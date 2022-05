Pierluigi Sandonnini giornalista

Google Cloud ha annunciato una nuova offerta destinata ad accelerare la trasformazione digitale nel settore manifatturiero, un settore industriale che è stato spesso in ritardo in fatto di modernizzazione e passaggio al cloud. Il primo partner con il quale sta sperimentando la nuova offerta è Ford.

Con l’aumento dei sensori posizionati strategicamente nelle macchine e nei processi coinvolti nella produzione, c’è una crescente necessità di analizzare i big data in modo olistico. Ford ha lavorato con Google per implementare una piattaforma che opera su oltre 100 macchine collegate attraverso due impianti, trasmettendo in streaming e archiviando oltre 25 milioni di record a settimana, aiutando Ford a implementare azioni predittive e preventive nei loro impianti.

Ford si sta spostando verso l’industria 4.0 ed è inoltre in corso la transizione che elimina gradualmente i veicoli alimentati a benzina e gasolio per passare ai veicoli elettrici; è dunque imperativo che si spostino anche le risorse di dati. Mentre Ford ha certamente aggiornato alcuni dei suoi sistemi, una completa trasformazione digitale delle operazioni di produzione è ancora in corso.

Manufacturing Data Engine e Manufacturing Connect

La nuova offerta di Google viene eseguita su Google Cloud Platform e comprende Manufacturing Data Engine e Manufacturing Connect, due soluzioni mirate a connettere risorse di dati in silos, razionalizzare i dati in un formato standard e abilitare l’analisi avanzata utilizzando il set di strumenti di Google, comprese le funzionalità di intelligenza artificiale.

INFOGRAFICA Sai di monitorare l’intero percorso d’acquisto dei clienti su canali diversi? Come si fa Cloud Digital Transformation

Manufacturing Data Engine integra una varietà di componenti di Google Cloud come Dataflow, PubSub, BigQuery, Cloud Storage, Looker, Vertex AI, Apigee, ecc., In una soluzione specifica per la produzione. Inoltre, Manufacturing Connect è una piattaforma edge di fabbrica sviluppata con Litmus Automation che si connette e trasmette i dati dalle risorse di produzione a Google Cloud in streaming sulla base di una libreria di oltre 250 protocolli macchina.

Le principali aree di analisi mirate per questa nuova suite tecnologica sono tre casi d’uso di alto valore, tra cui; analisi e approfondimenti sulla produzione, manutenzione predittiva e rilevamento delle anomalie a livello di macchina. Tutti sono mirati a mantenere in funzione la linea di produzione.

Sia Ford che Google hanno molto da imparare da questa partnership. Google potrebbe anche estendere più funzionalità di analisi e automazione dei processi aziendali per Ford e altri clienti in altri mercati.