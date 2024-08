OpenAI rilascia in sordina un aggiornamento per GPT-4o

OpenAI ha lanciato una versione migliorata del suo modello linguistico GPT-4o, riducendo i costi della metà e migliorandone le prestazioni. Lo ha fatto in modo discreto, quasi in sordina, pochi giorni dopo che il co-fondatore, John Schulman, ha annunciato la sua partenza per unirsi al rivale Anthropic, mentre il presidente dell’azienda, Greg Brockman, ha iniziato un lungo periodo di congedo.

Il nuovo modello è denominato GPT-4o-2024-08-06

Secondo Bindu Reddy, CEO di Abacus.AI: “Al momento, (il nuovo modello) è solo un po’ sotto Sonnet 3.5 su Livebench!”.

Livebench, un benchmark recentemente sviluppato per valutare i grandi modelli linguistici, mostra il nuovo GPT-4o competere contro altri leader del settore. Il modello, ufficialmente chiamato “GPT-4o-2024-08-06,” non è ancora apparso nel popolare benchmark Chatbot Arena, lasciando senza risposta alcune domande sulle sue capacità complessive.

Questa versione – si legge sul blog di Azure – è stata progettata con un caso d’uso specifico in mente: semplificare il processo di generazione di output ben definiti e strutturati dai modelli di AI. Questa funzione è particolarmente preziosa per gli sviluppatori che devono convalidare e formattare gli output dell’AI in strutture come gli schemi JSON. Gli sviluppatori hanno spesso difficoltà a convalidare e formattare gli output dell’intelligenza artificiale in strutture ben definite come gli schemi JSON.

Le uscite strutturate risolvono questo problema consentendo agli sviluppatori di specificare il formato di output desiderato direttamente dal modello di AI. Questa funzione consente agli sviluppatori di definire uno schema JSON per gli output di testo, semplificando il processo di generazione di payload di dati che possono integrarsi perfettamente con altri sistemi o migliorare l’esperienza degli utenti.

OpenAI sta lottando per mantenere la supremazia nel settore dell’AI

OpenAI sembra aver fatto questa mossa strategica per riaffermare la sua capacità tecnologica e convenienza di costo di fronte a una crescente competizione.

OpenAI sta lottando per mantenere lo scettro nel settore dell’AI. La posizione dell’azienda come leader ha affrontato sfide crescenti negli ultimi mesi. Il rilascio di Llama 3.1 da parte di Meta come modello open-source e l’introduzione da parte di Google del Gemini 1.5 Pro hanno intensificato la corsa agli armamenti dell’AI. Nel frattempo, Anthropic ha guadagnato terreno, con alcuni benchmark che lo nominano il miglior fornitore di modelli linguistici. L’esodo di talenti di alto livello da OpenAI ha sollevato domande sulla capacità dell’azienda di mantenere il suo vantaggio innovativo. Con solo due dei suoi undici fondatori originali rimasti, l’azienda affronta il compito arduo di ricostruire la sua leadership mentre respinge concorrenti aggressivi. Gli analisti del settore suggeriscono che OpenAI potrebbe sentire la pressione di lanciare GPT-5, la sua prossima grande iterazione del modello.

Ancora mistero sul progetto ‘Strawberry’

Mentre OpenAI si destreggia tra le sfide interne e la competizione di mercato, continua a circolare la speculazione sul suo prossimo grande salto nella tecnologia AI. Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha alimentato queste voci con un post criptico su X.com che mostrava un’immagine di fragole che crescono in un giardino, con la didascalia “amo l’estate in giardino.” Questo post apparentemente innocuo ha riacceso le discussioni su “Project Strawberry,” un presunto modello AI di nuova generazione che OpenAI starebbe sviluppando. Secondo un rapporto di Reuters, questo progetto mira a creare un’AI capace di navigare autonomamente su internet per eseguire “ricerche approfondite.”

Un nuovo “anonymous-chatbot” è apparso sull’open-source LMSYS Arena, una piattaforma dove le aziende AI spesso testano i prossimi rilasci. Gli utenti iniziali riferiscono che questo chatbot dimostra capacità di ragionamento più avanzate rispetto ai modelli esistenti, incluso GPT-4o. Questi sviluppi arrivano in un momento critico per OpenAI. Sono passati quasi 17 mesi da quando OpenAI ha rilasciato GPT-4, il suo ultimo grande modello di base. Mentre l’azienda ha introdotto aggiornamenti come GPT-4o e GPT-4o mini, la competizione con rivali come Anthropic, Google e Meta si è intensificata.

Mentre il panorama dell’AI continua a evolversi rapidamente, tutti gli occhi restano puntati su OpenAI per vedere come risponderà a queste sfide e se “Project Strawberry” sarà davvero la prossima innovazione nell’intelligenza artificiale.