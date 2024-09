Come si sta trasformando il mondo del marketing con l’AI

Nel mondo del marketing, l’intelligenza artificiale da alcuni anni ha aperto la strada a nuove opportunità per le aziende di ogni settore. La capacità dell’AI di analizzare grandi quantità di dati, personalizzare le comunicazioni e ottimizzare le campagne in tempo reale sta trasformando le strategie mass media tradizionali a cui siamo abituati. Ecco come l’AI sta evolvendo, e in molti casi iper-accelerando, il panorama del marketing, esaminando le applicazioni principali e i vantaggi per le aziende.

Applicazioni dell’AI nel marketing

L’uso dell’AI nel marketing è un tema di crescente interesse, anche se come sappiamo, spesso ogni novità viene accompagnata da un certo grado di confusione e incertezza. Le tecnologie avanzate diventano sempre più accessibili e integrate nei processi aziendali, ma allo stesso tempo anche più complesse da utilizzare. Dall’analisi predittiva alla personalizzazione, l’AI offre strumenti che consentono ai marketer di prendere decisioni più informate e di migliorare l’efficacia delle loro campagne. Tutto questo ha come effetto un significativo miglioramento dell’efficienza operativa e della soddisfazione del cliente che si sente sempre più protagonista.

Le applicazioni dell’AI nel marketing sono molteplici e variegate. Uno degli utilizzi più comuni è nell’analisi dei dati, dove l’AI aiuta a identificare pattern e tendenze che possono informare le strategie. Ad esempio, gli algoritmi di machine learning possono analizzare i dati dei clienti per segmentare il pubblico in modo più preciso e prevedere i comportamenti futuri. Tutto questo è di fondamentale importanza quando siamo ormai nell’era della personalizzazione, dove abbiamo la possibilità di accedere a qualsiasi prodotto/servizio in pochissimo tempo e quindi la differenza sta nell’esperienza di acquisto che, sappiamo, inizia molto prima e molto dopo l’atto in sé.

Un’altra area di applicazione è la personalizzazione delle campagne di marketing. L’AI può suggerire contenuti personalizzati per ciascun cliente, basandosi sui suoi interessi e comportamenti passati. Questo approccio non solo migliora l’esperienza del cliente, ma aumenta anche le probabilità di conversione. Inoltre, l’AI può essere utilizzata per ottimizzare il timing delle campagne, inviando messaggi nel momento più opportuno per massimizzare l’impatto.

Abbiamo iniziato quindi a ragionare non più in ottica data-driven, dove la raccolta dei dati era la priorità, ma in ottica ai-driven dove la parte fondamentale è diventata cosa fare con questi dati.

L’AI trova larga applicazione anche nell’automazione delle campagne di marketing. Gli strumenti di marketing automation basati sull’AI possono gestire automaticamente molte attività, come l’invio di email e la gestione delle interazioni sui social media in base a determinate condizioni, anche dinamiche. Questo permette ai marketer di concentrare le loro energie su attività strategiche di maggiore valore.

Ovviamente se prima queste attività di marketing automation lavoravano su singoli gruppi o cluster, oggi possono farlo sulla singola persona, fornendo a ognuna un percorso unico e customizzato.

Benefici dell’AI per le aziende

Va da sé che l’adozione dell’AI nel marketing porta numerosi benefici per le aziende. Uno dei principali vantaggi è l’aumento dell’efficienza operativa. L’automazione di compiti ripetitivi libera tempo per i marketer, permettendo loro di concentrarsi su attività strategiche. Inoltre, l’analisi avanzata dei dati consente di prendere decisioni più informate e di ottimizzare le campagne in tempo reale. Spesso, infatti, singoli dipartimenti non comunicano tra loro per la difficoltà nella strutturazione di processi standardizzati o per la difficoltà di avere dei dati condivisi da cui trarre insight di valore.

Un altro beneficio significativo è la capacità di offrire esperienze personalizzate ai clienti. L’AI permette di creare contenuti e offerte su misura per ciascun cliente, migliorando la sua soddisfazione. Questo approccio personalizzato porta indubbiamente a un aumento delle vendite e a una maggiore fedeltà al brand. La fidelizzazione del customer, oggi, passa principalmente dal valore ricevuto in forme a volte non direttamente legate al prodotto o servizio acquistato.

Infine, l’AI consente alle aziende di ottimizzare l’allocazione delle risorse. L’analisi predittiva può aiutare a identificare le aree di maggiore potenziale e a concentrare gli sforzi di marketing su di esse. Questo porta a un miglioramento del ritorno sugli investimenti (ROI) delle campagne di marketing e delle attività in generale. Quando la quantità di dati e l’estrazione di insights da essi, è così performante, si può facilmente passare da essere “reattivi” e quindi intervenire quando accade qualcosa ad un determinato cliente, a essere “proattivi” prevedendo cosa potrebbe accadere allo stesso e mettendo in atto tutte quelle azioni per guidarlo.

Marketing automation e AI

La combinazione di marketing automation e intelligenza artificiale ha avuto e sta avendo effetti dirompenti. La marketing automation consente di gestire campagne one-to-one su larga scala, mentre l’AI fornisce gli strumenti per ottimizzare ogni aspetto delle campagne stesse. Dalla segmentazione del pubblico alla personalizzazione dei messaggi, l’integrazione di queste tecnologie permette di coprire l’intero processo di raccolta delle informazioni sull’utente, di estrarre valore da questi dati e di creare un’esperienza adattata al singolo utente. Quello che accadeva con il nostro negoziante di fiducia che ci salutava chiamandoci per nome e facendoci trovare il prodotto già pronto per essere portato via, ma su larga scala e con migliaia se non milioni di utenti contemporaneamente.

Inoltre, laddove la personalizzazione è presente, e quindi l’azienda è già evoluta nelle strategie di ingaggio del cliente, c’è spesso il problema che la fotografia del database è datata e quindi non rispondente a quelli che sono i cambiamenti degli utenti che lo compongono. Avere la capacità di aggiornarsi e adattarsi in tempo reale così da adeguare sempre in tempo reale le azioni derivanti dai dati, offre alle aziende un vantaggio competitivo enorme. Questo è possibile quando l’intera infrastruttura si trasforma in un loop dove i dati dapprima entrano nel sistema, vengono elaborati, forniscono insights per azioni personalizzate che, a loro volta, contribuiscono a iniettare continuamente nuovi dati sugli utenti.

Innovazione e futuro dell’AI nel marketing

Se le applicazioni fin qui mostrate sono il dietro le quinte dell’applicazione dell’AI nel marketing e con cui l’utente non può interagire direttamente, vediamo quotidianamente esempi di soluzioni innovative che invece toccano o si interfacciano con il cliente direttamente. L’innovazione tecnologica nel campo dell’AI, infatti, evolve a ritmi enormi contribuendo ad ampliare passo dopo passo i confini del marketing.

Parliamo di chatbot avanzati capaci di conversare in maniera empatica con l’utente, ascoltando e rispondendo in maniera molto naturale, assistenti digitali capaci di aggiungere alla conversazione anche il compiere azioni concrete come prenotare un aereo, front-end di siti web e applicazioni mobile in grado di adattarsi e personalizzarsi in ogni componente in base alle necessità di chi li visita, etc.. Le aziende che investono in queste tecnologie saranno in grado di mantenere un vantaggio competitivo significativo nel mercato.

Conclusioni

L’intelligenza artificiale sta ridefinendo il panorama del marketing, offrendo strumenti avanzati per analizzare dati, personalizzare comunicazioni e ottimizzare campagne. Le aziende che adottano queste tecnologie possono beneficiare di una maggiore efficienza operativa e di un miglioramento delle relazioni con i clienti. Ogni azienda ha una grande miniera di informazioni raccolte durante la sua storia e molto spesso è necessario solo porre ordine per estrarne valore e implementare semplici ma efficaci soluzioni di AI che richiedono un time to market estremamente rapido.

Solo così l’AI può davvero diventare una tecnologia imprescindibile per il successo delle strategie aziendali.