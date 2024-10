Cosa si sa di Orion, il prossimo super-modello di OpenAI

OpenAI ha dimostrato il 3 settembre il suo prossimo modello di intelligenza artificiale, denominato Orion, ai funzionari federali degli Stati Uniti, sottolineando il suo potenziale impatto in ambienti critici come la sicurezza nazionale. Lo sviluppo di Orion dipende fortemente da un altro modello di intelligenza artificiale rivoluzionario, Strawberry, progettato specificamente per migliorare il ragionamento e la generazione di dati. In precedenza noto con il nome in codice “Q”, Strawberry genera dati sintetici che costituiscono la base per l’addestramento di Orion, il prossimo modello di punta di OpenAI.

Strawberry è quindi un modello avanzato focalizzato sul miglioramento delle capacità di ragionamento e logica. Genera dati sintetici risolvendo problemi complessi e conducendo analisi dettagliate. Orion è il prossimo grande modello di intelligenza artificiale sviluppato da OpenAI, addestrato utilizzando i dati sintetici di alta qualità generati da Strawberry.

Orion in arrivo a dicembre 2024?

Il 25 ottobre la testata The Verge ha pubblicato un articolo nel quale si afferma che Orion potrebbe essere presentato a dicembre 2024. A differenza del rilascio degli ultimi due modelli di OpenAI, GPT-4o e o1, Orion non sarà inizialmente rilasciato ampiamente tramite ChatGPT. OpenAI sta pianificando di concedere l’accesso prima alle aziende con cui lavora a stretto contatto in modo che possano creare i propri prodotti e funzionalità. Gli ingegneri di Microsoft si starebbero preparando a ospitare Orion su Azure già a novembre. Sebbene Orion sia visto all’interno di OpenAI come il successore di GPT-4, non è chiaro se l’azienda lo chiamerà ufficialmente GPT-5. Come sempre, il piano di rilascio è soggetto a modifiche e potrebbe slittare.

OpenAI e Microsoft non commentano. Anzi, Altman smentisce

OpenAI e Microsoft hanno rifiutato di commentare questa notizia. E Sam Altman addirittura sembra volerla smentire: su X ha definito lo scoop di The Verge una “fake news fuori controllo”.

A un utente che lo accusava di infrangere i sogni, smentendo l’arrivo di un nuovo e più potente modello di AI, Altman ha risposto: “Non preoccuparti, sono in arrivo cose grandiose. Quello che mi offende è come i media siano disposti a pubblicare fantasie”.

Progetto Orion o GPT Next?



Il progetto Orion è l’ambizioso successore di GPT-4o di OpenAI, che mira a stabilire nuovi standard nell’AI linguistica. Una presentazione di Tadao Nagasaki, CEO di OpenAI Giappone, suggerisce che potrebbe essere chiamato GPT Next. Sfruttando i progressi del progetto Strawberry, Orion è stato progettato per eccellere nell’elaborazione del linguaggio naturale, espandendosi al contempo nelle capacità multimodali.

OpenAI sostiene che il salto non sarà incrementale.

Il prossimo modello di AI, forse GPT Next, “si evolverà quasi 100 volte di più rispetto ai suoi predecessori, a giudicare dalle prestazioni passate”, ha detto Nagasaki al KDDI Summit 2024 in Giappone, come riportato da IT Media, ”A differenza del software tradizionale, la tecnologia AI cresce in modo esponenziale”.

Il ruolo di Strawberry: costruire le fondamenta per Orion

Il modello Strawberry di OpenAI è centrale per lo sviluppo di Orion. Strawberry eccelle in aree come il ragionamento logico, la risoluzione di problemi multi-step e la gestione di compiti complessi come sfide matematiche e di programmazione. Può persino gestire argomenti soggettivi come le strategie di marketing dei prodotti. Queste capacità avanzate permettono a Strawberry di generare dati sintetici di alta qualità, cruciali per l’addestramento di Orion.

Perché i dati sintetici sono importanti

I modelli di intelligenza artificiale tradizionali sono addestrati su dati reali raccolti da Internet, che possono essere distorti, incompleti o soggetti a limitazioni di copyright. La generazione di dati sintetici da parte di Strawberry offre una soluzione fornendo un dataset diversificato e controllato che aiuta a ridurre errori come le “allucinazioni” dell’AI (output fuorvianti o senza senso). Questo permette a OpenAI di ottimizzare il processo di addestramento di Orion, migliorandone le prestazioni in vari settori, inclusi la sanità e la sicurezza informatica.

I vantaggi dei dati sintetici

Da una parte, flussi di dati intrecciati provenienti da varie fonti Internet includono articoli di notizie distorti, registri incompleti e contenuti soggetti a restrizioni di copyright. Dall’altra, un flusso organizzato e diversificato di dati sintetici.

Lo sviluppo di Orion: oltre l’addestramento tradizionale dell’AI

Orion rappresenta il prossimo salto evolutivo di OpenAI nell’intelligenza artificiale. Invece di fare affidamento esclusivamente sui dati di Internet, Orion viene addestrato sui dati sintetici generati dalle avanzate capacità di ragionamento di Strawberry. Questo approccio aiuta a superare le limitazioni poste dalle fonti di dati convenzionali, permettendo un dataset di addestramento più robusto.

Un’importante parte di questa strategia è la distillazione, un processo per comprimere e semplificare il ragionamento avanzato di Strawberry in una forma più efficiente per Orion. Questo aiuta a mantenere la profondità delle capacità analitiche di Strawberry, pur raggiungendo la velocità e la reattività tipiche di modelli come ChatGPT.

Sfide e rischi potenziali di Orion

Sebbene la strategia di OpenAI sia innovativa, introduce rischi potenziali, come il collasso del modello. Questo fenomeno si verifica quando i modelli di AI addestrati principalmente su dati sintetici degradano nelle prestazioni nel tempo, diventando meno efficaci, simile a come la limitata diversità genetica può indebolire una specie. Se Orion fa troppo affidamento sui dati sintetici, potrebbe apprendere schemi che non rappresentano accuratamente le complessità del mondo reale.

OpenAI potrebbe mitigare questo rischio incorporando continuamente nuovi dati reali nell’addestramento di Orion, utilizzando la supervisione umana per affinare i suoi processi di apprendimento e impiegando tecniche come i test avversariali per sfidare il processo decisionale del modello in scenari variati.

Applicazioni future di Orion e Strawberry

Nonostante queste sfide, le potenziali applicazioni per Orion, supportate dai dati di Strawberry, sono vaste. La combinazione potrebbe essere integrata in campi dove la precisione è fondamentale:

Compiti basati su agenti: ideali per scenari che richiedono un’analisi approfondita senza necessità di risposte immediate.

ideali per scenari che richiedono un’analisi approfondita senza necessità di risposte immediate. Chatbot specializzati: migliorare modelli come GPT-4 e ChatGPT con il ragionamento avanzato di Strawberry.

migliorare modelli come GPT-4 e ChatGPT con il ragionamento avanzato di Strawberry. Interfacce adattive: permettere agli utenti di alternare tra il ragionamento dettagliato di Strawberry e le risposte rapide e generali di Orion.

Considerazioni etiche e prospettive future

La collaborazione di OpenAI con i funzionari federali solleva domande su come le relazioni regolatorie potrebbero influenzare lo sviluppo e l’implementazione dell’AI. Coinvolgere enti governativi fin dall’inizio potrebbe offrire intuizioni su applicazioni sicure ed etiche dell’AI, ma potrebbe anche influenzare il futuro panorama regolatorio.

Con Orion e Strawberry, OpenAI sta pensando di aumentare i prezzi

Secondo indiscrezioni riportate da Reuters, OpenAI starebbe considerando di alzare i prezzi di abbonamento fino a 2.000 dollari al mese. L’azienda non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento da parte di Reuters.

I dirigenti di OpenAI hanno discusso di abbonamenti a prezzi più alti per i prossimi modelli di linguaggio di grandi dimensioni, ossia il modello focalizzato sul ragionamento chiamato Strawberry e il modello di punta denominato Orion.

Attualmente, ChatGPT Plus costa 20 dollari al mese. La versione gratuita del modello è utilizzata da centinaia di milioni di utenti ogni mese.

Le discussioni sui prezzi riportate arrivano dopo che i media hanno riferito che Apple e il gigante dei chip Nvidia erano in trattative per investire in OpenAI come parte di un nuovo round di finanziamento che potrebbe valutare il creatore di ChatGPT oltre i 100 miliardi di dollari.

La startup di intelligenza artificiale dietro la popolare applicazione ChatGPT ha recentemente dichiarato che il chatbot ha raggiunto oltre 200 milioni di utenti attivi settimanali, raddoppiando rispetto al numero di utenti della scorsa stagione autunnale.

Lo sviluppo di Orion si allinea alla più ampia strategia di OpenAI per mantenere il proprio vantaggio competitivo in un panorama di AI sempre più affollato. Con modelli open-source come Llama-3.1 di Meta e all’avanguardia come Claude o Gemini che stanno facendo rapidi progressi, Orion è fondamentalmente il tentativo di OpenAI di rimanere al passo con la concorrenza.