (WebFX).

Dall’utilizzo di un assistente virtuale evoluto che aggrega le informazioni e i dati provenienti dalle conversazioni con gli utenti, all’analisi delle performance di post e campagne. Questi dati aiutano a ottimizzare il budget tra i diversi canali e massimizzare il ritorno sull’investimento (ROI).

Generazione di contenuti personalizzati

L’utilizzo più diffuso dell’AI è sicuramente quello relativo alla realizzazione e ottimizzazione di contenuti personalizzati, dai testi ai video, i contenuti possono essere modificati per i diversi target e canali in pochi secondi, personalizzati per i differenti segmenti di pubblico mediante l’impostazione di un prompt specifico.

Miglioramento dell’esperienza del cliente

Attraverso innovativi AI agent è ormai possibile creare on-line un’assistenza personalizzata, efficiente, omnicanale e personalizzata. Assistenti virtuali dotati di una knowledge base specifica riescono a dare supporto anche in casi particolari, AI agent empatici forniscono risposte contestuali in base allo stato d’animo dell’utente potenziando così la stessa relazione con il brand.

Strumenti di AI marketing per le aziende

Piattaforme di marketing automation

Tuuti i tool di supporto alle attività di marketing automation stanno implementando l’AI, HubSpot, Mailchimp, SalesForce. Tutti questi hanno ormai un supporto AI che velocizza i processi di creazione di email, crea in automatico analisi dei clienti etc.

Strumenti di analisi dei dati

L’AI potenzia gli strumenti di analisi dei dati, permettendo di estrarre insights più profondi e actionable. Piattaforme come Google Analytics 4 e Tableau incorporano funzionalità di AI per l’analisi predittiva e la visualizzazione dei dati.

Chatbot e assistenti virtuali

Essenziali per un supporto 24/7 sono gli assistenti virtuali intelligenti che, integrati su canali come sito web, WhatsApp etc riescono a fornire risposte tempestive ai clienti in qualsiasi lingua. Tra i più evoluti, menzionati anche da Gartner, gli Assistenti Virtuali Algho per una piena personalizzazione del servizio. Se invece si vuole optare per l’AI generativa i più diffusi sono quelli creati integrando le API di OpenAI (ma attenti alle allucinazioni!)

Strumenti di social media marketing

Piattaforme come Hootsuite utilizzano l’AI per pianificare i tempi di pubblicazione, analizzare il sentiment dei post e identificare i contenuti più performanti, ma gli stessi social network fanno uso dell’AI per potenziare l’uso interno, come LinkedIn che mette a disposizione la generazione automatica di risposte ai post e supporto alla generazione di copy.

Strumenti di content marketing

Tutti gli strumenti di GenAI sul mercato possono essere validi per un supporto alla creazione di contenuti, ci sono tool più specifici per le attività di copywriting sui social media come copy.ai, altri generici come Gemini etc. L’importante è padroneggiare l’argomento e dare istruzioni chiare e precise per ottenere risultati soddisfacenti.

Soluzioni e software di AI marketing

Adobe Sensei: potenzia la creatività

Adobe Sensei utilizza l’AI per migliorare la creazione e l’ottimizzazione di contenuti visivi, offrendo funzionalità come il riconoscimento di oggetti nelle immagini e la generazione di layout personalizzati.

Salesforce Einstein: migliora le funzioni predittive

Einstein, integrato nella piattaforma Salesforce, è la soluzione più completa quando si parla di CRM, conversione dei lead e raccolta delle informazioni su trattative in maniera automatica.

IBM Watsonx: dati affidabili

Watsonx di IBM fornisce una piattaforma AI completa per l’analisi dei dati, l’automazione dei processi e la creazione di modelli predittivi, permettendo alle aziende di prendere decisioni basate su dati affidabili.

Oracle Marketing Cloud: segmentare i clienti

La soluzione di Oracle utilizza l’AI per segmentare i clienti in modo più preciso, personalizzare le comunicazioni e ottimizzare le campagne su tutti i canali.

SAP Marketing Cloud: hub centralizzato

SAP offre un hub centralizzato che utilizza l’AI per unificare i dati dei clienti, personalizzare le interazioni e fornire insights per migliorare le strategie di marketing.

Il futuro dell’AI marketing

Tendenze emergenti

Ecco 5 parole chiave da considerare quando si parla di AI marketing e futuro:

Hyper-personalizzazione: l’AI permetterà la creazione di contenuti e offerte mirate per ogni singolo utente. Marketing predittivo: la disponibilità di dati sempre più numerosi permetterà analisi predittive e anticipazioni sempre più accurate. Hyper-automation: le attività in cui l’AI diventerà un supporto essenziale saranno sempre maggiori Realtà aumentata e virtuale: l’esperienza utente dovrà essere ripensata in ambienti virtuali in cui poter vivere il brand e acquistare prodotti in real time Etica e privacy: con l’aumento dell’utilizzo dei dati, diventerà cruciale per le aziende implementare pratiche di AI marketing etiche e rispettose della privacy.

L’AI marketing offre una combinazione di efficienza, personalizzazione e insights per creare strategie di marketing più efficaci e offrire esperienze senza precedenti. Le opportunità sono infinite, spetta ai marketers studiare questo nuovo modo di fare marketing, integrarlo nel lavoro quotidiano ed educare tutti i membri del team a usare in modo consapevole l’intelligenza artificiale.