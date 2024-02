UK: regolamento sull’AI, trattative interrotte

Il Regno Unito ha messo in stand-by l’atteso codice che dovrebbe definire le regole per l’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale utilizzando materiale protetto da copyright, infliggendo così colpo all’industria creativa. L’Intellectual Property Office, l’agenzia governativa britannica che supervisiona le leggi sul copyright, ha consultato aziende di intelligenza artificiale e detentori di diritti per produrre linee guida sul text e data mining, dove i modelli di AI vengono addestrati su materiali esistenti come libri e musica. Tuttavia, il gruppo di dirigenti del settore convocato dall’Intellectual Property Office non è riuscito a concordare un codice volontario di condotta, rimettendo così la responsabilità nelle mani del Dipartimento per la Scienza, l’Innovazione e la Tecnologia.

Tra i rappresentanti coinvolti vi erano vari enti artistici e organizzazioni giornalistiche, tra cui BBC, British Library e Financial Times, oltre a società tecnologiche come Microsoft, DeepMind e Stability.

La decisione ha generato allarme fra gli addetti ai lavori

L’allarme scaturito dall’intelligenza artificiale tra artisti, autori, musicisti e gruppi mediatici preoccupati che le loro opere possano essere copiate e riprodotte senza pagamento ha contribuito al fallimento dei negoziati nel Regno Unito.

Le aziende di intelligenza artificiale desiderano un facile accesso a enormi quantità di contenuti per addestrare i loro modelli, mentre le aziende dell’industria creativa nel settore della stampa e della musica temono di non essere adeguatamente compensate per il loro utilizzo.

“L’industria chiede trasparenza su quali modelli sono stati addestrati e su quali opere vengono utilizzate”, ha dichiarato Reema Selhi, responsabile delle politiche presso la Design and Artists Copyright Society.

Grandi aziende tecnologiche, tra cui OpenAI, Microsoft e Google, hanno stipulato accordi con organizzazioni giornalistiche dopo che queste ultime si sono lamentate del fatto che i loro contenuti erano stati utilizzati per addestrare grandi modelli linguistici, la tecnologia alla base di prodotti come ChatGPT. Il settore dell’intelligenza artificiale sperava che il codice rendesse facilmente disponibili le licenze per il data mining a condizioni ragionevoli, proteggendo nel contempo il copyright e garantendo che i contenuti generati dall’AI fossero chiaramente etichettati.

Il Comitato per le Comunicazioni e il Digitale della Camera dei Lord ha dichiarato il 2 febbraio che il governo dovrebbe sostenere i detentori di diritti d’autore e “non può restare con le mani in mano” mentre gli sviluppatori di grandi modelli linguistici sfruttano le opere dei detentori di diritti.