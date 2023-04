AutoGPT, cos’è, chi può usarlo e come

Basato sulle versioni di GPT 3.5 e 4 permette di creare agenti autonomi basati su AI, in grado, dato un obiettivo, di arrivare a una soluzione attraverso una serie di passaggi, come la ricerca sul Web o l’esecuzione di codice [...]

Pierluigi Sandonnini giornalista

Dopo GPT-4 e ChatGPT, ecco AutoGPT. Che cos’è? A cosa serve? Analizziamo questo nuovo chatbot di OpenAI.

Che cos’è AutoGPT?

La differenza principale di AutoGPT rispetto ai chatbot guidati dall’intelligenza artificiale lanciati di recente è che non ha bisogno di molti input umani.

Mentre strumenti come ChatGPT e il nuovo Bing di Microsoft necessitano di suggerimenti da parte dell’uomo, AutoGPT è in grado di fare le ricerche da solo, imparare dai propri errori e di conseguenza adattare il proprio carico di lavoro. Inutile dire che promette di essere notevolmente più veloce e di operare in modo più efficace di quanto sia in grado di fare qualsiasi cervello umano.

Quando a un essere umano viene affidato un compito, l’esecuzione avviene attraverso una serie di step. Questo genere di processo viene applicato da una nuova serie di applicazioni basate sull’intelligenza artificiale. Sistemi open source, al momento disponibili quasi esclusivamente in forma di codice su GitHub, basati sul modello GPT-4. Il più noto si chiama AutoGPT, un software che permette di creare agenti autonomi basati su AI, in grado, dato un obiettivo di ampio raggio, di arrivare a una soluzione attraverso una serie di passaggi, che possono comprendere anche azioni come la ricerca sul Web o l’esecuzione di codice.

Ogni generazione di GPT può essere paragonata a un pensiero

Andrej Karpathy, tra i soci fondatori di OpenAI, in un thread su Twitter cerca di spiegare il concetto di GPT con un’analogia: “Ogni generazione di GPT può essere paragonata a un pensiero, se questi vengono connessi e legati, è possibile creare agenti in grado di agire in modo autonomo sulla base di un obiettivo definito”.

AutoGPT è un software basato sulle versioni 4 e 3.5 di GPT, che viene utilizzato per interpretare gli obiettivi degli utenti, stabilire una linea d’azione e creare le istruzioni intermedie. È dotato di una memoria a medio-lungo termine, che gli consente di ricordare i passaggi del ragionamento, e può accedere al Web, oltre che a file e a tutto quanto l’utente gli mette a disposizione. Un po’ come con i plugin di ChatGPT, con la differenza che in questo caso è la stessa intelligenza artificiale a decidere in autonomia quali sono i sistemi da interrogare.

Ne esistono già molte versioni, per ora disponibili per gli sviluppatori: oltre a AutoGPT, ci sono BabyAGI e Jarvis, di Microsoft. C’è anche una prima variante aperta sul Web, per un pubblico di non addetti ai lavori: si chiama AgentGPT e vi si accede da browser, anche se al momento le funzioni più evolute sono riservate a chi possiede un abbonamento alle API di OpenAI.

Il sistema è ancora in una fase embrionale e probabilmente ancora lontano dal rappresentare una risorsa di automazione per il grande pubblico.

Come è fatto AutoGPT

Sono quattro gli elementi principali di AutoGPT che lo rendono efficiente e produttivo:

il modello linguistico che impiega. GPT-4 è l’ultima generazione della tecnologia GPT di OpenAI, rilasciata a metà marzo di quest’anno. È la parte che lo aiuta a “pensare”. essere programmato per utilizzare le iterazioni autonome, ovvero l’aspetto che supporta il chatbot nel correggere eventuali errori, per poi procedere all’apprendimento da essi. la soluzione di archiviazione della memoria. AutoGPT è stato integrato con database vettoriali che consentono all’azienda di memorizzare le informazioni e migliorare il processo decisionale in futuro. la multifunzionalità. È in grado di navigare in rete in pochi istanti, di recuperare e archiviare dati e, se necessario, di modificare i file di dati.

Come funziona AutoGPT

AutoGPT combina GPT-3.5 e GPT-4 tramite API, consentendo di creare progetti che hanno iterato sui propri prompt e di rivedere ogni iterazione per migliorarla e lavorarci sopra. Come funziona esattamente?

AutoGPT richiede:

Nome dell’AI

Ruolo dell’AI

Obiettivi (fino a cinque)

Ecco un esempio:

Nome : driver-GPT

: driver-GPT Ruolo : un’intelligenza artificiale progettata per trovare un corso di guida sportiva.

: un’intelligenza artificiale progettata per trovare un corso di guida sportiva. Obiettivo 1 : trovare un corso di guida semplice

: trovare un corso di guida semplice Obiettivo 2: passare a un grado superiore per la guida sportiva.

Una volta che AutoGPT ha soddisfatto la descrizione e gli obiettivi, inizierà a lavorare, finché il progetto non avrà raggiunto un livello soddisfacente.

Cosa c’è di nuovo in AutoGPT? Innanzitutto, è importante notare che GPT è in grado di scrivere il proprio codice utilizzando GPT-4; inoltre, GPT esegue script Python che gli consentono di eseguire il debug, lo sviluppo, la costruzione e l’auto-miglioramento in modo ricorsivo.

AutoGPT è un’intelligenza artificiale che si auto-migliora, dimostrando capacità di AGI (Artificial General Intelligence).

Il ciclo di feedback di AutoGPT si presenta come segue:

piano critica atto leggi il feedback piano

AutoGPT legge e scrive diversi file e naviga sul web, oltre a guardarsi indietro e rivedere i propri suggerimenti, solo per assicurarsi che il progetto sia quello che l’utente desidera. Gli si dà un obiettivo, lui setaccia il web alla ricerca delle migliori informazioni disponibili e poi svolge autonomamente il compito per noi, continuando a migliorarsi costantemente.

AutoGPT chiede l’autorizzazione dopo ogni richiesta, per assicurarsi che il progetto stia andando nella giusta direzione.

Ecco un esempio di AutoGPT che crea un’applicazione per un ingegnere informatico. AutoGPT ha riconosciuto che l’ingegnere non aveva un Node, quindi ha cercato su Google come installare Node; AutoGPT ha trovato un articolo di Stackoverflow con un link, l’ha scaricato, l’ha estratto e poi ha creato il server per conto dell’ingegnere.

Come utilizzare AutoGPT

Per utilizzare AutoGPT è necessario utilizzare i crediti del proprio account OpenAI. Tuttavia, è possibile utilizzare fino a 18 dollari inclusi nella versione gratuita.

Come già detto, AutoGPT richiede il permesso dopo ogni richiesta, il che significa che occorre fare molte prove. Questo permette di testare e di adattare il progetto di AI alle nostre esigenze.

Installazione e requisiti

Per utilizzare AutoGPT è necessario disporre di:

Nella finestra CMD, Bash o Powershell, clonare il repository:

git clone

Accedere alla directory del progetto:

cd ‘Auto-GPT’

Installare le dipendenze necessarie:

pip install -r requisiti.txt

È quindi necessario navigare nella cartella e rinominare .env.template in .env. Una volta fatto questo, aprire .env. Sostituire le chiavi con le proprie OPENAI_API_KEY.

Se lo si utilizza per scopi vocali, è necessario inserire anche la ELEVEN_LABS_API_KEY.

Come ottenere le chiavi:

Chiave API OpenAI da: https://platform.openai.com/account/api-keys.

Chiave API ElevenLabs da: https://elevenlabs.io.

Una volta che tutto questo è stato fatto e ha avuto successo, si vuole eseguire nella finestra CMD, Bash o Powershell:

python scripts/main.py

A questo punto si è pronti per iniziare a utilizzare AutoGPT. In caso di problemi, consultare GitHub.

Demo AutoGPT

È possibile scaricare il video dimostrativo dal repository GitHub

di Auto-GPT.

Video: AutoGPT Demo

L’esperimento di Smallville, una città di 25 intelligenze artificiali

Un esperimento condotto dagli scienziati di Google e Stanford e pubblicato in pre-print (senza revisione dalla comunità scientifica) simula una città virtuale, chiamata Smallville e abitata da 25 intelligenze artificiali, programmate per interagire tra loro sulla base di una storia personale: un prompt di ChatGPT. Per esempio, John Lin, uno dei personaggi è un farmacista al Willow Market and Pharmacy che ama aiutare le persone; vive con sua moglie, Mei Lin, professoressa universitaria, e il figlio, Eddy Lin, studente di musica.

A partire da questa mini-trama, agli agenti basati su ChatGPT è stato chiesto di interagire, in relazione al momento della giornata e alle informazioni fornite in tempo reale sull’ambiente circostante.

Un video di questa simulazione è presente online.

Smallville

L’esperimento mostra come all’interno della città virtuale siano nate interazioni sociali e sviluppi particolarmente suggestivi: uno dei personaggi, Sam, ha deciso di candidarsi a sindaco…

Quello che i ricercatori hanno potuto notare è che gli agenti hanno condiviso tra loro informazioni, formato relazioni e sono stati in grado di coordinarsi per organizzare eventi. Insomma, hanno davvero simulato una comunità di persone, proprio come era nelle intenzioni dello studio. I ricercatori vedono un futuro per questo genere di agenti “nei forum, nel metaverso o, addirittura, nello spazio fisico, grazie a robot multimodali”.

Ovviamente occorre sempre tenere presenti le questioni etiche e i rischi, come quello che gli umani possano formare relazioni parasociali con le AI, o che queste ultime, inserite in un contesto diverso da quello dell’esperimento, possano deviare dagli obiettivi predefiniti, generare disinformazione o rappresentare un pericolo per gli utenti umani che interagiscono con esse.