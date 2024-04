Microsoft investe 1,5 miliardi di dollari nel gruppo AI emiratino G42

Microsoft investirà 1,5 miliardi di dollari nel gruppo di intelligenza artificiale di Abu Dhabi G42. L’accordo concede a Microsoft una quota minoritaria in G42 e il vicepresidente e presidente Brad Smith avrà un posto nel suo consiglio di amministrazione. L’intesa arriva dopo che G42 ha interrotto i suoi legami con i fornitori hardware cinesi, che erano stati oggetto di scrutinio da parte dei legislatori statunitensi.

Un premio per avere interrotto i legami con la Cina?

L’investimento rafforzerà la posizione di Abu Dhabi come hub dell’AI e segna le ambizioni dell’emirato ricco di petrolio nel settore tecnologico. Mostra anche come il Golfo, a lungo visto da molti nella Silicon Valley come una facile fonte di finanziamento, sia sempre più considerato un partner tecnologico credibile.

“Data l’importanza della tecnologia e quanto sia importante per i due paesi e i due governi, abbiamo compiuto questo primo passo in stretta collaborazione con i governi degli Emirati Arabi Uniti e degli Stati Uniti”, ha dichiarato Smith. “Prenderemo il prossimo passo e i passaggi successivi in stretta collaborazione con loro”. Interrogato se l’accordo con Microsoft fosse un premio per aver tagliato i legami con la Cina, Peng Xiao, CEO di G42, ha risposto: “Mi concentrerei sulla nostra decisione di formare questa partnership con Microsoft per sviluppare realmente le nostre capacità su scala globale. Meno attenzione su ciò che scegliamo di non fare”.

G42 utilizzerà la piattaforma cloud computing Microsoft Azure

Come parte dell’accordo, G42 utilizzerà la piattaforma cloud computing Azure di Microsoft “come spina dorsale per lo sviluppo e il dispiegamento dei servizi AI che forniamo a tutti i nostri clienti”, ha detto Xiao. Smith ha dichiarato che le aziende prevedono di collaborare in una fase successiva per costruire centri dati in altri paesi. Sosterranno anche un fondo da 1 miliardo di dollari per gli sviluppatori AI.

“Il grande investimento di Microsoft non è qualcosa che facciamo senza averci riflettuto”, ha aggiunto Smith. “E questa decisione riflette la fiducia della nostra azienda negli Emirati Arabi Uniti come paese, in G42 come azienda e in Peng come suo CEO”. Presieduto dal potente consigliere per la sicurezza nazionale degli Emirati Arabi Uniti, Sheikh Tahnoon bin Zayed al-Nahyan, che supervisiona un vasto impero commerciale, G42 è centrale nelle ambizioni AI di Abu Dhabi ed è sostenuto dall’investitore sovrano Mubadala di Abu Dhabi.

Cosa fa G42

Le aziende di G42 vanno dai centri dati all’assistenza sanitaria e hanno prodotto un modello linguistico arabo chiamato Jais. I leader dell’AI sono sempre più attratti da Abu Dhabi per i suoi piani ambiziosi e le sue tasche profonde. Ha recentemente lanciato una società di investimento dedicata alle offerte AI, chiamata MGX. Sam Altman, CEO di OpenAI, ha visitato più volte, incluso questo mese, e ha tenuto discussioni con investitori degli Emirati Arabi Uniti tra cui Sheikh Tahnoon per un progetto per aumentare la produzione di chip, che probabilmente costerà miliardi di dollari.

Microsoft si sta posizionando al centro di un boom dell’AI dopo il lancio del chatbot ChatGPT di OpenAI nel novembre 2022. Afferma di vedere l’investimento in G42 come trampolino di lancio verso altre regioni. “Unendoci insieme, penso che possiamo accelerare molto sostanzialmente l’arrivo dei servizi AI nel Sud del mondo”, ha detto Smith.