GPT-5, tutto quello che sappiamo sul prossimo modello di OpenAI

GPT-5, arrivo più vicino? Gli indizi provengono da un post apparso sul blog di OpenAI, martedì 28 maggio, in cui l’azienda annuncia l’inizio dell’addestramento di un nuovo modello di intelligenza artificiale che dovrebbe succedere alla tecnologia GPT-4, che attualmente alimenta ChatGPT. L’azienda di San Francisco dichiara che si aspetta che il nuovo modello porti “il prossimo livello di capacità” nel suo impegno per costruire “l’intelligenza artificiale generale”, o AGI, una macchina capace di fare qualsiasi cosa possa fare il cervello umano. Il nuovo modello sarà un motore per prodotti AI tra cui chatbot, assistenti digitali simili a Siri di Apple, motori di ricerca e generatori di immagini.

Un nuovo “Comitato per la sicurezza e la protezione”

OpenAI ha anche annunciato la creazione di un nuovo Comitato per la Sicurezza e la Protezione per esplorare come gestire i rischi posti dal nuovo modello e dalle future tecnologie. “Pur essendo orgogliosi di costruire e rilasciare modelli leader nel settore sia in termini di capacità che di sicurezza, accogliamo con favore un dibattito robusto in questo momento importante”, ha dichiarato l’azienda.

OpenAI mira a spingere la tecnologia AI più avanti dei suoi rivali, cercando allo stesso tempo di placare i critici che sostengono che la tecnologia stia diventando sempre più pericolosa, contribuendo a diffondere disinformazione, sostituire posti di lavoro e persino minacciare l’umanità. Gli esperti non concordano sul momento in cui le aziende tecnologiche raggiungeranno l’intelligenza artificiale generale, ma aziende come OpenAI, Google, Meta e Microsoft hanno costantemente aumentato la potenza delle tecnologie AI per più di un decennio, mostrando un salto notevole circa ogni due o tre anni. Il modello più recente, GPT-4o, mostra già notevoli miglioramenti della tecnologia.

Il nuovo modello potrebbe arrivare non prima di nove mesi o un anno

L’addestramento dei modelli AI può richiedere mesi o addirittura anni. Una volta completato, le aziende A.I. trascorrono solitamente diversi mesi in più per testare la tecnologia e perfezionarla per l’uso pubblico. Ciò potrebbe significare che il prossimo modello di OpenAI non arriverà prima di nove mesi o un anno.

Mentre OpenAI addestra il suo nuovo modello, il comitato per la Sicurezza e la Protezione lavorerà per affinare le politiche e i processi per salvaguardare la tecnologia, ha detto l’azienda. Il comitato include Sam Altman, così come i membri del consiglio di amministrazione di OpenAI, Bret Taylor, Adam D’Angelo e Nicole Seligman. L’azienda ha dichiarato che le nuove politiche potrebbero entrare in vigore alla fine dell’estate o in autunno.

Altman aveva già annunciato GPT-5: sarà molto più intelligente di GPT-4

Le attese nei confronti di GPT-5 sono alte e legittime, se si considera che lo stesso Altman ne ha parlato durante un evento alla Stanford University a maggio nel corso del quale ha avuto accenti critici nei confronti di GPT-4. Altman ha promesso “con un alto grado di certezza scientifica” che GPT-5 sarà “significativamente più intelligente di GPT-4“, definendo quest’ultimo al confronto “leggermente imbarazzante, nella migliore delle ipotesi”.

In quella occasione Altman non è sembrato preoccuparsi dei costi molto elevati richiesti dal training e dello sviluppo dei modelli linguistici, nonostante le stime parlino di oltre 520 milioni di dollari spesi per ChatGPT nel 2023. Anzi, il CEO di OpenAI ha ribadito che la società è disposta a investire molto per garantire progressi significativi nel settore, che diventa sempre più competitivo. Con GPT-5 OpenAI mirerebbe a mantenere la sua posizione di vertice, con un approccio basato su una costante evoluzione dei modelli.

Altman ha parlato per la prima di GPT-5 a gennaio 2024, nella sua intervista in podcast con Bill Gates, dicendo che era “in fase di sviluppo”. La testata Business Insider, riportando fonti anonime vicine a OpenAI, a marzo suggeriva che GPT-5 sarebbe stato rilasciato a metà del 2024. In realtà i tempi saranno, verosimilmente, più lunghi.

GPT-5 sarà maggiormente affidabile

Nelle sue, scarne, anticipazioni, Altman ha confermato che l’affidabilità sarà al centro dell’evoluzione di GPT nei prossimi due anni. “Se si pone a GPT-4 la maggior parte delle domande diecimila volte, una di queste sarà probabilmente abbastanza buona, ma non sa sempre quale; vorremmo ottenere ogni volta la migliore risposta su diecimila, quindi l’aumento dell’affidabilità sarà importante”.

L’affidabilità è tuttora un punto dolente per gli utenti di GPT-4; GPT-4 Turbo è stato sviluppato in parte per apportare gli aggiornamenti necessari alla coerenza e all’accuratezza dell’output del modello. Il risultato è stato un aumento della stabilità del modello e un minor numero di allucinazioni dell’AI.

“Forse le aree di progresso più importanti riguarderanno la capacità di ragionamento”, ha detto Altman a Gates nell’intervista, riferendosi a GPT-5. “Al momento, GPT-4 può ragionare solo in modi estremamente limitati”.

Ma in cosa consisterebbe miglioramento del ragionamento in GPT-5? Che è in grado di comprendere meglio il contesto, di fare inferenze e di risolvere problemi, rispetto a GPT-4. Combinando queste capacità con una base di conoscenze più ampia, GPT-5 sarebbe in grado di comprendere meglio le intenzioni dell’utente e di fornire informazioni più pertinenti.