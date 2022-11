Le aziende stanno iniziando ad adottare l’intelligenza artificiale per servire tutti i loro ambiti e i prossimi tre anni vedranno una più ampia varietà di casi d’uso in tutta l’azienda. È quello che ritengono alcuni esperti riunitisi in occasione dell’AI Summit ad Austin (Texas), il 2 e 3 novembre 2022.

Sai Kasturi, data scientist di American Airlines, afferma che il 70% delle aziende ha iniziato a utilizzare l’intelligenza artificiale in qualche modo. I prossimi anni saranno “molto importanti” e l’enfasi dei team tecnici dovrebbe essere focalizzata sullo spiegare il valore e l’applicazione della tecnologia al resto dell’azienda, ha aggiunto Kasturi.

Questa tendenza dell’AI a estendersi a parti non tecniche di un’azienda alimenta l’interesse per i sistemi low-code o no-code per aiutare le aziende a interfacciarsi con queste funzionalità, afferma Mark Rolston, fondatore e chief creative officer di Argodesign.

E man mano che l’intelligenza artificiale diventa più integrata nelle operazioni aziendali, cambierà l’esperienza dell’utente finale. “Penso che stiamo vedendo il collasso dello stack di esperienze che è stato costruito negli ultimi 30 anni “, ha detto Rolston. “Sta collassando essenzialmente in un’esperienza quantistica. Sta cambiando radicalmente ciò che significa avere un’esperienza informatica”.

Ad esempio, oggi la maggior parte delle pagine Web sono essenzialmente statiche con solo il contenuto che cambia. Ma un giorno l’intelligenza artificiale trasformerà le pagine web in modo tale che a ogni persona venga offerta un’esperienza personalizzata sullo stesso sito web.

Come l’AI trasformerà l’esperienza nel Web

Nel momento in cui un utente accede a un sito Web, l’AI inizierà a mettere insieme la pagina. “Il contenuto non sarà mai lo stesso due volte”, ha detto Rolston. “Questo è davvero un mondo diverso dell’informatica, che è guidato da ciò che chiamo vera intelligenza artificiale. La funzionalità, il contenuto e il rendering in tempo reale.”

Un nuovo campo promettente è l’AI generativa, in cui i modelli di intelligenza artificiale prendono il testo e lo trasformano in immagini, video, rendering 3D e simili. Modelli come DALL-E, Stable Diffusion, DreamFusion e altri sono degli esempi di questa nuova tecnologia.

Secondo Rolston, il suo team creativo ha utilizzato l’intelligenza artificiale generativa per creare una voce fuori campo per un video professionale che era “indistinguibile da un professionista. È stata in grado di fare qualcosa che sarebbe costato decine di migliaia di dollari per produrlo. È pazzesco”, ha concluso.

Ma una preoccupazione ricorrente che non ha ancora trovato una soluzione soddisfacente è la protezione della privacy. Privacy ed etica diventeranno sempre più importanti nel prossimo futuro, il che alimenterà la domanda di interpretabilità dei modelli man mano che le normative sull’AI si espandono, ha affermato Kasturi. “I prossimi tre anni saranno molto importanti per l’AI”.