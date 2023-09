L’Online Safety Bill, la normativa del governo britannico che regolamenta le modalità di protezione degli utenti e dei loro dati da parte delle piattaforme online è stata approvata dalla Camera dei Lord, quindi diventerà legge.

Il disegno di legge è stato approvato dopo la terza lettura e il voto dei Lord, la camera alta del Parlamento. Ora è necessario il Royal Assent, con il quale il re accetta formalmente di trasformarlo in Atto del Parlamento (legge).

La legislazione di 300 pagine è di ampia portata e spazia dalla diffusione di contenuti illegali online alla protezione degli utenti dei social media dai troll online.

Tra le recenti inclusioni vi sono disposizioni sui chatbot AI come ChatGPT e sulla protezione degli utenti dai contenuti dannosi. Il disegno di legge prevede anche che la condivisione di pornografia deepfake diventi un reato penale.

Il ministro britannico per l’AI, Camrose, ha dichiarato in occasione dell’AI Summit di Londra di quest’anno che la legge sulla sicurezza online integrerà qualsiasi potenziale regolamentazione sull’AI.

L’Ofcom potrà multare le aziende inadempienti fino al 10% del fatturato

Se le piattaforme violano i termini della legge sulla sicurezza online, l’Ofcom, l’autorità di regolamentazione della concorrenza nel Regno Unito per le comunicazioni, può multare le aziende fino a 18 milioni di sterline o fino al 10% del loro fatturato globale annuo, a seconda di quale sia il valore più alto, e persino intraprendere azioni penali.

Iona Silverman, partner dello studio legale Freeths, ritiene che le piattaforme tecnologiche potrebbero avere difficoltà a conformarsi. “Rimane del tutto oscuro il modo in cui le società di social media impediranno ai minori di 13 anni di avere un account, o come impediranno ai minori di 18 anni di vedere contenuti dannosi”, ha dichiarato l’avvocato. “Ci è stato detto che le piattaforme dovranno dimostrare di avere processi in atto per soddisfare i requisiti stabiliti dalla legge sulla sicurezza online e che l’Ofcom verificherà l’efficacia di tali processi nel proteggere gli utenti di Internet dai danni. Tuttavia, finora i fornitori di piattaforme non hanno notoriamente monitorato i contenuti che i loro utenti diffondono. Come possono monitorare e valutare l’enorme volume di contenuti che vengono diffusi ogni giorno attraverso i loro canali?”.

Online Safety Bill: le preoccupazioni delle piattaforme digitali

Le piattaforme sono già preoccupate per il funzionamento della legge. Wikipedia ha dichiarato che il disegno di legge contiene disposizioni che “minacciano” le piattaforme di interesse pubblico, come la stessa Wikipedia, tra cui regole sulla moderazione dei contenuti, sull’age-gating e sulla verifica degli utenti che sono “incompatibili con il modo in cui le informazioni su Wikipedia vengono create e curate”.

Anche le piattaforme di messaggistica, come WhatsApp di Meta, hanno espresso in precedenza preoccupazioni sulla loro capacità di conformarsi senza ledere il diritto alla privacy degli utenti attraverso servizi di messaggistica criptati.

Il disegno di legge è passato attraverso otto segretari di Stato e cinque primi ministri durante la sua stesura. Ha rischiato di essere accantonato in diverse occasioni, in particolare dopo la caduta dell’amministrazione Johnson, poiché non c’era un governo in grado di elaborare nuove leggi.