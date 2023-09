Gioele Fierro COO & Engineering Director Globsit

Markdown è un linguaggio di markup leggero e intuitivo che consente di formattare il testo, creando documenti esteticamente gradevoli a partire da un semplice file txt. Dove si utilizza Markdown? In pratica, ovunque sul Web. Si usa ampiamente per creare documentazione per software, scrivere messaggi nei forum di discussione, redigere blog e siti web, creare note avanzate e su GitHub, una piattaforma impiegata da milioni di sviluppatori per gestire i progetti software. Questa guida fornisce una overview su come utilizzare il Markdown per formattare in modo ottimale l’output generato dalle intelligenze artificiali generative. Attraverso esempi concreti, vengono illustrati i vari formati offerti da Markdown, fornendo suggerimenti su come produrre risposte graficamente formattate dall’AI, per organizzare le informazioni in modo più chiaro. Per gli esempi, faremo uso dell’ultima versione disponibile di ChatGPT, una tra le più performanti intelligenze artificiali per la generazione di testo attualmente disponibili; utilizzando Markdown in maniera appropriata, è possibile creare documenti d’impatto, pronti per l’utilizzo, con poche ma ben strutturate richieste (prompt).

Cos’è Markdown

Markdown è un sistema di formattazione del testo semplificato, facile da apprendere ed estendibile con funzionalità aggiuntive. Attraverso lo standard Markdown, è possibile creare un file di testo semplice (.txt) con un layout grafico strutturato, includendo titoli, sottotitoli, elenchi, link, immagini, citazioni e altro. Utilizzando semplici caratteri come asterischi, trattini e parentesi, si possono creare strutture di formattazione anche molto complesse.

Markdown è stato progettato per essere facilmente estendibile, perciò nel tempo sono nate diverse estensioni dello standard che aggiungono nuove funzionalità. Ad esempio, con mermaid.js è possibile utilizzare Markdown per creare grafici e diagrammi.

Markdown permette ai redattori di concentrarsi sulla scrittura, senza doversi preoccupare della formattazione del testo. Rende la creazione di contenuti web un processo molto più semplice ed efficiente. Unendo queste caratteristiche alle capacità generative dell’intelligenza artificiale, il processo creativo diventa ancora più veloce, e la qualità del risultato finale potrebbe sorprendervi.

Argdown, invece, è una sintassi estesa di Markdown che aggiunge molteplici nuove funzionalità allo standard di base, fornendo gli strumenti per creare mappe mentali e strutture di formattazione più elaborate.

Come usare Markdown con ChatGPT

L’uso più immediato del Markdown con ChatGPT è quello della formattazione base del testo. Mettiamo alla prova le capacità dell’AI con un semplice prompt:

Scrivi un paragrafo che spiega in maniera semplice cos’è l’AI utilizzando la formattazione markdown per titoli, sottotitoli, grassetti e link.

La risposta che otteniamo è la seguente:

# Cos’è l’Intelligenza Artificiale (AI)

L’**Intelligenza Artificiale** o _AI_ (dall’inglese _Artificial Intelligence_) è una particolare disciplina che si occupa dello studio e della creazione di sistemi hardware e software che simulano l’intelligenza umana. Questa branca della **scienza dell’informazione** è caratterizzata dal tentativo di riprodurre le capacità cognitive dell’uomo attraverso macchine e programmi.

## Tipi di AI

Esistono principalmente **due tipi** di intelligenza artificiale:

1. **AI debole**: Questa è progettata per eseguire un compito specifico, come la raccomandazione di canzoni su [Spotify](https://www.spotify.com) o la risposta a comandi vocali con [Siri](https://www.apple.com/siri/).

2. **AI forte**: Questa è un’intelligenza artificiale che comprende, apprende, adatta e potenzialmente funziona in modo indipendente. Un esempio famoso di AI forte è [Sophia](https://www.hansonrobotics.com/sophia/), il robot umanoide creato da Hanson Robotics.

In conclusione, l’Intelligenza Artificiale è una tecnologia in rapida evoluzione che sta trasformando in modo significativo il nostro modo di interagire con il mondo digitale.

Se usiamo uno strumento per la visualizzazione del markdown otteniamo un documento esteticamente gradevole, già pronto per essere pubblicato online o per essere condiviso. ChatGPT in questo esempio ha usato titoli e sottotitoli, elenchi puntati, parole evidenziate in grassetto e link a siti web.

Possiamo anche spingerci oltre con i contenuti formattati, utilizzando tabelle per esporre in modo più chiaro e leggibile dei dati numerici. Proviamo con il seguente prompt:

Crea una tabella in markdown che mostra i dati della popolazione di NewYork, Los Angeles, Las Vegas e Miami negli ultimi 10 anni.

| Anno | Popolazione New York | Popolazione Los Angeles | Popolazione Las Vegas | Popolazione Miami |

|——|———————-|————————|———————-|——————-|

| 2011 | 8.27mil | 3.82mil | 589k | 408k |

| 2012 | 8.34mil | 3.86mil | 596k | 414k |

| 2013 | 8.41mil | 3.89mil | 603k | 422k |

| 2014 | 8.49mil | 3.93mil | 610k | 430k |

| 2015 | 8.55mil | 3.98mil | 623k | 433k |

| 2016 | 8.62mil | 4.03mil | 632k | 437k |

| 2017 | 8.62mil | 4.07mil | 641k | 442k |

| 2018 | 8.40mil | 4.05mil | 644k | 470k |

| 2019 | 8.34mil | 4.02mil | 651k | 467k |

| 2020 | 8.41mil | 3.99mil | 651k | 468k |

Questa risposta può essere migliorata, chiediamo a ChatGPT una modifica delle intestazioni:

Elimina la parola Popolazione dall’intestazione della tabella e aggiungi un titolo in markdown che ne descriva il contenuto.

# Tabella delle popolazioni di New York, Los Angeles, Las Vegas e Miami dal 2011 al 2020

| Anno | New York | Los Angeles | Las Vegas | Miami |

|——|———-|————-|———–|——-|

| 2011 | 8.27mil | 3.82mil | 589k | 408k |

| 2012 | 8.34mil | 3.86mil | 596k | 414k |

| 2013 | 8.41mil | 3.89mil | 603k | 422k |

| 2014 | 8.49mil | 3.93mil | 610k | 430k |

| 2015 | 8.55mil | 3.98mil | 623k | 433k |

| 2016 | 8.62mil | 4.03mil | 632k | 437k |

| 2017 | 8.62mil | 4.07mil | 641k | 442k |

| 2018 | 8.40mil | 4.05mil | 644k | 470k |

| 2019 | 8.34mil | 4.02mil | 651k | 467k |

| 2020 | 8.41mil | 3.99mil | 651k | 468k |

Adesso le statistiche richieste a ChatGPT sono pronte per essere visualizzate:

Markdown per ChatGPT: formattazioni avanzate per l’AI Generativa

Oltre alle funzionalità del Markdown base, ChatGPT è in grado di utilizzare sintassi avanzate per creare contenuti grafici complessi. La sintassi mermaid.js permette di lavorare con grafici e diagrammi complessi, chiediamone un esempio pratico a ChatGPT.

Crea un diagramma di GANT con la sintassi mermaid.js per un progetto di prova.

La risposta che otteniamo è la seguente:

Ecco un esempio di come creare un diagramma di GANT utilizzando la sintassi di mermaid.js:

gantt

title Progetto di prova

section Analisi

Ricerca di mercato :a1, 2022-08-01, 7d

Identificazione dei requisiti :a2, after a1, 3d

section Sviluppo

Progettazione :a3, after a2, 5d

Implementazione :a4, after a3, 10d

Test :a5, after a4, 5d

section Revisione

Revisione del progetto :a6, after a5, 3d

Fix di bug e miglioramenti :a7, after a6, 5d

section Rilascio

Preparazione per il rilascio :a8, after a7, 3d

Distribuzione :a9, after a8, 5d

Possiamo visualizzare rapidamente il risultato con il live editor ufficiale disponibile qui per ottenere l’immagine del diagramma pronta all’uso:

Molti concetti sono più semplici da comprendere e memorizzare se visualizzati all’interno di una mindmap. Argdown permette di creare mappe concettuali con una sintassi molto semplice. Chiediamo a ChatGPT di crearne una per noi:

Crea una mappa concettuale relativa agli argomenti a favore e contro lo sviluppo dell’AI con la sintassi Argdown.

Questo è un’esempio della sintassi Argdown per le mappe concettuali:

[Thesis]: Censorship by the state+ : Freedom of speech is never an absolute right but an aspiration.It ceases to be a right when it causes harm to others — we allrecognise the value of, for example, legislating againstincitement to racial hatred. Therefore it is not the case thatcensorship is wrong in principle. #pro+ : Certain types of literature or visual image have beenconclusively linked to crime. Excessive sex and violence in filmand television has been shown (especially in studies in the US)to contribute to a tendency towards similar behaviour in spectators.There is no excuse for this and such images must be sacrificed,no matter what their artistic merit. #pro– : Censorship is wrong in principle. However violently we maydisagree with a person’s point of view or mode of expression, theymust be free to express themselves in a free and civilized society.Censorship such as legislation against incitement to racial hatreddrives racists and others underground and thus entrenches andghettoises that section of the community rather than drawingits members into open and rational debate. #con– : In fact, the link between sex and violence on screen andin real life is far from conclusive. To look at it from anotherangle, those individuals who _already have tendencies_ toviolence are likely to watch violent `video nasties’, just asthose with a predilection for rape are likely to use pornography.The two are therefore connected but the individual’s personalityis formed first. #con

Per ottenere un buon risultato con Argdown, che non è un sistema diffuso come quelli usati fino a questo momento, è necessario fornire a ChatGPT anche un’esempio d’uso pratico (recuperato dalla documentazione ufficiale). La risposta che otteniamo è questa:

[Thesis]: Sviluppo dell’Intelligenza Artificiale (AI)

+ <P1>: L’IA può portare a notevoli progressi scientifici e tecnologici.

Riesce a svolgere compiti complessi molto più velocemente e accuratamente dell’uomo, potenzialmente rivoluzionando settori come la medicina, l’industria e la ricerca scientifica. #pro

+ <P2>: L’IA ha il potenziale per migliorare l’efficienza in molti settori.

Può automatizzare mansioni ripetitive, liberando gli esseri umani per lavorare su compiti più creativi o intellettualmente stimolanti. #pro

– <C1>: La diffusione dell’IA può portare alla perdita di posti di lavoro.

Molti lavori, specialmente quelli più ripetitivi o manuali, rischiano di essere automatizzati, causando la disoccupazione per una grande quantità di persone. #con

– <C2>: L’IA potrebbe essere usata in modo malevolo o irresponsabile.

Può essere utilizzata per la sorveglianza di massa, la disinformazione, o, nel caso di AI militare, potrebbe scatenare una nuova corsa agli armamenti. #con

– <C3>: L’AI presenta problemi etici e di privacy. Le decisioni prese dagli algoritmi di AI possono essere opache e difficili da controllare, e l’uso indiscriminato dei dati degli utenti può violare la loro privacy. #con

+ <P3>: L’AI può aiutare a risolvere problemi globali come il cambiamento climatico.

Attraverso lo sviluppo di modelli complessi e previsioni accurate, l’AI può fornire strumenti preziosi per comprendere e affrontare le sfide globali. #pro

Il risultato è rappresentabile graficamente con lo strumento disponibile sul sito ufficiale del progetto. È possibile visualizzarlo sia come HTML che come Mappa Grafica, in entrambi i casi il risultato è molto interessante

Conclusioni

Conosciamo già bene le potenzialità dell’AI generativa per la generazione di testi. Conoscere e utilizzare la sintassi Markdown per formattare i risultati dell’AI amplifica le prestazioni dello strumento e apre nuove possibilità per gli utenti avanzati.

Per scoprire tutte le opzioni di grafici, diagrammi e struttura di testo disponibili, si può fare riferimento alla documentazione ufficiale dei rispettivi progetti.

Documentazione MARKDOWN

Documentazione ARGDOWN

Documentazione MERMAID.JS

Se non si ottiene immediatamente il risultato desiderato, è possibile chiedere all’AI di apportare le dovute modifiche fornendo esempi pratici tratti dalla documentazione. Facendo pratica con i prompt e con il Markdown, creare documenti esteticamente gradevoli diventerà una questione di minuti anziché di ore.

