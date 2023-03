Robot, sono 1 milione nell’industria automobilistica mondiale

Si tratta di un nuovo record e rappresenta circa un terzo di tutti i robot installati nell'industria. La Repubblica di Corea ha la maggiore densità: nel 2021 erano in funzione 2.867 robot industriali per 10.000 dipendenti [...]

L’industria automobilistica ha il maggior numero di robot che lavorano nelle fabbriche di tutto il mondo: lo stock operativo ha raggiunto un nuovo record di circa un milione di unità. Ciò rappresenta circa un terzo del numero totale installato in tutti i settori.

”L’industria automobilistica ha effettivamente inventato la produzione automatizzata”, afferma Marina Bill, presidente della Federazione internazionale di robotica. ”Oggi, i robot svolgono un ruolo fondamentale nel consentire la transizione di questo settore dai motori a combustione all’energia elettrica. L’automazione robotica aiuta le case automobilistiche a gestire i cambiamenti radicali verso metodi e tecnologie di produzione consolidati”.

Densità dei robot nel settore automobilistico

La densità dei robot è un indicatore chiave che illustra l’attuale livello di automazione nelle principali economie produttrici di automobili: nella Repubblica di Corea, nel 2021 erano in funzione 2.867 robot industriali per 10.000 dipendenti. La Germania è al secondo posto con 1.500 unità, seguita dagli Stati Uniti con 1.457 unità e dal Giappone con 1.422 unità per 10.000 lavoratori.

Il più grande produttore di automobili del mondo, la Cina, ha una densità di robot di 772 unità, ma sta recuperando rapidamente: nel giro di un anno, le nuove installazioni di robot nell’industria automobilistica cinese sono quasi raddoppiate a 61.598 unità nel 2021, pari al 52% delle 119.405 unità totali installate nelle fabbriche di tutto il mondo.

I veicoli elettrici guidano l’automazione

Gli ambiziosi obiettivi politici per i veicoli elettrici stanno costringendo l’industria automobilistica a investire: l’Unione europea ha annunciato piani per porre fine alla vendita di veicoli inquinanti per l’aria entro il 2035. Il governo degli Stati Uniti mira a raggiungere un obiettivo volontario del 50% di quota di mercato per le vendite di veicoli elettrici entro il 2030 e tutti i nuovi veicoli venduti in Cina devono essere alimentati da ”nuova energia” entro il 2035. La metà di questi deve essere elettrica, a celle a combustibile o ibrida plug-in – il restante 50%, veicoli ibridi.

La maggior parte delle case automobilistiche che hanno già investito in robot industriali tradizionali ”ingabbiati” per l’assemblaggio di base stanno ora investendo anche in applicazioni collaborative per l’assemblaggio finale e le attività di finitura. I fornitori di componenti automobilistici di secondo livello, molti dei quali sono PMI, sono più lenti ad automatizzare completamente. Tuttavia, man mano che i robot diventano più piccoli, più adattabili, più facili da programmare e meno ad alta intensità di capitale, questo dovrebbe cambiare.