La discussione sull’AI Act dell’Unione Europea potrebbe concludersi entro marzo, ha dichiarato Laura Caroli, assistente parlamentare che attualmente conduce i negoziati sulla legge sull’intelligenza artificiale a livello tecnico, durante un intervento al CES di Las Vegas.

Il Parlamento europeo, che deve ancora votare sulla futura legislazione, sta “davvero cercando di concludere e farlo votare entro marzo”, ha affermato Caroli. Il contenzioso dovrebbe essere approvato entro la fine del 2023 ed entrerà in vigore due anni dopo, il che significa che non entrerà a regime fino al 2026. “Ci vuole molto tempo, ma è un atto legislativo complesso e ci sono molte tensioni politiche”, ha detto Caroli.

Poiché l’AI è “in continua evoluzione”, ha aggiunto, i legislatori europei vogliono applicare un approccio graduale ai rischi che consentano una certa flessibilità. La legislazione deve garantire l’affidabilità nell’AI e rimuovere il fattore paura che attualmente colpisce i consumatori europei.

Laura Caroli interviene sull’AI Act dell’UE al CES di Las Vegas

“Le persone hanno paura dell’intelligenza artificiale, soprattutto perché sta diventando sempre più potente e occupa più aree della nostra vita”, ha detto Caroli. “Le persone hanno paura delle decisioni prese da una macchina. Siamo convinti che se assicuriamo attraverso questo regolamento e altri strumenti, che i sistemi che dovrebbero essere utilizzati in aree ad alto rischio siano il più possibile accurati, robusti e sicuri e che preservino la privacy, allora le persone avranno meno paura e li useranno. Vogliamo stimolare un mercato unico per l’intelligenza artificiale che sia a misura di consumatore, a misura d’uomo e incentrato sull’uomo”.

L’AI Act è già stato approvato dal Consiglio dell’UE

L’AI Act dell’UE è già stato approvato dal Consiglio dell’Unione europea, che ha adottato la sua posizione comune, o orientamento generale, a dicembre.

Ma per essere recepita in legge, la legislazione deve passare per entrambe le istituzioni, ma il disegno di legge è rimasto indietro in Parlamento mentre i deputati discutono sulle disposizioni sui sistemi di identificazione biometrica.

Il futuro AI Act considera tutti i sistemi di identificazione biometrica remota “ad alto rischio”. Ad aggravare ulteriormente questo è il divieto per le forze dell’ordine di utilizzare tali sistemi in spazi accessibili al pubblico. Il divieto, tuttavia, prevede alcune esenzioni, con tali sistemi da utilizzare solo in determinate circostanze, con l’autorizzazione di un organo giudiziario o indipendente richiesto.

Alcuni legislatori hanno chiesto un approccio più “centralizzato e ibrido” in cui l’implementazione di base sia lasciata ai regolatori nazionali e alcune applicazioni e impatti siano appannaggio della Commissione. Axel Voss, l’eurodeputato tedesco e relatore per la controversa legge sul copyright del blocco, è uno dei principali legislatori che fanno campagna per questo approccio.

L’approccio generale del Consiglio dell’UE modifica, tuttavia, la disposizione del sistema di identificazione biometrica a distanza, con il testo che chiarisce che possono essere utilizzati solo nei casi in cui è “strettamente necessario a fini di contrasto”.