Ogni giorno, circa circa 100mila nuovi brani vengono aggiunti alla piattaforma di streaming di Spotify. Per questo l’azienda di streaming audio ha rimosso decine di migliaia di canzoni dalla start-up musicale di AI Boomy, aumentando la vigilanza sulla propria piattaforma in seguito alle lamentele per le frodi e il disordine dei servizi di streaming.

Negli ultimi mesi l’industria musicale si sta confrontando con l’ascesa dei brani generati dall’intelligenza artificiale e, più in generale, con il crescente numero di brani che inondano quotidianamente le piattaforme di streaming.

Spotify ha rimosso decine di migliaia di brani

Spotify, la maggiore azienda di streaming audio, ha recentemente eliminato circa il 7% dei brani caricati da Boomy, l’equivalente di decine di migliaia di brani.

Il colosso discografico Universal Music aveva segnalato a tutte le principali piattaforme di aver riscontrato un’attività di streaming sospetta sui brani di Boomy, che sono stati rimossi a causa del sospetto di “streaming artificiale”, ovvero di bot online che si spacciavano per ascoltatori umani per gonfiare il numero di spettatori di alcune canzoni.

L’intelligenza artificiale ha facilitato questo tipo di attività perché permette di generare istantaneamente molti brani musicali, che possono poi essere caricati online e trasmessi in streaming.

Cos’è Boomy

Boomy, lanciato due anni fa, consente agli utenti di scegliere vari stili o descrittori, ad esempio “beat rap”, per creare un brano generato dalla macchina. Gli utenti possono poi rilasciare la musica ai servizi di streaming, dove riceveranno i pagamenti dei diritti d’autore. Boomy afferma che i suoi utenti hanno creato più di 14 milioni di canzoni.

Spotify ha confermato di aver rimosso alcuni contenuti Boomy. “Lo streaming artificiale è un problema di lunga data che riguarda tutto il settore e che Spotify sta cercando di eliminare in tutto il nostro servizio”, ha dichiarato l’azienda.

“Siamo sempre incoraggiati quando vediamo che i nostri partner esercitano una vigilanza sul monitoraggio o sulle attività sulle loro piattaforme”, ha dichiarato Michael Nash, Chief Digital Officer di Universal Music.

Il giro di vite giunge mentre Lucian Grainge, amministratore delegato di Universal Music, ha denunciato negli ultimi mesi della proliferazione di canzoni su piattaforme come Spotify, dove ogni giorno vengono aggiunti 100mila nuovi brani, e della crescente manipolazione del sistema.

Grainge ha dichiarato agli investitori agli inizi di maggio che “il recente ed esplosivo sviluppo dell’AI generativa, se non controllato, aumenterà il flusso di contenuti indesiderati sulle piattaforme e creerà problemi di diritti in relazione alla legge sul copyright esistente”.

Sebbene l’uso dell’intelligenza artificiale per creare canzoni non sia una novità, negli ultimi mesi la questione è salita in primo piano nell’industria musicale. Il boom dello streaming ha dato vita a una serie di servizi che offrono agli artisti la possibilità di “comprarsi la strada verso il successo”. Una ricerca su Google di “buy Spotify streams” può produrre milioni di risultati, con siti come “spotistar.com” che offrono 1.000 play Spotify per 6 dollari.

Il mese scorso il Financial Times ha riferito che la Universal Music ha inviato una lettera ai servizi di streaming chiedendo loro di dare un giro di vite all’uso dell’AI generativa sulle loro piattaforme.

Ai primi di maggio, Daniel Ek, amministratore delegato di Spotify, ha dichiarato agli analisti: “Non credo di aver mai visto nulla di simile nella tecnologia”, a proposito della velocità con cui l’AI sta progredendo.

Nel fine settimana Boomy ha ripreso a inviare nuovi brani a Spotify. Le due parti stanno negoziando il ripristino del resto del catalogo. L’azienda ha dichiarato: “Boomy è categoricamente contraria a qualsiasi tipo di manipolazione o streaming artificiale. Stiamo lavorando con i partner del settore per affrontare la questione”.