L’AGI? Per il CEO di Google DeepMind è più vicina

L’amministratore delegato di Google DeepMind, Demis Hassabis, ritiene che l‘Intelligenza Artificiale Generale (AGI) possa essere raggiunta “nel giro di pochi anni, forse entro un decennio”. A farglielo credere è il ritmo accelerato dei progressi dell’intelligenza artificiale.

Le dichiarazioni sull’AGI del Ceo di Google

“Potremmo essere a pochi anni, forse a un decennio di distanza dall’Intelligenza Artificiale Generale”, ha dichiarato Hassabis al Future of Everything Festival del Wall Street Journal. “I progressi compiuti negli ultimi anni sono stati davvero incredibili. Non vedo alcun motivo per cui questo progresso possa rallentare. Penso che potrebbe addirittura accelerare”. E poi ha aggiunto: “Penso che nei prossimi anni avremo sistemi molto capaci e molto generali”.

Queste dichiarazioni arrivano proprio nel momento in cui Geoffrey Hinton ha annunciato di aver lasciato Google, dopo una permanenza di dieci anni, perché “preoccupato dagli sviluppi dell’intelligenza artificiale”, che potrebbe diventare addirittura una “minaccia esistenziale” per l’umanità.

“L’idea che questa roba potesse davvero diventare più intelligente delle persone – alcune persone ci credevano”, ha dichiarato Geoffrey Hinton al New York Times. “Ma la maggior parte delle persone pensava che fosse lontana. E anche io lo pensavo. Pensavo che fosse lontana dai 30 ai 50 anni o anche di più. Ovviamente, non lo penso più”.

Cosa si intende per AGI

L’AGI si ottiene quando le macchine intelligenti imitano le capacità cognitive generali dell’uomo per eseguire qualsiasi compito, anche se non sono state addestrate a farlo. Al contrario, l’AI di oggi è abile nell’eseguire compiti tipicamente definiti. Per molto tempo, l’AGI è stata considerata lontana decenni dalla realizzazione, se non impossibile da raggiungere. Ma questa percezione ora potrebbe cambiare.