OpenAI raccoglie 6,6 mld di dollari, la quotazione sale a 157 mld

Iniezione di capitali pari a 6,6 miliardi di dollari per OpenAI, che porta la valutazione della società a 157 miliardi di dollari. Tra i nuovi investitori si annovera il gigante giapponese SoftBank, che si unisce a nomi già noti come Microsoft, Thrive Capital di Jared Kushner e Khosla Ventures. Nonostante Sam Altman parli di una “prosperità condivisa a un livello che sembra inimmaginabile”, la realtà è complessa.

Anche se gli investitori sembrano non scoraggiarsi e sono ancora disposti a impegnarsi in un’azienda che continua a spingere i confini della tecnologia AI. Scommettono che OpenAI possa affrontare la concorrenza dei colossi tecnologici come Google e Meta, oltre che di start-up come Anthropic e Mistral.

Le sfide della governance e della struttura aziendale

Gli investitori di Altman devono confrontarsi con almeno quattro livelli di complessità. Innanzitutto, i prodotti di OpenAI sono estremamente avanzati, capaci di rispondere a domande a livello di dottorato in fisica. Più intricata è la governance dell’azienda: Altman è stato estromesso lo scorso anno, solo per tornare rapidamente. Diversi dirigenti hanno da allora lasciato la società (Mira Murati, Chief Technology Officer; Bob McGrew, direttore della ricerca e Barret Zoph, vicepresidente della ricerca).

Sam Altman

I potenziali sostenitori devono anche destreggiarsi tra le complessità dell’ingegneria finanziaria. OpenAI è essenzialmente un’organizzazione non-profit che controlla una società a scopo di lucro. Gli investitori possiedono una quota dei futuri guadagni, con rendimenti limitati a un certo livello. Modificare queste caratteristiche non è un processo semplice, né dal punto di vista pratico né politico. Esiste un ampio potenziale per incentivi disallineati tra le varie generazioni di investitori e dirigenti come Altman.

Modello di business e prospettive di mercato

Il modello di business di OpenAI è altrettanto nebuloso. Secondo il New York Times, l’azienda spera di generare 100 miliardi di dollari di ricavi entro cinque anni. Ma come? Se riuscisse a raddoppiare il prezzo della versione a pagamento di ChatGPT a 44 dollari al mese per utente, come si vocifera, potrebbe contare su quasi 200 milioni di clienti paganti, circa la metà di quelli che utilizzano Microsoft Office 365. Tuttavia, prevedere la domanda per prodotti che ancora non esistono è un’impresa ardua, così come determinare il costo di alimentare modelli sempre più avanzati con chip ed energia.

La valutazione e il confronto con il mercato

Con una valutazione di 157 miliardi di dollari, gli investitori di OpenAI stanno pagando circa 13 volte i ricavi stimati di 12 miliardi di dollari nel 2025. Può sembrare modesto: Nvidia è valutata 18 volte, secondo i dati di LSEG. Tuttavia, Nvidia è altamente redditizia, mentre OpenAI sta bruciando 5 miliardi di dollari all’anno. È vero, le perdite sono comuni nel settore tecnologico. Nel 2017, Tesla aveva 12 miliardi di ricavi e 2 miliardi di perdite, ma la sua capitalizzazione di mercato era più modestamente di 50 miliardi di dollari.

SoftBank investe 500 milioni di dollari in OpenAI

L’investimento di SoftBank avverrà tramite Vision Fund, un grande veicolo di supporto per le start-up, ora composto principalmente dal patrimonio personale di Son.

Il gruppo giapponese è stato uno degli investitori più prolifici in start-up negli anni precedenti al 2022, periodo durante il quale la valutazione delle giovani aziende tecnologiche è aumentata in modo vertiginoso, spesso fino a livelli insostenibili. L’investimento di circa 14 miliardi di dollari di SoftBank in WeWork e la stretta relazione di Son con il suo fondatore Adam Neumann sono diventati emblematici degli eccessi di quel periodo, dopo che la società di co-working è crollata da una valutazione massima di 47 miliardi di dollari nel 2019.

Dopo un periodo di ritiro, SoftBank ha intensificato i suoi investimenti nell’AI; Son ha dichiarato che è giunto il momento di “passare al contrattacco” per sfruttare la nuova tecnologia. SoftBank è il proprietario di maggioranza del progettista di chip britannico Arm, e Son ha parlato della sua ambizione di utilizzarlo come fulcro in una rete di aziende emergenti nell’AI.