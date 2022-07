Pierluigi Sandonnini giornalista

OpenAI venderà il suo programma di creazione di immagini DALL-E 2 a circa un milione di persone che sono in lista d’attesa, come rivela MIT Technology Review.

Dal lancio ad aprile, circa 100mila persone hanno “giocato” con DALL-E 2 solo su invito. Ma le persone interessate a “comperare” DALL-E2 sono molte di più, dieci volte tanto.

“Abbiamo visto molto più interesse di quanto ci aspettassimo, molto più grande di quanto non fosse per GPT-3“, afferma Peter Welinder, vice presidente prodotto e partnership di OpenAI.

I clienti saranno in grado di utilizzare le immagini che creano con DALL-E in progetti commerciali, come illustrazioni in libri per bambini, concept art per film e giochi e brochure di marketing. Ma il lancio del prodotto sarà anche il più grande test per la sua potente intelligenza artificiale: rilasciarlo ai clienti in più fasi e affrontare i problemi man mano che si presentano.

Quanto costerà un abbonamento beta a DALL-E? Con 15 dollari si acquistano 115 crediti, un credito consente di inviare un prompt di testo all’IA, che restituisce quattro immagini alla volta. In altre parole, sono 15 dollari per 460 immagini. Inoltre, gli utenti ottengono 50 crediti gratuiti nel loro primo mese e 15 crediti gratuiti un mese dopo. Tuttavia, con gli utenti che in genere generano dozzine di immagini alla volta e mantengono solo il meglio, gli utenti esperti potrebbero presto bruciare quella quota.

DALL-E 2: OpenAI corregge i bias

OpenAI ha già adottato misure per controllare il tipo di immagini che gli utenti possono produrre. Ad esempio, le persone non possono generare immagini che mostrano individui noti. In preparazione di questo lancio commerciale, OpenAI ha affrontato un altro grave problema segnalato dai primi utenti. La versione di DALL-E rilasciata ad aprile spesso produceva immagini che riflettevano chiari pregiudizi di genere e razziali, come immagini di amministratori delegati e vigili del fuoco che erano tutti uomini bianchi e insegnanti e infermieri che erano tutte donne bianche.

Lo scorso 18 luglio OpenAI ha annunciato una correzione. Quando gli utenti chiedono a DALL-E 2 di generare un’immagine che includa un gruppo di persone, l’IA ora attinge a un set di dati di campioni che OpenAI afferma essere più rappresentativo della diversità globale.

Si tratta di una soluzione necessaria, ma superficiale. OpenAI risolve molti dei problemi segnalati dai suoi utenti filtrando ciò che le persone possono chiedere o censurando ciò che il modello sottostante produce. Ma non sta risolvendo i problemi nel modello stesso o nei dati su cui viene addestrato. Questo approccio consente a OpenAI di apportare soluzioni rapide. Ma per alcuni equivale a mettere un cerotto.

“La questione dei pregiudizi sociali negli algoritmi è enorme”, afferma Judy Wajcman della London School of Economics, che studia anche il genere nella scienza dei dati e nell’intelligenza artificiale presso il Turing Institute. “Molta energia va nelle correzioni tecniche, e lodo tutti questi sforzi, ma non sono soluzioni a lungo termine al problema”.

OpenAI afferma che il suo lavoro per affrontare i pregiudizi di genere e razziali di DALL-E 2 gli ha dato la sicurezza di andare avanti con il lancio completo. Tuttavia, non sarà l’ultima parola. Il pregiudizio nell’IA è un problema pernicioso e intrattabile, e l’azienda dovrà continuare il suo gioco di whack-a-mole man mano che sorgono nuovi esempi. OpenAI dice che metterà in pausa l’implementazione ogni volta che il prodotto ha bisogno di modifiche.

Monitorare centinaia di milioni di immagini prodotte da un milione o più di utenti sarà una grande impresa. Non possiamo sapere quanti moderatori umani richiederà, ma l’azienda afferma che saranno personale interno. OpenAI adotta un approccio ibrido alla moderazione, mescolando il giudizio umano con l’ispezione automatizzata.