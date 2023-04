Pierluigi Sandonnini giornalista

È in arrivo ChatGPT Business. Lo ha annunciato OpenAI il 26 aprile. La versione per le aziende dell’ormai popolare chatbot sarà progettata in modo che i professionisti possano avere “un maggiore controllo sui propri dati”, secondo l’ultimo aggiornamento.

Dall’inizio del 2023, OpenAI sta valutando la possibilità di creare servizi in abbonamento per ChatGPT. Una versione premium, ChatGPT+, offre tempi di risposta più rapidi e accesso all’applicazione nelle ore di punta, ma al momento è disponibile solo in India e negli Stati Uniti.

Il miglioramento del controllo sui dati sarebbe accolto con favore dalle aziende: JP Morgan, Amazon e Verizon hanno impedito al personale di utilizzare ChatGPT per timore che informazioni aziendali sensibili venissero inserite nel chatbot.

La soluzione business sarà anche personalizzata per gli utenti aziendali “che desiderano gestire i propri utenti finali”. OpenAI non ha detto se la versione Business di ChatGPT sarà alimentata da GPT-4, il suo modello linguistico più recente e più grande, che sta alimentando ChatGPT+.

“ChatGPT Business seguirà le politiche di utilizzo dei dati della nostra API, il che significa che i dati degli utenti finali non saranno utilizzati per addestrare i modelli per impostazione predefinita”, ha dichiarato la società. “Abbiamo in programma di rendere disponibile ChatGPT Business nei prossimi mesi”.

OpenAI ha tuttavia dichiarato che i dati degli utenti finali di ChatGPT Business non saranno utilizzati per addestrare i suoi modelli in modo predefinito.

ChatGPT: ora gli utenti possono disattivare la cronologia delle chat

OpenAI ha anche annunciato che gli utenti di ChatGPT possono ora disabilitare la cronologia delle chat.

Quando si utilizza l’applicazione, in genere le conversazioni in chat appaiono in una barra a sinistra dello schermo. Tuttavia, gli utenti hanno ora la possibilità di disattivarla. La possibilità di attivare o disattivare la cronologia delle chat è disponibile nelle impostazioni di ChatGPT e può essere modificata in qualsiasi momento.

“Speriamo che questo sia un modo più semplice di gestire i vostri dati rispetto al nostro attuale processo di opt-out”, ha dichiarato OpenAI. “Quando la cronologia delle chat è disattivata, conserveremo le nuove conversazioni per 30 giorni e le esamineremo solo quando necessario per monitorare eventuali abusi, prima di cancellarle definitivamente.”

Un recente bug ha permesso agli utenti di ChatGPT di visualizzare i titoli delle cronologie delle chat degli altri utenti. Il problema è emerso a marzo e ha costretto ChatGPT a rimanere offline per alcune ore.

Gli utenti di ChatGPT possono ora anche esportare i propri dati, scaricando le proprie conversazioni e “tutti gli altri dati rilevanti”.

OpenAI ha richiesto la protezione del marchio “GPT”

OpenAI ha anche richiesto la protezione del marchio “GPT” (Generative Pre-trained Transformer), nome che OpenAI ha apposto alla maggior parte dei suoi modelli, tra i quali ChatGPT e GPT-4.

OpenAI ha depositato una domanda di registrazione del marchio presso l’Ufficio Marchi e Brevetti degli Stati Uniti (USPTO) per il termine GPT già a dicembre e ha chiesto una revisione accelerata. Tuttavia, la scorsa settimana la decisione è stata respinta poiché OpenAI non avrebbe pagato le relative tasse…

Il processo di esame prevede la registrazione del marchio per una potenziale opposizione, che potrebbe verificarsi data la pletora di modelli rivali, in particolare nello spazio open source, che utilizzano il termine “GPT” nei loro nomi.