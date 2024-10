Robot di servizio: +30% delle vendite globali nel 2023

Il mercato globale dei robot di servizio sta vivendo una fase di rapida espansione, trainato da un crescente impiego in settori chiave come l’agricoltura e la sanità. Questi dispositivi automatizzati, progettati per operare in ambienti professionali e assistere l’uomo in compiti vari, stanno diventando indispensabili in molte aree del lavoro quotidiano. Tutti i dati sul mercato mondiale dei robot sono contenuti nel report World Robotics 2024 Industrial Robots and Service Robots dell’IFR.

L’incremento delle vendite è testimoniato non solo dalla diversificazione delle applicazioni ma anche dall’emergere di nuovi mercati e dalla solidità dei fornitori storici.

In questo contesto dinamico, paesi come Giappone, Stati Uniti, Germania e Cina si confermano leader nella fornitura di soluzioni robotiche avanzate che promettono di rivoluzionare ulteriormente la produttività e l’efficienza in settori cruciali dell’economia mondiale.

Crescita delle vendite di robot di servizio a livello globale

Il mercato dei robot di servizio ha registrato un incremento significativo nel 2023, con un aumento del 30% nelle vendite globali, raggiungendo oltre 205mila unità. Questo trend è sostenuto principalmente dalla regione Asia-Pacifico, che da sola ha contribuito con il 79% delle vendite totali.

L’Europa e le Americhe seguono con volumi più modesti, ma non meno importanti per comprendere la distribuzione globale della tecnologia. La crescita esponenziale in Asia riflette l’agile adattamento delle industrie a tecnologie avanzate e la crescente accettazione dei robot nei servizi professionali, un segmento in rapida evoluzione che sta trasformando il modo in cui le aziende gestiscono operazioni logistiche e di supporto.

“L’industria della robotica di servizio è in movimento: sempre più robot prestano servizio negli stabilimenti, nei centri commerciali o aiutano nelle consegne per strada”, afferma Marina Bill, presidente della Federazione Internazionale della Robotica.

Applicazioni principali dei robot di servizio professionali

Nel 2023, più della metà dei robot di servizio professionali venduti erano destinati al settore dei trasporti e della logistica, evidenziando una crescita del 35% rispetto all’anno precedente. Questo dato non solo sottolinea una crescente richiesta di automazione dovuta alla carenza di manodopera qualificata ma indica anche l’importanza crescente di soluzioni automatizzate come i veicoli convenzionali e i dispositivi specializzati per la movimentazione dei materiali.

In parallelo, i robot ospitalieri e quelli agricoli mostrano aumenti significativi nelle vendite, rispettivamente del 31% e del 21%, dimostrando come diversi settori stiano cercando soluzioni robotiche per migliorare efficienza e sostenibilità.

Espansione del mercato dei robot in ambito agricolo e sanitario

L’agricoltura e il settore sanitario hanno visto un notevole incremento nell’adozione dei robot di servizio. Con quasi 20mila unità vendute nel 2023, i robot agricoli sono diventati strumentali per affrontare la carenza di manodopera e promuovere una agricoltura di precisione più sostenibile.

Parallelamente, il settore medico ha registrato un aumento del 36% nelle vendite di robot, con particolare enfasi sui robot per la riabilitazione e la terapia non invasiva, che hanno visto un impressionante aumento del 128%. Questi dati riflettono una tendenza verso l’integrazione dell’automazione per migliorare la qualità e l’efficienza del lavoro umano in campi critici.

Principali paesi fornitori di robot di servizio e medici

Gli Stati Uniti si confermano leader nella produzione di robot di servizio e medici, ospitando il maggior numero di aziende in questo settore. Seguono la Cina e la Germania, con una forte concentrazione di produttori orientati verso i robot di servizio professionali. Questa geografia industriale non solo dimostra la capacità innovativa delle nazioni coinvolte ma riflette anche diverse strategie industriali e politiche tecnologiche nazionali.

Osservando la distribuzione regionale dei produttori, l’Europa emerge come un hub significativo con il 44% della quota di mercato globale, seguita da Asia e Americhe. Questa mappatura fornisce una panoramica preziosa per capire come le competenze e le specializzazioni si distribuiscono globalmente nel settore emergente della robotica.

Per ordinare il report World Robotics 2024 Industrial Robots and Service Robots clicca qui.