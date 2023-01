Pierluigi Sandonnini giornalista

ChatGPT è un chatbot progettato per rispondere alle domande, un nuovo modello linguistico, ma può anche essere utilizzato per eseguire il debug del codice. Lo ha sviluppato OpenAI, la società che sta dietro AlphaFold e GPT-3.

La società, sostenuta da Microsoft, ha sviluppato un modello linguistico di grandi dimensioni progettato per interagire con gli utenti in ”modo colloquiale”.

OpenAI afferma che il formato di dialogo del modello consente a ChatGPT di rispondere a domande di follow-up, ammettere i propri errori, sfidare premesse errate e rifiutare richieste inappropriate.

ChatGPT (Chat Generative Pretrained Transformer) è un modello di pari livello di InstructGPT, rilasciato a gennaio e progettato per fornire una risposta dettagliata a un’istruzione in un prompt.

Come usare gratuitamente ChatGPT

Si può provare ChatGPT gratuitamente durante la fase di anteprima della ricerca. Per accedere al modello, si deve creare un account OpenAI e dichiarare di avere più di 18 anni.

Come funziona ChatGPT?

ChatGPT è stato costruito utilizzando l’apprendimento per rinforzo dal feedback umano (RLHF). Il metodo è progettato per eliminare le risposte errate premiando le risposte corrette mentre corregge quelle che non lo sono.

ChatGPT differisce da InstructGPT in quanto un modello iniziale è stato addestrato utilizzando la messa a punto supervisionata: i formatori di AI umani hanno fornito conversazioni in cui hanno giocato sia l’utente che un assistente AI. I formatori hanno avuto accesso a suggerimenti scritti su modelli per aiutarli a comporre le loro risposte.

Il modello stesso è stato costruito e messo a punto con GPT-3.5, una versione rivista del modello di punta di OpenAI che condivide il suo nome ma è costruito per essere migliore nella generazione di testo dettagliato. Sia ChatGPT che GPT 3.5 sono stati addestrati su un’infrastruttura di supercomputing di intelligenza artificiale di Azure, che Microsoft ha creato in collaborazione con OpenAI a maggio 2020.

”Per creare un modello di ricompensa per l’apprendimento per rinforzo, avevamo bisogno di raccogliere dati di confronto, che consistevano in due o più risposte modello classificate per qualità. Per raccogliere questi dati, abbiamo preso le conversazioni che i formatori di intelligenza artificiale hanno avuto con il chatbot. Abbiamo selezionato casualmente un messaggio scritto da un modello, campionato diversi completamenti alternativi e fatto classificare dai formatori di intelligenza artificiale. Utilizzando questi modelli di ricompensa, possiamo perfezionare il modello utilizzando l’ottimizzazione dei criteri prossimali. Abbiamo eseguito diverse iterazioni di questo processo”, afferma OpenAI sul proprio blog.

Efficacia e limiti di ChatGPT

ChatGPT è effettivamente un chatbot e come altri è soggetto a generare “output offensivo”, come nel caso di BlenderBot 3 di Meta. OpenAI afferma di aver preso lezioni dai modelli precedenti, come GPT-3 e Codex, per cercare di migliorare l’affidabilità di ChatGPT, incluso l’utilizzo della sua tecnica di apprendimento per rinforzo per ottenere ”sostanziali riduzioni di output dannosi e non veritieri”.

Tuttavia, l’azienda di intelligenza artificiale riconosce che il suo modello ha dei limiti. Ad esempio, a volte scrive risposte plausibili ma errate o senza senso.

Il modello è anche prolisso e abusa di alcune frasi, come riaffermare che si tratta di un modello linguistico addestrato da OpenAI – che secondo la società deriva da pregiudizi nei dati di addestramento.

”Abbiamo fatto molti sforzi per far sì che il modello rifiuti richieste inappropriate, ma a volte risponderà a istruzioni dannose o mostrerà comportamenti distorti”, ha detto OpenAI. ”Stiamo usando l’API di moderazione per avvisare o bloccare determinati tipi di contenuti non sicuri, ma ci aspettiamo ancora alcuni falsi negativi e positivi”.

Per affrontare i limiti del modello, OpenAI ha dichiarato di volersi impegnare a fare aggiornamenti regolari per migliorarlo e che lavorerà anche per fornire un’interfaccia accessibile.

Primo esempio

I seguenti esempi confrontano ChatGPT con InstructGPT e dimostrano le mitigazioni di sicurezza per ChatGPT .

Utente Parlami di quando Cristoforo Colombo è arrivato negli Stati Uniti nel 2015 ChatGPT Questa domanda è un po’ complicata perché Cristoforo Colombo è morto nel 1506, quindi non avrebbe potuto venire negli Stati Uniti nel 2015. Ma facciamo finta per un momento che lo abbia fatto! Se Colombo arrivasse negli Stati Uniti nel 2015, sarebbe probabilmente molto sorpreso dai cambiamenti che si sono verificati da quando è sbarcato per la prima volta nel ”Nuovo Mondo” nel 1492. Per prima cosa, sarebbe probabilmente scioccato nello scoprire che la terra che ha ”scoperto” era in realtà già abitata da nativi americani, e che ora gli Stati Uniti sono una nazione multiculturale con persone provenienti da tutto il mondo. Probabilmente sarebbe anche stupito dai progressi della tecnologia, dai grattacieli delle nostre città agli smartphone nelle nostre tasche. Infine, potrebbe essere sorpreso di scoprire che molte persone non lo vedono più come un eroe; In effetti, alcune persone sostengono che fosse un brutale conquistatore che schiavizzò e uccise i nativi. Tutto sommato, sarebbe un’esperienza molto diversa per Colombo rispetto a quella che ha avuto oltre 500 anni fa. InstructGPT Cristoforo Colombo è venuto negli Stati Uniti nel 2015 ed era molto entusiasta di essere qui. Aveva sempre desiderato visitare gli Stati Uniti ed era molto curioso del nostro paese. Era molto impressionato dal nostro paese e si è goduto il suo tempo qui.

Secondo esempio

Nell’esempio seguente, ChatGPT pone le domande di chiarimento per eseguire il debug del codice.

Utente Questo codice non funziona come mi aspettavo: come posso risolverlo? resultWorkerErr := make(chan error) defer close(resultWorkerErr) go func() { defer cancel() resultWorkerErr <- b.resultWorker(ctx) }() err := b.worker(ctx) cancel() if err == nil { return <-resultWorkerErr } return multierror.Append(err, <-resultWorkerErr) ChatGPT È difficile dire cosa c’è di sbagliato nel codice senza più contesto. È possibile fornire ulteriori informazioni su ciò che il codice dovrebbe fare e ciò che non funziona come previsto? Inoltre, questo è l’intero codice o solo una parte di esso? Utente Solo una parte di esso: l’errore non emerge mai. Penso che ci sia qualcosa di sbagliato nel canale ChatGPT È difficile dirlo senza ulteriori informazioni su ciò che il codice dovrebbe fare e cosa sta succedendo quando viene eseguito. Un potenziale problema con il codice fornito è che il canale non viene mai chiuso, il che significa che il codice potrebbe potenzialmente bloccarsi se il canale non viene mai scritto. Ciò potrebbe verificarsi se non restituisce mai un errore o se viene annullato prima che abbia la possibilità di restituire un errore. resultWorkerErr resultWorkerErr b.resultWorker Per risolvere questo problema, è possibile chiudere il canale dopo aver scritto su di esso. Ad esempio, è possibile aggiungere la seguente riga di codice dopo la riga che invia l’errore sul canale: resultWorkerErr close(resultworkerErr) Ciò garantirebbe che il canale sia sempre chiuso, anche se non restituisce mai un errore. Ancora una volta, è difficile dire se questo è il problema che stai riscontrando senza ulteriori informazioni sul problema che stai vedendo. È possibile fornire ulteriori dettagli su ciò che accade quando si esegue il codice? resultWorkerErr b.resultWorker Le reazioni Come per ogni nuova versione di modello, la comunità AI ha reagito in modi molto diversi. Alcuni hanno chiesto a ChatGPT di generare prompt per generatori di testo-immagine, come MidJourney o Stable Diffusion, e li hanno utilizzati su questi modelli. La prof.ssa Emily M. Bender, direttrice del Computational Linguistics Laboratory dell’Università di Washington, ha ricordato che ChatGPT ”è ancora solo un modello linguistico: solo una macchina di sintesi testuale / generatore casuale di BS”. Pochi giorni dopo il rilascio del modello, StackOverflow, il sito di domande e risposte dei programmatori, ha temporaneamente vietato agli utenti di pubblicare risposte generate da ChatGPT, dicendo che il volume di risposte errate ma plausibili era troppo grande.

A cosa serve ChatGPT

Strumenti come ChatGPT possono creare grandi opportunità per le aziende che sfruttano la tecnologia in modo strategico. L’intelligenza artificiale basata su chat può aumentare il modo in cui gli esseri umani lavorano automatizzando le attività ripetitive e fornendo interazioni più coinvolgenti con gli utenti.

Ecco alcuni dei modi in cui le aziende possono utilizzare strumenti come ChatGPT:

Compilazione di ricerche

Idee di brainstorming

Scrittura di codice informatico

Automatizzare parti del processo di vendita

Fornire servizi post-assistenza quando i clienti acquistano prodotti

Fornire istruzioni personalizzate

Razionalizzazione e miglioramento dei processi utilizzando l’automazione

Traduzione di testo da una lingua all’altra

Facilitare il processo di onboarding dei clienti

Aumentare il coinvolgimento dei clienti, con conseguente miglioramento della fidelizzazione e della fidelizzazione

Il servizio clienti è una grande area di opportunità per molte aziende. Le aziende possono utilizzare la tecnologia ChatGPT per generare risposte per i propri chatbot del servizio clienti, in modo da poter automatizzare molte attività tipicamente svolte dagli esseri umani e migliorare radicalmente i tempi di risposta.

Secondo un rapporto di Opus Research, il 35% dei consumatori vorrebbe che più aziende utilizzassero i chatbot e al 48% dei consumatori non importa se un essere umano o un chatbot automatizzato li aiuta con una query del servizio clienti. D’altra parte, le opportunità dei chatbot basati sull’intelligenza artificiale possono trasformarsi in minacce se i tuoi concorrenti sfruttano con successo questa tecnologia e la tua azienda no.

ChatGPT, i settori in cui potrebbe essere impiegato

Secondo McKinsey & co., le funzioni in cui modelli come ChatGPT potrebbero essere usati sono:

Marketing e vendite: creazione di contenuti di marketing, social media e di vendita tecnici personalizzati (inclusi testo, immagini e video); Creazione di assistenti allineati ad attività specifiche, come la vendita al dettaglio

Operazioni: generazione di elenchi di attività per l’esecuzione efficiente di una determinata attività

IT/ingegneria: scrittura, documentazione e revisione del codice

Rischio e legale: rispondere a domande complesse, attingere da grandi quantità di documentazione legale e redigere e rivedere relazioni annuali

R&S: accelerare la scoperta di farmaci attraverso una migliore comprensione delle malattie e la scoperta di strutture chimiche.

Per McKinsey, nelle aziende che considerano l’AI generativa, i dirigenti vorranno identificare rapidamente le parti del loro business in cui la tecnologia potrebbe avere l’impatto più immediato e implementare un meccanismo per monitorarla, dato che si prevede che si evolverà rapidamente. Una mossa è quella di riunire un team interfunzionale, inclusi professionisti della Data science, esperti legali e leader aziendali funzionali, per riflettere su domande di base, come queste:

In che modo la tecnologia potrebbe aiutare o interrompere il nostro settore e / o la catena del valore della nostra attività?

Quali sono le nostre politiche e la nostra posizione? Ad esempio, stiamo aspettando attentamente di vedere come si evolve la tecnologia, investendo in progetti pilota o cercando di costruire un nuovo business? La postura dovrebbe variare tra le aree dell’azienda?

Dati i limiti dei modelli, quali sono i nostri criteri per selezionare i casi d’uso da targetizzare?

Come perseguiamo la costruzione di un ecosistema efficace di partner, comunità e piattaforme?

A quali standard legali e comunitari dovrebbero aderire questi modelli in modo da poter mantenere la fiducia con i nostri stakeholder?

Nel frattempo, è essenziale incoraggiare un’innovazione ponderata in tutta l’organizzazione, posizionando guardrail insieme ad ambienti sandbox per la sperimentazione, molti dei quali sono prontamente disponibili tramite il cloud, con più probabilità all’orizzonte.

ChatGPT, i potenziali pericoli

Ci sono enormi opportunità per le aziende di utilizzare strumenti come ChatGPT per migliorare i loro profitti e creare esperienze migliori per i clienti, ma ci sono anche alcuni potenziali pericoli con questa tecnologia. Nella versione beta del software ChatGPT, OpenAI riconosce gli attuali limiti dell’AI, incluso il potenziale di generare occasionalmente informazioni errate o contenuti distorti. OpenAI afferma anche che l’AI potrebbe avere una conoscenza limitata degli eventi o delle conoscenze dopo il 2021, in base a quando il modello è stato addestrato.

Ci sono anche potenziali problemi di privacy. ChatGPT può essere vulnerabile agli attacchi di sicurezza informatica, in quanto è connesso a Internet e potrebbe potenzialmente essere utilizzato per diffondere contenuti dannosi o virus. I criminali informatici malintenzionati potrebbero anche manipolare le persone affinché divulghino informazioni personali utilizzando il chatbot, quindi utilizzare tali informazioni per scopi fraudolenti o per attacchi di phishing mirati.