Robot agricoli, ecco come stanno diventando sempre più precisi e affidabili

I ricercatori del Wyss Institute della Harvard University ritengono che i loro RoboBees, robot agricoli che possono decollare in verticale, librarsi e sterzare – potrebbero in futuro svolgere compiti come l’impollinazione delle colture e il monitoraggio ambientale. Finora i RoboBees non hanno ancora operato al di fuori del laboratorio e la commercializzazione è ancora lontana. Ma i progressi tecnologici, uniti alla carenza di manodopera, fanno sì che un numero sempre maggiore di robot-insetti diventi economicamente conveniente per l’impiego nelle aziende agricole.

Le loro crescenti capacità stanno rendendo possibile un approccio alla coltivazione più personalizzato, pianta per pianta, in grado di ridurre al minimo input come acqua e prodotti chimici.

Nuovi robot da diserbo e da raccolta

Ad esempio, l’azienda californiana FarmWise ha sviluppato un robot da diserbo che utilizza la visione computerizzata e l’intelligenza artificiale per distinguere le erbacce dalle colture, riducendo i costi di manodopera e consentendo agli agricoltori di utilizzare meno erbicidi.

Fino a poco tempo fa, l’agricoltura è stata lenta nell’adottare i robot. Gli elevati livelli di investimento di capitale e la limitata diffusione stagionale hanno reso difficile per le macchine generare valore. Ma la situazione sta cambiando. Nelle economie mature, le restrizioni alla manodopera migrante, l’invecchiamento dei lavoratori agricoli e la mancanza di entusiasmo per un lavoro faticoso, noioso e sporco fanno sì che i lavoratori agricoli costino di più e siano più difficili da trovare.

Negli Stati Uniti, ad esempio, il salario orario dei lavoratori agricoli, corretto per l’inflazione, è aumentato del 28% tra il 2000 e il 2022, rispetto al 17% dei lavoratori non agricoli, secondo il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti.

La “robotica morbida” può afferrare e staccare dalle piante prodotti delicati senza danneggiarli

Grazie a tecnologie come la visione computerizzata e l‘apprendimento automatico che consentono ai robot di identificare e rispondere in modo appropriato agli oggetti, alcune macchine possono ora estirpare o raccogliere frutta e verdura con una velocità, una precisione e un’affidabilità un tempo raggiungibili solo dagli esseri umani.

Inoltre, la “robotica morbida”, utilizzando tazze di gomma o piccoli sacchi di fagioli, può afferrare delicatamente e staccare dalle piante prodotti delicati e di alto valore, come pesche e lamponi, senza danneggiarli.

Tjarko Leifer, amministratore delegato di FarmWise, prevede una nuova ondata di automazione agricola guidata dai robot. “I computer sono in grado di vedere e hanno la destrezza necessaria per sostituire alcuni di questi lavori umani”, afferma.

Potrebbero esserci vantaggi anche per la sostenibilità. I droni e i robot sul campo possono utilizzare sensori intelligenti e visione computerizzata per raccogliere e trasmettere dati e immagini in tempo reale, dal meteo locale alle condizioni del terreno, fino al tasso di crescita delle piante.

Tjarko Leifer, capo di FarmWise, afferma che la robotica può personalizzare l’applicazione dei nutrienti “pianta per pianta”.

L’applicazione dell’apprendimento automatico a questi grandi volumi di dati può anche generare nuove intuizioni su come e dove coltivare i campi. Inoltre, tracciando il modo in cui le piante in diverse parti di un campo rispondono a input come acqua e prodotti chimici, i robot possono aiutare gli agricoltori a ridurre al minimo l’uso di queste risorse.

Questo porta l’agricoltura di precisione a un altro livello, dice Anders: “Invece di applicare a tappeto fertilizzanti o pesticidi, è possibile applicarne meno ed essere più precisi”.

Un altro vantaggio della prossima generazione di robot è che sono più piccoli dei macchinari tradizionali, come mietitrebbie e trattori. Essendo più leggere, le macchine compattano meno il terreno quando lo calpestano. La compattazione rende più difficile per le piante accedere ai nutrienti e per il terreno trattenere l’acqua.

Tuttavia, mentre nei mercati maturi i robot stanno diventando economicamente più vantaggiosi, nei Paesi in via di sviluppo sono ancora pochi gli agricoltori in grado di permettersi la robotica.

Un altro ostacolo all’adozione diffusa dei robot agricoli è la regolamentazione. “Se si parla di oggetti che operano in modo completamente autonomo in un’azienda agricola o in cielo, al di fuori della vista, ci sono ancora delle incertezze”, osserva Anders. “Negli Stati Uniti, un drone non può operare al di fuori della vista, il che vanifica lo scopo in termini di scala”.

Tuttavia, questa situazione è destinata a cambiare, in quanto i governi cercano di aumentare la sicurezza alimentare e la sostenibilità dell’agricoltura, ma anche in quanto le macchine autonome diventano più intelligenti e le persone si adattano alla loro presenza.

