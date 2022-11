Ecco Lanius, un drone lanciatore di droni kamikaze

Pierluigi Sandonnini giornalista

Elbit Systems, un’azienda appaltatrice della Difesa israeliana, ha presentato Lanius, un grande drone da combattimento in grado di lanciare droni più piccoli che identificano gli obiettivi e implodono quando gli si avvicinano. Questi minuscoli droni dotati di intelligenza artificiale possono persino aspettare in agguato i combattenti nemici.

Il drone è progettato per esplorare e mappare autonomamente gli edifici per possibili minacce negli ambienti urbani. È in grado di trasportare carichi utili, sia letali che non letali; Elbit afferma che è adatto per uso militare, ma anche per le forze dell’ordine e la sicurezza nazionale.

Il nuovo drone di Elbit è una “munizione vagante”, più comunemente indicato come drone “kamikaze”. È progettato per librarsi e attendere prima di volare contro un bersaglio e scatenare un carico utile.

Tali droni sono stati ampiamente dispiegati nel conflitto in corso in Ucraina. Ma il nuovo dispositivo di Elbit differisce in quanto utilizza il telaio e il motore dei droni quadricotteri da corsa, il che significa che i droni sono veloci e agili.

WHITEPAPER Cognitive Experience Center: ecco l'AI che può davvero supportare i tuoi operatori! Intelligenza Artificiale Networking

Un grande drone che ospita tre unità Lanius

I droni più piccoli scansionano il campo di battaglia, mappando l’ambiente circostante tramite il rilevamento di oggetti basato sull’intelligenza artificiale e possono rilevare e classificare i nemici. Il drone può smettere di librarsi e aspettare a terra prima che un combattente nemico entri in una stanza, per eseguire un’imboscata letale.

Attenzione, però: i droni non ingaggiano una battaglia contro un bersaglio armato senza una decisione dell’operatore umano, che resta sempre nel ciclo.

Il Lanius può essere azionato da solo o in uno sciame, il che significa che le forze armate potrebbero avere molti piccoli droni che mappano il campo di battaglia tutti insieme.

Lanius funziona con una batteria al litio per un tempo di esecuzione di soli 7 minuti.

Elbit Systems / UAS

Guarda questo video su YouTube

Video Elbit UAS