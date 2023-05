Le migliori app basate sull’intelligenza artificiale

Le funzioni di chat integrate in Duolingo, Expedia e altri possono essere più utili dei bot "ask-me-anything" come ChatGPT [...]

Esistono applicazioni che utilizzano la tecnologia GPT ma che non sono ChatGPT… L’applicazione linguistica Duolingo DUOL e la piattaforma di apprendimento Khan Academy offrono un tutoraggio conversazionale e personalizzato con questa tecnologia. Il nuovo strumento dell’assistente di scrittura Grammarly può comporre le e-mail al posto vostro. L’app di viaggi Expedia EXPE offre un pianificatore di viaggi con la chat. E tutti gli utenti di Snapchat SNAP hanno ricevuto un nuovo amico sul social network chiamato My AI.

Queste app si concentrano su scopi specifici, con argomenti definiti da esperti nei loro campi. Sebbene avvertano gli utenti che il modello può essere sbagliato, le loro funzioni di chat AI risultano più utili e accessibili rispetto ai chatbot ask-me-anything tanto in voga in questo periodo.

Roleplay di Duolingo

Il chatbot di testo Roleplay di Duolingo, disponibile per gli studenti di francese e spagnolo su iOS, è più dinamico degli esercizi di traduzione spesso ripetitivi dell’app per l’apprendimento delle lingue. Ogni conversazione del gioco di ruolo è a tema.

Il nuovo bot Roleplay di Duolingo può chattare con gli studenti di francese e spagnolo, correggere i loro errori e dare suggerimenti per migliorare il loro vocabolario

Gli esperti di contenuti di Duolingo hanno creato 100 scenari iniziali e programmato il modello linguistico dell’intelligenza artificiale in modo che parlasse a un discente come un istruttore di lingua e discutesse solo dello scenario previsto. Il risultato: non esistono due conversazioni uguali e i giochi di ruolo diventano sempre più avanzati man mano che l’allievo progredisce.

Il gioco di ruolo è disponibile come parte del piano di abbonamento a Duolingo Max, al costo di 30 dollari al mese o 168 dollari all’anno.

Khanmigo aiuta gli studenti

Khanmigo di Khan Academy offre diversi strumenti di apprendimento personalizzati, tra cui una modalità “Tutor me” e un modulo di quiz per diverse materie.

Abbiamo testato il tutor AI con una richiesta di Storia degli Stati Uniti: “Valutare i fattori alla base dello spostamento della popolazione in America nel XVII secolo”. Mentre ChatGPT ha scritto l’intero saggio per me, Khanmigo ha risposto: “La libertà religiosa era uno dei fattori. Ti vengono in mente altri esempi?”.

Potrei chiedere a Khanmigo dei suggerimenti, ma è programmato per non dare la risposta.

Khanmigo è un tutor virtuale di Khan Academy che offre un aiuto personalizzato per i compiti e quiz a tema.

Kristen DiCerbo, responsabile dell’apprendimento di Khan Academy, dichiara che l’azienda si è basata su ricerche di tutoraggio per creare i suggerimenti di Khanmigo. Quando gli studenti sono frustrati, può offrire un suggerimento più forte, ad esempio.

Se uno studente scrive qualcosa di sbagliato, Khanmigo reindirizza la conversazione. Qualsiasi input relativo a incitamento all’odio, all’autolesionismo o alla violenza fa scattare un messaggio – “La conversazione non ha potuto essere elaborata” – e una e-mail al genitore o all’insegnante dello studente, che può rivedere la conversazione.

La preoccupazione maggiore è quando il tutor dà le risposte sbagliate, cosa che a volte accade con la matematica. Khan Academy ha collaborato con OpenAI per migliorare GPT-4 in matematica. Il modello è più accurato per le domande su argomenti ampiamente conosciuti in ambito K-12, ma meno per le materie di nicchia, ha aggiunto DiCerbo.

Gli utenti interessati possono iscriversi a una lista d’attesa. Una volta entrati, dovranno donare 20 dollari o più al mese all’organizzazione no-profit per coprire i costi informatici del chatbot.

Ghost writer

Da anni Grammarly utilizza l’intelligenza artificiale per modificare i testi. GrammarlyGo, rilasciato il mese scorso, compone anche la scrittura.

L’elemento più utile è il suo risponditore di e-mail, che appariva ogni volta che aprivo una finestra di composizione. Facendo clic su un’icona verde, è possibile espandere il modulo di GrammarlyGo, che riassume l’e-mail e offre diverse opzioni di “tono” per le risposte, tra cui persuasivo, amichevole e diplomatico.

GrammarlyGo è in grado di scansionare una e-mail, riassumerla e redigere una risposta in linea con i toni selezionati, tracuipersonable, direct e witty

Il software può vedere cosa c’è sullo schermo solo quando si attiva il modulo Grammarly

Go. Una portavoce di Grammarly ha dichiarato che i dati vengono resi anonimi prima di essere inviati al modello. Ha aggiunto che l’azienda non vende mai i dati dei clienti e non consente ai partner di utilizzare i dati per addestrare i propri modelli.

Gli utenti ricevono gratuitamente 100 suggerimenti al mese, che salgono a 500 pagando 30 dollari al mese o 144 dollari all’anno. (Google sta aggiungendo strumenti simili a Docs e Gmail. Per ora sono disponibili solo su invito).

Booking

La versione di Expedia, disponibile nella sua app per iOS, non porta mai fuori strada.

Abbiamo chiesto a Expedia di pianificare un viaggio a Napoli e ha consigliato alcuni hotel a prezzi accessibili. Ha organizzato un elenco nella sezione Viaggi dell’app, dove è possibile prenotare. Ha anche suggerito alcune attrazioni della zona. Si tratta di luoghi reali. Purtroppo, l’app non è ancora in grado di salvare questi suggerimenti di attività nel proprio profilo.

Il chatbot in-app di Expedia è in grado di offrire consigli sugli hotel e un link per prenotare le sistemazioni.

Assistente: Snapchat

La My AI di Snapchat è meno mirata, ma ha un tono più amichevole e produce risposte più sintetiche rispetto a ChatGPT. La funzione è controversa tra gli utenti: le ricerche per “cancellare Snapchat” sono aumentate dopo il suo rilascio. Uno dei motivi è che è incollata nella parte superiore della sezione chat dell’app, spingendo in basso gli amici umani reali, e solo gli abbonati paganti a Snapchat+ possono eliminarla. Chiunque, però, può personalizzarlo.

È pensato per consigliare cose come pasti o idee regalo. Tuttavia, ha fatto un pasticcio: Quando abbiamo chiesto il testo di “Upgrade U” di Beyoncé, ha inviato invece “Roses” degli Outkast…Snapchat ha programmato il suo bot My AI per avere un tono amichevole. Se rileva una conversazione su argomenti sensibili, può far emergere delle risorse

Snapchat modera il dialogo. Parlare di ansia o di altri problemi personali potrebbe richiedere una risorsa per la salute mentale. Quando My AI è stato lanciato inizialmente per gli abbonati, un ricercatore del Center for Humane Technology ha scoperto che il bot rispondeva in modo inappropriato sul sesso a un account creato per un utente di 13 anni. Snap ha dichiarato che un nuovo filtro garantisce che My AI produca risposte più conservative per gli utenti di età inferiore ai 18 anni.

