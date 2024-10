Microsoft investirà oltre 4 miliardi di euro in Italia: infrastruttura AI e capacità cloud gli obiettivi

Microsoft ha svelato i piani per un investimento di 4,3 miliardi di euro in Italia, il più grande mai realizzato nel Paese. Questo investimento sarà distribuito nei prossimi due anni e mira a potenziare l’infrastruttura di data center hyperscale cloud e intelligenza artificiale.

“Questo investimento storico rafforza ulteriormente il nostro impegno di lunga data per la trasformazione digitale dell’Italia”, ha dichiarato Brad Smith, Vicepresidente e presidente di Microsoft.

Quali sono gli obiettivi dell’investimento

Supporto economico e demografico: l’investimento di Microsoft mira a massimizzare le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale e a sostenere gli obiettivi del Governo italiano in ambito economico e demografico. L’espansione del data center di Microsoft nel Nord Italia risponde alla crescente domanda di servizi cloud basati sull’AI.

Settori strategici e innovazione

Benefici per vari settori: grazie all’adozione dell’intelligenza artificiale in settori strategici come il manifatturiero, la sanità, la finanza e la pubblica amministrazione, l’Italia può innovare i processi produttivi, migliorare diagnosi e cure per i pazienti, potenziare i servizi finanziari e aumentare l’efficienza dei servizi pubblici.

Sicurezza e data boundary

Focus sulla sicurezza: la sicurezza è al centro di questo investimento. La Cloud Region ItalyNorth diventerà una delle più grandi regioni data center di Microsoft nel continente, soddisfacendo i requisiti europei di data boundary e fungendo da hub di dati per il Mediterraneo e il Nord Africa.

Formazione per oltre 1 milione di italiani

National Skilling Initiative: Microsoft e i suoi partner introdurranno nuovi programmi di formazione per qualificare più di 1 milione di persone in Italia entro il 2025. Questi programmi si concentreranno sulla fluidità dell’intelligenza artificiale, sulle competenze tecniche dell’AI e sulla promozione di uno sviluppo sicuro e responsabile di questa tecnologia.

Iniziative specifiche

Include to Grow e Ital.IA LAB: tra le diverse iniziative, Include to Grow mira a ridurre la povertà educativa e aiutare le persone emarginate a entrare nel mondo del lavoro, mentre Ital.IA LAB si concentra sulla creazione di un’infrastruttura nazionale per l’apprendimento dell’AI generativa.

“In meno di un anno, la nostra Cloud Region ha supportato le aziende italiane e globali a raggiungere una maggiore produttività e innovazione”, ha dichiarato Vincenzo Esposito, amministratore delegato di Microsoft Italia.

AI L.A.B. e produttività

Programma AI L.A.B.: per aiutare le aziende ad approfondire le opportunità offerte dall’AI, Microsoft Italia ha creato il programma AI L.A.B. Oltre 320 aziende hanno aderito all’iniziativa, realizzando più di 450 progetti di AI generativa, di cui il 50% già operativi.

Approccio responsabile e sostenibile

Principi di responsabilità: l’approccio di Microsoft all’intelligenza artificiale responsabile si basa su sei principi fondamentali: equità, affidabilità e protezione, privacy e sicurezza, inclusività, trasparenza, responsabilità. Microsoft è anche tra i primi firmatari della Rome Call for AI Ethics.

Impegno per la sostenibilità

Sostenibilità dell’AI: Microsoft è impegnata nel promuovere la sostenibilità dell’AI e sta investendo in infrastrutture che supportano una crescita responsabile. L’azienda ha stipulato contratti per oltre 34 GW di energia rinnovabile in 24 Paesi e continua a migliorare l’efficienza energetica e idrica dei suoi data center.

Conclusioni

Un futuro digitale per l’Italia: grazie a questo investimento, Microsoft mira a trasformare l’Italia in un hub di innovazione tecnologica, migliorando la competitività del Paese su scala globale e supportando una crescita economica sostenibile e inclusiva.